Bucky 目前實時價格為 0.02362 USD。跟蹤 BUCKY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BUCKY 價格趨勢。

Bucky 圖標

Bucky實時價格 (BUCKY)

1 BUCKY 兌換為 USD 的實時價格：

$0.02362
$0.02362$0.02362
+21.56%1D
USD
Bucky (BUCKY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:56:19 (UTC+8)

Bucky（BUCKY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.01852
$ 0.01852$ 0.01852
24H最低價
$ 0.02366
$ 0.02366$ 0.02366
24H最高價

$ 0.01852
$ 0.01852$ 0.01852

$ 0.02366
$ 0.02366$ 0.02366

--
----

--
----

+2.03%

+21.56%

+57.04%

+57.04%

Bucky（BUCKY）目前實時價格為 $ 0.02362。過去 24 小時內，BUCKY 的交易價格在 $ 0.01852$ 0.02366 之間波動，市場活躍度顯著。BUCKY 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，BUCKY 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.03%，過去 24 小時內變動為 +21.56%，過去 7 天內累計變動為 +57.04%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bucky（BUCKY）市場資訊

--
----

$ 54.40K
$ 54.40K$ 54.40K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Bucky 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 54.40K。BUCKY 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

Bucky（BUCKY）價格歷史 USD

跟蹤 Bucky 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0041893+21.56%
30天$ +0.0101+74.70%
60天$ +0.00288+13.88%
90天$ +0.01862+372.40%
Bucky 今日價格變化

今天，BUCKY 記錄了 $ +0.0041893 (+21.56%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Bucky 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.0101 (+74.70%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Bucky 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BUCKY 的變化為 $ +0.00288 (+13.88%)，從而更廣泛地了解其表現。

Bucky 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.01862 (+372.40%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Bucky（BUCKY）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Bucky 價格歷史頁面

什麼是Bucky (BUCKY)

源自 2019 年 3 月 4chan /v/ 板塊的綠色粗糙角色「Bucky」，此形象為 MS Paint 繪製的 Pepe 變體，Bucky 之後發展成為 Solana 生態下的 Memecoin。

Bucky在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Bucky 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 BUCKY 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Bucky 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Bucky 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Bucky 價格預測 (USD)

Bucky（BUCKY）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Bucky（BUCKY）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Bucky 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Bucky 價格預測

Bucky（BUCKY）代幣經濟

了解 Bucky（BUCKY）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BUCKY 代幣的完整經濟學

如何購買Bucky (BUCKY)

正在尋找如何購買 Bucky？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Bucky。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BUCKY 兌換為當地貨幣

