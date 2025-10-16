Edwin 目前實時價格為 0.001316 USD。跟蹤 EDWIN 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 EDWIN 價格趨勢。Edwin 目前實時價格為 0.001316 USD。跟蹤 EDWIN 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 EDWIN 價格趨勢。

1 EDWIN 兌換為 USD 的實時價格：

$0.001316
$0.001316$0.001316
-7.58%1D
USD
Edwin (EDWIN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:16:22 (UTC+8)

Edwin（EDWIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.001284
$ 0.001284$ 0.001284
24H最低價
$ 0.001474
$ 0.001474$ 0.001474
24H最高價

$ 0.001284
$ 0.001284$ 0.001284

$ 0.001474
$ 0.001474$ 0.001474

$ 0.01385086645919871
$ 0.01385086645919871$ 0.01385086645919871

$ 0.000137537924593378
$ 0.000137537924593378$ 0.000137537924593378

+0.45%

-7.58%

-24.89%

-24.89%

Edwin（EDWIN）目前實時價格為 $ 0.001316。過去 24 小時內，EDWIN 的交易價格在 $ 0.001284$ 0.001474 之間波動，市場活躍度顯著。EDWIN 的歷史最高價為 $ 0.01385086645919871，歷史最低價為 $ 0.000137537924593378

從短期表現來看，EDWIN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.45%，過去 24 小時內變動為 -7.58%，過去 7 天內累計變動為 -24.89%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Edwin（EDWIN）市場資訊

No.2010

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 42.13K
$ 42.13K$ 42.13K

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Edwin 的目前市值為 $ 1.32M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 42.13K。EDWIN 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.32M

Edwin（EDWIN）價格歷史 USD

跟蹤 Edwin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00010793-7.58%
30天$ -0.00245-65.06%
60天$ -0.002805-68.07%
90天$ -0.001684-56.14%
Edwin 今日價格變化

今天，EDWIN 記錄了 $ -0.00010793 (-7.58%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Edwin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00245 (-65.06%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Edwin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，EDWIN 的變化為 $ -0.002805 (-68.07%)，從而更廣泛地了解其表現。

Edwin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.001684 (-56.14%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Edwin（EDWIN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Edwin 價格歷史頁面

什麼是Edwin (EDWIN)

Edwin 將您喜愛的 AI 助理直接連接到 DeFi 協定。透過提供安全的橋樑並以隱形的方式處理區塊鏈操作，Edwin 允許 ChatGPT、Claude 和其他 AI 介面管理您的投資，讓您能夠存取未來的交易介面。

Edwin在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Edwin 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 EDWIN 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Edwin 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Edwin 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Edwin 價格預測 (USD)

Edwin（EDWIN）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Edwin（EDWIN）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Edwin 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Edwin 價格預測

Edwin（EDWIN）代幣經濟

了解 Edwin（EDWIN）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 EDWIN 代幣的完整經濟學

如何購買Edwin (EDWIN)

正在尋找如何購買 Edwin？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Edwin。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

