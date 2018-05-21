IoTeX Network 今日價格

IoTeX Network (IOTX) 今日實時價格為 NT$ 0.002658，過去 24 小時內變化了 4.52%。目前 IOTX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002658 每 IOTX。

IoTeX Network 目前市值在 NT$ 25.10M 排名第 #560，流通供應量為 9.44B IOTX。過去 24 小時內，IOTX 的交易價格在 NT$ 0.002503（低點）和 NT$ 0.002746（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.3471218506306965013，而歷史最低價為 NT$ 0.0388748992563297583。

短期表現方面，IOTX 在過去一小時內波動了 -0.31%，過去7 天內波動了 +17.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 74.34K。

IoTeX Network（IOTX）市場資訊

排名 No.560 市值 NT$ 25.10MNT$ 25.10M NT$ 25.10M 成交量（24H） NT$ 74.34KNT$ 74.34K NT$ 74.34K 完全稀釋市值 NT$ 26.58MNT$ 26.58M NT$ 26.58M 流通量 9.44B 9.44B 9.44B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 9,441,368,502.27327779 9,441,368,502.27327779 9,441,368,502.27327779 流通率 94.41% 發行日期 2018-05-21 00:00:00 發行價格 NT$ 0.22379NT$ 0.22379 NT$ 0.22379 所屬公鏈 IOTX

IoTeX Network 的目前市值為 NT$ 25.10M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 74.34K。IOTX 的流通量為 9.44B，總供應量是 9441368502.27327779，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 26.58M。