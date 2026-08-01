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2026-08-15 00:31:35 (UTC+8) CELO 今日價格
CELO (CELO) 今日實時價格為
NT$ 0.06033，過去 24 小時內變化了 0.90%。目前 CELO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06033 每 CELO。
CELO 目前市值在
NT$ 36.33M 排名第 #503，流通供應量為 602.21M CELO。過去 24 小時內，CELO 的交易價格在 NT$ 0.05951（低點）和 NT$ 0.06075（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 340.854279246，而歷史最低價為 NT$ 1.8042976134527558994。
短期表現方面，CELO 在過去一小時內波動了
+1.17%，過去7 天內波動了 -1.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.60K。 CELO（CELO）市場資訊 市值 NT$ 36.33M NT$ 36.33M NT$ 36.33M 成交量（24H） NT$ 56.60K NT$ 56.60K NT$ 56.60K 完全稀釋市值 NT$ 60.33M NT$ 60.33M NT$ 60.33M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
CELO 的目前市值為
NT$ 36.33M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.60K。CELO 的流通量為 602.21M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 60.33M。 購買CELO CELO 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.05951 NT$ 0.05951 NT$ 0.05951
24H最低價
NT$ 0.06075 NT$ 0.06075 NT$ 0.06075
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.05951 NT$ 0.05951 NT$ 0.05951 24H最高價 NT$ 0.06075 NT$ 0.06075 NT$ 0.06075 歷史最高 NT$ 340.854279246 NT$ 340.854279246 NT$ 340.854279246 最低價 NT$ 1.8042976134527558994 NT$ 1.8042976134527558994 NT$ 1.8042976134527558994 CELO（CELO）價格歷史 TWD
跟蹤 CELO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ +0.0172207 +0.90% 30天 NT$ -0.00816 -11.92% 60天 NT$ -0.00415 -6.44% 90天 NT$ -0.02361 -28.13% CELO 今日價格變化
今天，CELO 記錄了
NT$ +0.0172207 (+0.90%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 CELO 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.00816 (-11.92%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 CELO 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，CELO 的變化為
NT$ -0.00415 (-6.44%)，從而更廣泛地了解其表現。 CELO 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.02361 (-28.13%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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CELO 價格歷史頁面
目前 CELO 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 死叉 K < D 短線動能降溫，溫度下降。 樞紐點 R1 ＜ 現價 ≤ R2 位於 R1‑R2 間 高於中樞，但未進極端高價區。 StochRSI < 20 超賣區 短線跌速過快，注意反彈機會。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌 下軌與中軌間 偏弱，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 5‑6 買 60‑80% 買入 多數均線向上，順排佔主流。 EMA 組 5‑6 買 60‑80% 買入 多數均線向上，順排佔主流。
CELO_USDT在4小時周期運行於0.06206，價格位於中軸0.06151上方。現價處於R1與R2之間，接近阻力位0.06212。樞紐系統顯示價格偏離中軸，多方結構維持但空間受限。S1與S2分別位於0.06118與0.0609，構成下方層級支撐。
MA組與EMA組短期均線呈現買入信號，快線位於慢線上方。MACD指標錄得死叉，動能方向出現分歧。RSI處於中性區域，未顯示超買或超賣狀態。波動率維持常態，布林帶收口預示變盤即將臨近。KDJ與StochRSI數值需結合即時盤面確認具體指向，當前動能分布較為分散。
近端關鍵價位為R1的0.06179，距離現價約0.4%。上方遠端參考R2的0.06212，距離現價約0.1%。下方第一支撐位於S1的0.06118，距離現價約1.4%。第二支撐位S1為0.0609，距離現價約1.9%。若價格突破R2將打開上行空間，跌破S1則將測試S2。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 CELO 的價格？
CELO 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. Celo 以行動裝置為首的 DeFi 生態系統及實體支付場景的採用程度 2. 網路中的權益證明需求與驗證人參與度 3. 與傳統金融體系的整合及策略合作 4. 整體加密貨幣市場的情緒與比特幣的相關性 5. 影響 DeFi 及行動支付的監管發展 6. 網路使用量、交易量以及 dApp 開發情況 7. 透過穩定機制所呈現的代幣供應動態 8. 其他以行動裝置為重心的區塊鏈平台的競爭狀況 為什麼人們想知道 CELO 今天的價格？
人們希望了解今日的CELO價格，主要有以下幾個原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理，以及把握市場進出點的時機。CELO是一個以行動裝置為首的區塊鏈平台，專注於金融普惠，因此投資人會追蹤其價格，以捕捉波動機會並評估投資績效。
CELO 的價格預測 CELO（CELO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CELO 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 CELO (CELO) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，CELO 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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CELO 價格預測
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關於 CELO
Celo (CELO) 是一個基於區塊鏈的平台，旨在提高智能手機用戶對加密貨幣的接受度。Celo 通過使用電話號碼作為公鑰，希望將全球數十億智能手機用戶引入區塊鏈技術的強大潛力。該平台的原生資產，CELO，用於交易費用和在網絡共識機制中進行抵押。Celo 平台還包括一種穩定幣，Celo Dollar (cUSD)，其與美元掛鉤，並旨在用於日常交易。這種穩定幣與抵押代幣的組合旨在創建一個平衡的生態系統，鼓勵廣泛使用。
如何在台灣購買和投資 CELO
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如何購買 CELO 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 CELO (CELO) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，CELO 將立即存入您的錢包。
CELO 能做什麼？
擁有 CELO 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是CELO (CELO)
Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).