EDWIN 兌換為當地貨幣

1 Edwin（EDWIN）至 VND
34.63054
1 Edwin（EDWIN）至 AUD
A$0.00200032
1 Edwin（EDWIN）至 GBP
0.00097384
1 Edwin（EDWIN）至 EUR
0.0011186
1 Edwin（EDWIN）至 USD
$0.001316
1 Edwin（EDWIN）至 MYR
RM0.0055272
1 Edwin（EDWIN）至 TRY
0.05515356
1 Edwin（EDWIN）至 JPY
¥0.200032
1 Edwin（EDWIN）至 ARS
ARS$1.96416948
1 Edwin（EDWIN）至 RUB
0.104293
1 Edwin（EDWIN）至 INR
0.11609752
1 Edwin（EDWIN）至 IDR
Rp21.93332456
1 Edwin（EDWIN）至 PHP
0.07742028
1 Edwin（EDWIN）至 EGP
￡E.0.06243104
1 Edwin（EDWIN）至 BRL
R$0.00705376
1 Edwin（EDWIN）至 CAD
C$0.00182924
1 Edwin（EDWIN）至 BDT
0.1610126
1 Edwin（EDWIN）至 NGN
1.91835952
1 Edwin（EDWIN）至 COP
$5.10076336
1 Edwin（EDWIN）至 ZAR
R.0.0226352
1 Edwin（EDWIN）至 UAH
0.05525884
1 Edwin（EDWIN）至 TZS
T.Sh.3.24937508
1 Edwin（EDWIN）至 VES
Bs0.278992
1 Edwin（EDWIN）至 CLP
$1.235724
1 Edwin（EDWIN）至 PKR
Rs0.37227008
1 Edwin（EDWIN）至 KZT
0.70752108
1 Edwin（EDWIN）至 THB
฿0.04299372
1 Edwin（EDWIN）至 TWD
NT$0.04037488
1 Edwin（EDWIN）至 AED
د.إ0.00482972
1 Edwin（EDWIN）至 CHF
Fr0.00103964
1 Edwin（EDWIN）至 HKD
HK$0.01021216
1 Edwin（EDWIN）至 AMD
֏0.50267252
1 Edwin（EDWIN）至 MAD
.د.م0.01212036
1 Edwin（EDWIN）至 MXN
$0.02420124
1 Edwin（EDWIN）至 SAR
ريال0.004935
1 Edwin（EDWIN）至 ETB
Br0.2011506
1 Edwin（EDWIN）至 KES
KSh0.17001404
1 Edwin（EDWIN）至 JOD
د.أ0.000933044
1 Edwin（EDWIN）至 PLN
0.00477708
1 Edwin（EDWIN）至 RON
лв0.00573776
1 Edwin（EDWIN）至 SEK
kr0.01231776
1 Edwin（EDWIN）至 BGN
лв0.00221088
1 Edwin（EDWIN）至 HUF
Ft0.43983352
1 Edwin（EDWIN）至 CZK
0.02746492
1 Edwin（EDWIN）至 KWD
د.ك0.000402696
1 Edwin（EDWIN）至 ILS
0.00429016
1 Edwin（EDWIN）至 BOB
Bs0.00906724
1 Edwin（EDWIN）至 AZN
0.0022372
1 Edwin（EDWIN）至 TJS
SM0.01225196
1 Edwin（EDWIN）至 GEL
0.00356636
1 Edwin（EDWIN）至 AOA
Kz1.19962612
1 Edwin（EDWIN）至 BHD
.د.ب0.000496132
1 Edwin（EDWIN）至 BMD
$0.001316
1 Edwin（EDWIN）至 DKK
kr0.00843556
1 Edwin（EDWIN）至 HNL
L0.03451868
1 Edwin（EDWIN）至 MUR
0.05985168
1 Edwin（EDWIN）至 NAD
$0.02279312
1 Edwin（EDWIN）至 NOK
kr0.01314684
1 Edwin（EDWIN）至 NZD
$0.00227668
1 Edwin（EDWIN）至 PAB
B/.0.001316
1 Edwin（EDWIN）至 PGK
K0.00560616
1 Edwin（EDWIN）至 QAR
ر.ق0.00479024
1 Edwin（EDWIN）至 RSD
дин.0.13242908
1 Edwin（EDWIN）至 UZS
soʻm15.85541804
1 Edwin（EDWIN）至 ALL
L0.10934644
1 Edwin（EDWIN）至 ANG
ƒ0.00235564
1 Edwin（EDWIN）至 AWG
ƒ0.00235564
1 Edwin（EDWIN）至 BBD
$0.002632
1 Edwin（EDWIN）至 BAM
KM0.00221088
1 Edwin（EDWIN）至 BIF
Fr3.870356
1 Edwin（EDWIN）至 BND
$0.00169764
1 Edwin（EDWIN）至 BSD
$0.001316
1 Edwin（EDWIN）至 JMD
$0.21071792
1 Edwin（EDWIN）至 KHR
5.28513496
1 Edwin（EDWIN）至 KMF
Fr0.557984
1 Edwin（EDWIN）至 LAK
28.60869508
1 Edwin（EDWIN）至 LKR
රු0.39902436
1 Edwin（EDWIN）至 MDL
L0.02242464
1 Edwin（EDWIN）至 MGA
Ar5.927922
1 Edwin（EDWIN）至 MOP
P0.01051484
1 Edwin（EDWIN）至 MVR
0.0201348
1 Edwin（EDWIN）至 MWK
MK2.2768116
1 Edwin（EDWIN）至 MZN
MT0.0840924
1 Edwin（EDWIN）至 NPR
रु0.18449004
1 Edwin（EDWIN）至 PYG
9.267272
1 Edwin（EDWIN）至 RWF
Fr1.906884
1 Edwin（EDWIN）至 SBD
$0.01084384
1 Edwin（EDWIN）至 SCR
0.01823976
1 Edwin（EDWIN）至 SRD
$0.05228468
1 Edwin（EDWIN）至 SVC
$0.01148868
1 Edwin（EDWIN）至 SZL
L0.02279312
1 Edwin（EDWIN）至 TMT
m0.00461916
1 Edwin（EDWIN）至 TND
د.ت0.003861144
1 Edwin（EDWIN）至 TTD
$0.00890932
1 Edwin（EDWIN）至 UGX
Sh4.569152
1 Edwin（EDWIN）至 XAF
Fr0.740908
1 Edwin（EDWIN）至 XCD
$0.0035532
1 Edwin（EDWIN）至 XOF
Fr0.740908
1 Edwin（EDWIN）至 XPF
Fr0.134232
1 Edwin（EDWIN）至 BWP
P0.018753
1 Edwin（EDWIN）至 BZD
$0.002632
1 Edwin（EDWIN）至 CVE
$0.12476996
1 Edwin（EDWIN）至 DJF
Fr0.232932
1 Edwin（EDWIN）至 DOP
$0.08418452
1 Edwin（EDWIN）至 DZD
د.ج0.17105368
1 Edwin（EDWIN）至 FJD
$0.00301364
1 Edwin（EDWIN）至 GNF
Fr11.44262
1 Edwin（EDWIN）至 GTQ
Q0.01005424
1 Edwin（EDWIN）至 GYD
$0.27489924
1 Edwin（EDWIN）至 ISK
kr0.160552

Edwin資源

要更深入地瞭解 Edwin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Edwin網站
區塊查詢

人們還問：關於Edwin的其他問題

Edwin（EDWIN）今日價格是多少？
EDWIN 實時價格為 0.001316 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 EDWIN 兌 USD 的價格是多少？
目前 EDWIN 兌 USD 的價格為 $ 0.001316。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Edwin 的市值是多少？
EDWIN 的市值為 $ 1.32M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
EDWIN 的流通供應量是多少？
EDWIN 的流通供應量為 1.00B USD
EDWIN 的歷史最高價（ATH）是多少？
EDWIN 的歷史最高價是 0.01385086645919871 USD
EDWIN 的歷史最低價（ATL）是多少？
EDWIN 的歷史最低價是 0.000137537924593378 USD
EDWIN 的交易量是多少？
EDWIN 的 24 小時實時交易量為 $ 42.13K USD
EDWIN 今年會漲嗎？
EDWIN 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 EDWIN 價格預測 獲取更深入的分析。
Edwin（EDWIN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

