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IoTeX Network 目前實時價格為 0.002658 TWD。IOTX 市值為 25,095,157.4664962584797 TWD。追蹤台灣的 IOTX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！IoTeX Network 目前實時價格為 0.002658 TWD。IOTX 市值為 25,095,157.4664962584797 TWD。追蹤台灣的 IOTX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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IoTeX Network 圖標

IoTeX Network實時價格 (IOTX)

1 IOTX 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.08497626
NT$0.08497626NT$0.08497626
+4.52%1D
TWD
IoTeX Network (IOTX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:02:58 (UTC+8)

IoTeX Network 今日價格

IoTeX Network (IOTX) 今日實時價格為 NT$ 0.002658，過去 24 小時內變化了 4.52%。目前 IOTX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002658 每 IOTX。

IoTeX Network 目前市值在 NT$ 25.10M 排名第 #560，流通供應量為 9.44B IOTX。過去 24 小時內，IOTX 的交易價格在 NT$ 0.002503（低點）和 NT$ 0.002746（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.3471218506306965013，而歷史最低價為 NT$ 0.0388748992563297583

短期表現方面，IOTX 在過去一小時內波動了 -0.31%，過去7 天內波動了 +17.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 74.34K

IoTeX Network（IOTX）市場資訊

No.560

NT$ 25.10M
NT$ 25.10MNT$ 25.10M

NT$ 74.34K
NT$ 74.34KNT$ 74.34K

NT$ 26.58M
NT$ 26.58MNT$ 26.58M

9.44B
9.44B 9.44B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,441,368,502.27327779
9,441,368,502.27327779 9,441,368,502.27327779

94.41%

2018-05-21 00:00:00

NT$ 0.22379
NT$ 0.22379NT$ 0.22379

IOTX

IoTeX Network 的目前市值為 NT$ 25.10M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 74.34K。IOTX 的流通量為 9.44B，總供應量是 9441368502.27327779，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 26.58M

IoTeX Network 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.002503
NT$ 0.002503NT$ 0.002503
24H最低價
NT$ 0.002746
NT$ 0.002746NT$ 0.002746
24H最高價

NT$ 0.002503
NT$ 0.002503NT$ 0.002503

NT$ 0.002746
NT$ 0.002746NT$ 0.002746

NT$ 8.3471218506306965013
NT$ 8.3471218506306965013NT$ 8.3471218506306965013

NT$ 0.0388748992563297583
NT$ 0.0388748992563297583NT$ 0.0388748992563297583

-0.31%

+4.52%

+17.29%

+17.29%

IoTeX Network（IOTX）價格歷史 TWD

跟蹤 IoTeX Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.00367482+4.52%
30天NT$ +0.000199+8.09%
60天NT$ -0.000844-24.11%
90天NT$ -0.001823-40.69%
IoTeX Network 今日價格變化

今天，IOTX 記錄了 NT$ +0.00367482 (+4.52%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

IoTeX Network 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.000199 (+8.09%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

IoTeX Network 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，IOTX 的變化為 NT$ -0.000844 (-24.11%)，從而更廣泛地了解其表現。

IoTeX Network 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001823 (-40.69%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 IoTeX Network（IOTX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 IoTeX Network 價格歷史頁面

IoTeX Network 分析

本分析利用人工智慧模型評估 IoTeX Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

IoTeX Network 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 IOTX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

IOTX_USDT在4小時周期運行於0.002565，價格位於中樞0.002554上方。MA與EMA均線組呈現多頭排列，樞軸體系顯示價格處於S1與R1之間的震盪區間。指標一致性出現分歧，均線支撐有效，而樞軸阻力即將到來。 MACD形成死叉，動能方向轉為向下。RSI處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。快慢指標分層明顯，短期動量減弱，而中期趨勢仍維持。波動率收斂，布林帶開口收窄，市場進入低波動整理狀態。 近端上方阻力位位於R1價位0.002597，距離現價約1.2%。近端下方支撐位位於中樞0.002554，距離現價約0.4%。遠端參考價位為S1的0.002472與R2的0.002679。若價格跌破中樞，將測試S1支撐的有效性；若突破R1，則將打開上行空間至R2。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 IoTeX Network 的價格？

