DEB 今日價格

DEB (DEB) 今日實時價格為 NT$ 0.00174，過去 24 小時內變化了 31.76%。目前 DEB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00174 每 DEB。

DEB 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #6572，流通供應量為 0.00 DEB。過去 24 小時內，DEB 的交易價格在 NT$ 0.001445（低點）和 NT$ 0.002699（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 9.51821898229510434，而歷史最低價為 NT$ 0.01533321391617753975。

短期表現方面，DEB 在過去一小時內波動了 +16.00%，過去7 天內波動了 -27.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 593.76。

DEB（DEB）市場資訊

排名 No.6572 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 593.76NT$ 593.76 NT$ 593.76 完全稀釋市值 NT$ 1.74MNT$ 1.74M NT$ 1.74M 流通量 0.00 0.00 0.00 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 DEB

DEB 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 593.76。DEB 的流通量為 0.00，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.74M。