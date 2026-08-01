CELO 今日價格

CELO (CELO) 今日實時價格為 NT$ 0.06033，過去 24 小時內變化了 0.90%。目前 CELO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06033 每 CELO。

CELO 目前市值在 NT$ 36.33M 排名第 #503，流通供應量為 602.21M CELO。過去 24 小時內，CELO 的交易價格在 NT$ 0.05951（低點）和 NT$ 0.06075（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 340.854279246，而歷史最低價為 NT$ 1.8042976134527558994。

短期表現方面，CELO 在過去一小時內波動了 +1.17%，過去7 天內波動了 -1.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.60K。

CELO（CELO）市場資訊

排名 No.503 市值 NT$ 36.33MNT$ 36.33M NT$ 36.33M 成交量（24H） NT$ 56.60KNT$ 56.60K NT$ 56.60K 完全稀釋市值 NT$ 60.33MNT$ 60.33M NT$ 60.33M 流通量 602.21M 602.21M 602.21M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 60.22% 所屬公鏈 CELO

CELO 的目前市值為 NT$ 36.33M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.60K。CELO 的流通量為 602.21M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 60.33M。