IOTX 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 物聯網的採用情況以及與設備製造商的合作關係
2. IoTeX 區塊鏈上的網路使用量與交易量
3. 開發者活動及 DApp 生態系統的成長
4. 質押參與率與代幣實用性
5. 整體加密貨幣市場的情緒以及與比特幣的相關性
6. 影響物聯網與區塊鏈產業的監管消息
7. 技術發展與協議升級
8. 其他以物聯網為核心的區塊鏈專案的競爭
9. 代幣供應動態與銷毀機制
10. 與主要物聯網平台的整合以及企業端的採用情況

為什麼人們想知道 IoTeX Network 今天的價格？

人們希望了解今日的 IOTX 價格，原因有以下幾點：投資決策、投資組合追蹤、交易機會、市場情緒分析，以及把握買賣時機。由於 IoTeX 專注於物聯網區塊鏈解決方案，價格走勢反映了其採用潛力，以及市場對去中心化物聯網基礎設施的信心。

IoTeX Network 的價格預測

IoTeX Network（IOTX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，IOTX 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
IoTeX Network (IOTX) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，IoTeX Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 IoTeX Network 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 IoTeX Network 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 IOTX 2026–2027 年價格的預測。

關於 IoTeX Network

IoTeX (IOTX) 是一個分散式平台，旨在促進物聯網（IoT）設備的開發和運營。其目標是創建一個可擴展且以隱私為中心的區塊鏈基礎設施，允許將實體世界的數據整合到智能合約中。IoTeX 使用一種稱為 Roll-DPoS 的委託權益證明（DPoS）共識機制的變體，該機制旨在支持高交易吞吐量。該平台的原生代幣，IOTX，用於治理，抵押和在 IoTeX 網絡中進行交易。IoTeX 的目標是搭建實體世界和數字世界的橋樑，使得在供應鏈，智能家居和醫療保健等各個領域的新用途和應用成為可能。

如何在台灣購買和投資 IoTeX Network

準備好開始使用 IoTeX Network 了嗎？在 MEXC 購買 IOTX 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 IoTeX Network 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 IoTeX Network (IOTX) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，IoTeX Network 將立即存入您的錢包。
IoTeX Network (IOTX) 購買教程

IoTeX Network 能做什麼？

擁有 IoTeX Network 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 IoTeX Network (IOTX) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是IoTeX Network (IOTX)

""IoTeX（IOTX）是面向物聯網(IoT)的可自動擴展和以隱私為中心的區塊鏈基礎架構。IoTeX致力於以羽量級、私密性和易擴展的顛覆式區塊鏈底層技術，構建支持物聯網應用的下一代區塊鏈平臺。IOTX通證是IoTeX網路生態的重要組成部分，用於轉賬、運行分佈式應用、激勵社區參與者。 ""

IoTeX Network資源

要更深入地瞭解 IoTeX Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方IoTeX Network網站
區塊查詢

類別 :

Account AbstractionAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

人們還問：關於IoTeX Network的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:02:58 (UTC+8)

IoTeX Network（IOTX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 IoTeX Network 的更多資訊

IOTXUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 IOTX。在 MEXC 上探索 IOTXUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 IoTeX Network (IOTX) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 IoTeX Network 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
IOTX/USDT
NT$0.08484838
NT$0.08484838NT$0.08484838
+4.28%
28.75M (USDT)

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NT$2.8287056NT$2.8287056

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NT$0.17947958
NT$0.17947958NT$0.17947958

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Thinking Cat

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NT$0.4549331
NT$0.4549331NT$0.4549331

-26.26%

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NT$9.021934
NT$9.021934NT$9.021934

+21.32%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.4621609
NT$9.4621609NT$9.4621609

+6.34%

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NT$2.8287056NT$2.8287056

+365.68%

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Fusionist

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NT$8.3099621
NT$8.3099621NT$8.3099621

+124.52%

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AKEDO

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NT$0.372821352
NT$0.372821352NT$0.372821352

+78.62%

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Cap

CAP

NT$2.3040779
NT$2.3040779NT$2.3040779

+32.89%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.58118
NT$28.58118NT$28.58118

+26.48%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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