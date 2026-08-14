Kuvi 今日價格

Kuvi (KUVI) 今日實時價格為 NT$ 0.007779，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 KUVI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.007779 每 KUVI。

Kuvi 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- KUVI。過去 24 小時內，KUVI 的交易價格在 NT$ 0.007739（低點）和 NT$ 0.008695（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，KUVI 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -55.36%。過去一天，總交易量達到 NT$ 14.45K。

Kuvi（KUVI）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 14.45KNT$ 14.45K NT$ 14.45K 完全稀釋市值 NT$ 7.78MNT$ 7.78M NT$ 7.78M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Kuvi 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 14.45K。KUVI 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.78M。