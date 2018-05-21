IoTeX Network實時價格 (IOTX)
IoTeX Network (IOTX) 今日實時價格為 NT$ 0.002658，過去 24 小時內變化了 4.52%。目前 IOTX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002658 每 IOTX。
IoTeX Network 目前市值在 NT$ 25.10M 排名第 #560，流通供應量為 9.44B IOTX。過去 24 小時內，IOTX 的交易價格在 NT$ 0.002503（低點）和 NT$ 0.002746（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.3471218506306965013，而歷史最低價為 NT$ 0.0388748992563297583。
短期表現方面，IOTX 在過去一小時內波動了 -0.31%，過去7 天內波動了 +17.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 74.34K。
No.560
94.41%
2018-05-21 00:00:00
IOTX
IoTeX Network 的目前市值為 NT$ 25.10M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 74.34K。IOTX 的流通量為 9.44B，總供應量是 9441368502.27327779，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 26.58M。
-0.31%
+4.52%
+17.29%
+17.29%
跟蹤 IoTeX Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.00367482
|+4.52%
|30天
|NT$ +0.000199
|+8.09%
|60天
|NT$ -0.000844
|-24.11%
|90天
|NT$ -0.001823
|-40.69%
今天，IOTX 記錄了 NT$ +0.00367482 (+4.52%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.000199 (+8.09%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，IOTX 的變化為 NT$ -0.000844 (-24.11%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001823 (-40.69%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 IoTeX Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 IOTX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
|EMA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
IOTX_USDT在4小時周期運行於0.002565，價格位於中樞0.002554上方。MA與EMA均線組呈現多頭排列，樞軸體系顯示價格處於S1與R1之間的震盪區間。指標一致性出現分歧，均線支撐有效，而樞軸阻力即將到來。 MACD形成死叉，動能方向轉為向下。RSI處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。快慢指標分層明顯，短期動量減弱，而中期趨勢仍維持。波動率收斂，布林帶開口收窄，市場進入低波動整理狀態。 近端上方阻力位位於R1價位0.002597，距離現價約1.2%。近端下方支撐位位於中樞0.002554，距離現價約0.4%。遠端參考價位為S1的0.002472與R2的0.002679。若價格跌破中樞，將測試S1支撐的有效性；若突破R1，則將打開上行空間至R2。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，IoTeX Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
IoTeX (IOTX) 是一個分散式平台，旨在促進物聯網（IoT）設備的開發和運營。其目標是創建一個可擴展且以隱私為中心的區塊鏈基礎設施，允許將實體世界的數據整合到智能合約中。IoTeX 使用一種稱為 Roll-DPoS 的委託權益證明（DPoS）共識機制的變體，該機制旨在支持高交易吞吐量。該平台的原生代幣，IOTX，用於治理，抵押和在 IoTeX 網絡中進行交易。IoTeX 的目標是搭建實體世界和數字世界的橋樑，使得在供應鏈，智能家居和醫療保健等各個領域的新用途和應用成為可能。
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""IoTeX（IOTX）是面向物聯網(IoT)的可自動擴展和以隱私為中心的區塊鏈基礎架構。IoTeX致力於以羽量級、私密性和易擴展的顛覆式區塊鏈底層技術，構建支持物聯網應用的下一代區塊鏈平臺。IOTX通證是IoTeX網路生態的重要組成部分，用於轉賬、運行分佈式應用、激勵社區參與者。 ""
要更深入地瞭解 IoTeX Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
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