白皮書
生態系統圍繞兩種主要代幣展開：CELO（原生資產）與 cUSD（Celo 美元）。CELO 具備符合 ERC-20 標準的介面，但與一般 ERC-20 代幣不同——它既可透過代幣合約轉帳，亦可原生轉帳（類似 ETH 在以太坊上的運作方式）。cUSD 則完全以智能合約實現、遵循 ERC-20 標準，旨在維持與美元掛鉤的穩定價值，供日常使用。一項關鍵特性在於：交易手續費可用多種貨幣支付，包括穩定幣（如 cUSD），因此用戶無須僅為支付手續費而持有 CELO。此模型透過將穩定幣置於日常交易核心、同時賦予 CELO 治理與質押功能，打造更易用的金融系統——代幣持有者可參與治理、質押以賺取獎勵，並協助保障網路安全；L2 升級預期將提升與以太坊生態系的互操作性，同時保留核心功能。
Celo 的演進透過去中心化治理流程來引導，這些流程管理可升級的核心智能合約。治理負責監督關鍵的鏈上元件，例如 ERC-20 穩定幣、身分證明（identity attestations）以及協議決策。代幣持有者可直接參與治理，並透過質押（staking）來支援網路安全。路線圖亦強調社群回饋為各階段反覆出現的輸入來源，使營運變更與使用者體驗目標保持一致。藉由這套架構，轉向以太坊 Layer 2 的過渡，被定位為一場由社群共同參與的遷移，既延續 Celo 的使命，又更深度地整合至以太坊生態系中。
專為簡潔性與可及性而設計，Celo 的技術棧旨在讓使用低成本裝置、且網路連線受限的使用者也能順暢運作。它採用全棧式（full-stack）方法，每一層皆以終端使用者體驗為核心進行打造，同時兼顧網路營運商的需求。在區塊鏈層面，Celo 採用基於權益證明（Proof-of-Stake）的拜占庭容錯（BFT）共識機制，實現僅 5 秒的出塊時間，快於以太坊較長的區塊間隔。Celo 亦支援以多種加密貨幣（而不只是原生代幣 CELO）支付交易手續費，有利偏好穩定幣的使用者。核心智能合約提供 ERC-20 穩定幣、身分驗證（identity attestations）與治理功能；這些合約可透過去中心化治理進行升級。作為 L2 轉型的一部分，Celo 正實作與以太坊的原生跨鏈橋接（native bridging），以降低對外部橋接器的依賴；同時，針對行動裝置優化的輕量級客戶端協議（mobile-first optimizations like lightweight client protocols）支援低頻寬環境下的使用，安全性則透過以太坊強健的網路進一步提升。
Celo 正逐步退出獨立運作的第 1 層區塊鏈，轉型為以太坊第 2 層解決方案。目標是在維持其使用者友善體驗的同時，充分利用以太坊的安全性與更廣泛的生態系。Celo 持續聚焦於簡易、行動裝置優先的金融工具，包括低交易成本，以及使用穩定幣支付手續費的選項。此轉型強化了 Celo 與以太坊的連結，同時維持其打造可及性金融系統的使命，並透過提升安全性與可擴展性，進一步落實其對金融包容性的承諾。
遷移至以太坊 L2 是圍繞分階段的測試網部署與逐步加固來進行。Dango L2 測試網於 2024 年 7 月初上線，並持續運行至 2024 年 10 月 9 日，作為首個公開測試環境。接著，Alfajores L2 測試網於 2024 年 9 月 26 日啟動，為節點營運者與開發者提供更穩定的環境。預計於 2024 年 10 月實施程式碼凍結，其後將展開全面審計。接下來，Baklava L2 測試網預計於 2025 年第一季啟動，作為驗證者社群的最終彩排，隨後於 2025 年第一季正式推出 Celo L2 主網，完成整體遷移；各階段皆著重於大量測試、社群回饋、網路穩定性與使用者體驗。
CELO資源
要更深入地瞭解 CELO，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於CELO的其他問題
如果 CELO 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 CELO 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
CELO 今日價格為 NT$ 1.9293534。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
CELO 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 CELO 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 CELO 的交易量為 --。
CELO 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 CELO 價格，請造訪 CELO 價格頁面了解更多資訊。
CELO 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
63,126.96
+0.21%
ETH
1,884.56
+0.15%
GOLD(XAUT)
4,369.1
-0.09%
USDC
1.00095
0.00%
SOL
75.59
-0.09%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 CELO/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 CELO 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
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CELO 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 CELO (CELO) 的價格預測，了解更深入的分析。
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CELOUSDT（合約交易）
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NT$1.9306326 NT$1.9306326 NT$1.9306326 +0.95% 944.20K (USDT) 免責聲明
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