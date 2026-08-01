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CELO 目前實時價格為 0.06033 TWD。CELO 市值為 36,331,393.97376 TWD。追蹤台灣的 CELO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！CELO 目前實時價格為 0.06033 TWD。CELO 市值為 36,331,393.97376 TWD。追蹤台灣的 CELO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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CELO實時價格 (CELO)

1 CELO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.9306326
NT$1.9306326NT$1.9306326
+0.90%1D
TWD
CELO (CELO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:31:35 (UTC+8)

CELO 今日價格

CELO (CELO) 今日實時價格為 NT$ 0.06033，過去 24 小時內變化了 0.90%。目前 CELO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06033 每 CELO。

CELO 目前市值在 NT$ 36.33M 排名第 #503，流通供應量為 602.21M CELO。過去 24 小時內，CELO 的交易價格在 NT$ 0.05951（低點）和 NT$ 0.06075（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 340.854279246，而歷史最低價為 NT$ 1.8042976134527558994

短期表現方面，CELO 在過去一小時內波動了 +1.17%，過去7 天內波動了 -1.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.60K

CELO（CELO）市場資訊

No.503

NT$ 36.33M
NT$ 36.33MNT$ 36.33M

NT$ 56.60K
NT$ 56.60KNT$ 56.60K

NT$ 60.33M
NT$ 60.33MNT$ 60.33M

602.21M
602.21M 602.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

60.22%

CELO

CELO 的目前市值為 NT$ 36.33M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.60K。CELO 的流通量為 602.21M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 60.33M

CELO 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.05951
NT$ 0.05951NT$ 0.05951
24H最低價
NT$ 0.06075
NT$ 0.06075NT$ 0.06075
24H最高價

NT$ 0.05951
NT$ 0.05951NT$ 0.05951

NT$ 0.06075
NT$ 0.06075NT$ 0.06075

NT$ 340.854279246
NT$ 340.854279246NT$ 340.854279246

NT$ 1.8042976134527558994
NT$ 1.8042976134527558994NT$ 1.8042976134527558994

+1.17%

+0.90%

-1.20%

-1.20%

CELO（CELO）價格歷史 TWD

跟蹤 CELO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0172207+0.90%
30天NT$ -0.00816-11.92%
60天NT$ -0.00415-6.44%
90天NT$ -0.02361-28.13%
CELO 今日價格變化

今天，CELO 記錄了 NT$ +0.0172207 (+0.90%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

CELO 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00816 (-11.92%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

CELO 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CELO 的變化為 NT$ -0.00415 (-6.44%)，從而更廣泛地了解其表現。

CELO 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02361 (-28.13%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 CELO（CELO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 CELO 價格歷史頁面

CELO 分析

本分析利用人工智慧模型評估 CELO 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

CELO 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CELO 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

CELO_USDT在4小時周期運行於0.06206，價格位於中軸0.06151上方。現價處於R1與R2之間，接近阻力位0.06212。樞紐系統顯示價格偏離中軸，多方結構維持但空間受限。S1與S2分別位於0.06118與0.0609，構成下方層級支撐。 MA組與EMA組短期均線呈現買入信號，快線位於慢線上方。MACD指標錄得死叉，動能方向出現分歧。RSI處於中性區域，未顯示超買或超賣狀態。波動率維持常態，布林帶收口預示變盤即將臨近。KDJ與StochRSI數值需結合即時盤面確認具體指向，當前動能分布較為分散。 近端關鍵價位為R1的0.06179，距離現價約0.4%。上方遠端參考R2的0.06212，距離現價約0.1%。下方第一支撐位於S1的0.06118，距離現價約1.4%。第二支撐位S1為0.0609，距離現價約1.9%。若價格突破R2將打開上行空間，跌破S1則將測試S2。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 CELO 的價格？

CELO 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. Celo 以行動裝置為首的 DeFi 生態系統及實體支付場景的採用程度
2. 網路中的權益證明需求與驗證人參與度
3. 與傳統金融體系的整合及策略合作
4. 整體加密貨幣市場的情緒與比特幣的相關性
5. 影響 DeFi 及行動支付的監管發展
6. 網路使用量、交易量以及 dApp 開發情況
7. 透過穩定機制所呈現的代幣供應動態
8. 其他以行動裝置為重心的區塊鏈平台的競爭狀況

為什麼人們想知道 CELO 今天的價格？

人們希望了解今日的CELO價格，主要有以下幾個原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理，以及把握市場進出點的時機。CELO是一個以行動裝置為首的區塊鏈平台，專注於金融普惠，因此投資人會追蹤其價格，以捕捉波動機會並評估投資績效。

CELO 的價格預測

CELO（CELO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CELO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
CELO (CELO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，CELO 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 CELO 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 CELO 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CELO 2026–2027 年價格的預測。

關於 CELO

Celo (CELO) 是一個基於區塊鏈的平台，旨在提高智能手機用戶對加密貨幣的接受度。Celo 通過使用電話號碼作為公鑰，希望將全球數十億智能手機用戶引入區塊鏈技術的強大潛力。該平台的原生資產，CELO，用於交易費用和在網絡共識機制中進行抵押。Celo 平台還包括一種穩定幣，Celo Dollar (cUSD)，其與美元掛鉤，並旨在用於日常交易。這種穩定幣與抵押代幣的組合旨在創建一個平衡的生態系統，鼓勵廣泛使用。

如何在台灣購買和投資 CELO

準備好開始使用 CELO 了嗎？在 MEXC 購買 CELO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 CELO 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 CELO (CELO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，CELO 將立即存入您的錢包。
CELO (CELO) 購買教程

CELO 能做什麼？

擁有 CELO 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 CELO (CELO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是CELO (CELO)

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

白皮書

CELO資源

要更深入地瞭解 CELO，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方CELO網站
區塊查詢

類別 :

Celo EcosystemCoinList LaunchpadLayer 2 (L2)

人們還問：關於CELO的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:31:35 (UTC+8)

CELO（CELO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 CELO 的更多資訊

CELOUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CELO。在 MEXC 上探索 CELOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 CELO (CELO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 CELO 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CELO/USDT
NT$1.9306326
NT$1.9306326NT$1.9306326
+0.95%
944.20K (USDT)

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比特幣

比特幣

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Tether Gold

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.571192
NT$2.571192NT$2.571192

+323.15%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.16015584
NT$0.16015584NT$0.16015584

+0.72%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4694664
NT$0.4694664NT$0.4694664

-5.35%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.824256
NT$9.824256NT$9.824256

+0.39%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.8974756
NT$8.8974756NT$8.8974756

-2.48%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.571192
NT$2.571192NT$2.571192

+323.15%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.02954952
NT$0.02954952NT$0.02954952

+54.00%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.3650232
NT$9.3650232NT$9.3650232

+5.62%

Talus

Talus

US

NT$0.4784208
NT$0.4784208NT$0.4784208

+6.02%

Beldex

Beldex

BDX

NT$2.6725686
NT$2.6725686NT$2.6725686

+1.61%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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CELO
TWD
TWD

1 CELO = 1.9293534 TWD