1 Bucky（BUCKY）至 VND
621.5603
1 Bucky（BUCKY）至 AUD
A$0.0359024
1 Bucky（BUCKY）至 GBP
0.0174788
1 Bucky（BUCKY）至 EUR
0.020077
1 Bucky（BUCKY）至 USD
$0.02362
1 Bucky（BUCKY）至 MYR
RM0.099204
1 Bucky（BUCKY）至 TRY
0.9899142
1 Bucky（BUCKY）至 JPY
¥3.59024
1 Bucky（BUCKY）至 ARS
ARS$35.2535586
1 Bucky（BUCKY）至 RUB
1.8716488
1 Bucky（BUCKY）至 INR
2.084465
1 Bucky（BUCKY）至 IDR
Rp393.6665092
1 Bucky（BUCKY）至 PHP
1.3907456
1 Bucky（BUCKY）至 EGP
￡E.1.1198242
1 Bucky（BUCKY）至 BRL
R$0.1268394
1 Bucky（BUCKY）至 CAD
C$0.0328318
1 Bucky（BUCKY）至 BDT
2.888726
1 Bucky（BUCKY）至 NGN
34.481657
1 Bucky（BUCKY）至 COP
$91.19682
1 Bucky（BUCKY）至 ZAR
R.0.4067364
1 Bucky（BUCKY）至 UAH
0.9941658
1 Bucky（BUCKY）至 TZS
T.Sh.58.3208506
1 Bucky（BUCKY）至 VES
Bs5.00744
1 Bucky（BUCKY）至 CLP
$22.2028
1 Bucky（BUCKY）至 PKR
Rs6.689184
1 Bucky（BUCKY）至 KZT
12.6988206
1 Bucky（BUCKY）至 THB
฿0.7719016
1 Bucky（BUCKY）至 TWD
NT$0.7244254
1 Bucky（BUCKY）至 AED
د.إ0.0866854
1 Bucky（BUCKY）至 CHF
Fr0.0186598
1 Bucky（BUCKY）至 HKD
HK$0.1832912
1 Bucky（BUCKY）至 AMD
֏9.0705524
1 Bucky（BUCKY）至 MAD
.د.م0.2177764
1 Bucky（BUCKY）至 MXN
$0.434608
1 Bucky（BUCKY）至 SAR
ريال0.088575
1 Bucky（BUCKY）至 ETB
Br3.610317
1 Bucky（BUCKY）至 KES
KSh3.0519402
1 Bucky（BUCKY）至 JOD
د.أ0.01674658
1 Bucky（BUCKY）至 PLN
0.0857406
1 Bucky（BUCKY）至 RON
лв0.1029832
1 Bucky（BUCKY）至 SEK
kr0.2213194
1 Bucky（BUCKY）至 BGN
лв0.0396816
1 Bucky（BUCKY）至 HUF
Ft7.8994728
1 Bucky（BUCKY）至 CZK
0.4931856
1 Bucky（BUCKY）至 KWD
د.ك0.00722772
1 Bucky（BUCKY）至 ILS
0.076765
1 Bucky（BUCKY）至 BOB
Bs0.1634504
1 Bucky（BUCKY）至 AZN
0.040154
1 Bucky（BUCKY）至 TJS
SM0.218485
1 Bucky（BUCKY）至 GEL
0.0640102
1 Bucky（BUCKY）至 AOA
Kz21.5312834
1 Bucky（BUCKY）至 BHD
.د.ب0.00890474
1 Bucky（BUCKY）至 BMD
$0.02362
1 Bucky（BUCKY）至 DKK
kr0.1514042
1 Bucky（BUCKY）至 HNL
L0.6214422
1 Bucky（BUCKY）至 MUR
1.0742376
1 Bucky（BUCKY）至 NAD
$0.4065002
1 Bucky（BUCKY）至 NOK
kr0.2359638
1 Bucky（BUCKY）至 NZD
$0.0408626
1 Bucky（BUCKY）至 PAB
B/.0.02362
1 Bucky（BUCKY）至 PGK
K0.0994402
1 Bucky（BUCKY）至 QAR
ر.ق0.086213
1 Bucky（BUCKY）至 RSD
дин.2.3782978
1 Bucky（BUCKY）至 UZS
soʻm284.5782478
1 Bucky（BUCKY）至 ALL
L1.9642392
1 Bucky（BUCKY）至 ANG
ƒ0.0422798
1 Bucky（BUCKY）至 AWG
ƒ0.0422798
1 Bucky（BUCKY）至 BBD
$0.04724
1 Bucky（BUCKY）至 BAM
KM0.0394454
1 Bucky（BUCKY）至 BIF
Fr69.46642
1 Bucky（BUCKY）至 BND
$0.0304698
1 Bucky（BUCKY）至 BSD
$0.02362
1 Bucky（BUCKY）至 JMD
$3.785105
1 Bucky（BUCKY）至 KHR
94.8593372
1 Bucky（BUCKY）至 KMF
Fr10.01488
1 Bucky（BUCKY）至 LAK
513.4782506
1 Bucky（BUCKY）至 LKR
රු7.1835506
1 Bucky（BUCKY）至 MDL
L0.4024848
1 Bucky（BUCKY）至 MGA
Ar106.39629
1 Bucky（BUCKY）至 MOP
P0.18896
1 Bucky（BUCKY）至 MVR
0.361386
1 Bucky（BUCKY）至 MWK
MK40.935822
1 Bucky（BUCKY）至 MZN
MT1.509318
1 Bucky（BUCKY）至 NPR
रु3.332782
1 Bucky（BUCKY）至 PYG
167.51304
1 Bucky（BUCKY）至 RWF
Fr34.31986
1 Bucky（BUCKY）至 SBD
$0.1946288
1 Bucky（BUCKY）至 SCR
0.3521742
1 Bucky（BUCKY）至 SRD
$0.9384226
1 Bucky（BUCKY）至 SVC
$0.206675
1 Bucky（BUCKY）至 SZL
L0.4065002
1 Bucky（BUCKY）至 TMT
m0.0829062
1 Bucky（BUCKY）至 TND
د.ت0.0694428
1 Bucky（BUCKY）至 TTD
$0.1601436
1 Bucky（BUCKY）至 UGX
Sh82.00864
1 Bucky（BUCKY）至 XAF
Fr13.29806
1 Bucky（BUCKY）至 XCD
$0.063774
1 Bucky（BUCKY）至 XOF
Fr13.29806
1 Bucky（BUCKY）至 XPF
Fr2.40924
1 Bucky（BUCKY）至 BWP
P0.3150908
1 Bucky（BUCKY）至 BZD
$0.0474762
1 Bucky（BUCKY）至 CVE
$2.2363416
1 Bucky（BUCKY）至 DJF
Fr4.20436
1 Bucky（BUCKY）至 DOP
$1.5121524
1 Bucky（BUCKY）至 DZD
د.ج3.0701276
1 Bucky（BUCKY）至 FJD
$0.0540898
1 Bucky（BUCKY）至 GNF
Fr205.3759
1 Bucky（BUCKY）至 GTQ
Q0.1809292
1 Bucky（BUCKY）至 GYD
$4.941304
1 Bucky（BUCKY）至 ISK
kr2.88164

要更深入地瞭解 Bucky，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於Bucky的其他問題

Bucky（BUCKY）今日價格是多少？
BUCKY 實時價格為 0.02362 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BUCKY 兌 USD 的價格是多少？
目前 BUCKY 兌 USD 的價格為 $ 0.02362。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Bucky 的市值是多少？
BUCKY 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BUCKY 的流通供應量是多少？
BUCKY 的流通供應量為 -- USD
BUCKY 的歷史最高價（ATH）是多少？
BUCKY 的歷史最高價是 -- USD
BUCKY 的歷史最低價（ATL）是多少？
BUCKY 的歷史最低價是 -- USD
BUCKY 的交易量是多少？
BUCKY 的 24 小時實時交易量為 $ 54.40K USD
BUCKY 今年會漲嗎？
BUCKY 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BUCKY 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:56:19 (UTC+8)

Bucky（BUCKY）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

