88mph 價格 (MPH)
今天 88mph (MPH) 的實時價格爲 0.619759 USD。目前其市值爲 $ 740.01K USD。MPH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
88mph 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.60K USD
- 88mph 當天價格變化爲 -4.85%
- 其循環供應量爲 1.19M USD
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今天內，88mph 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0316037207613089。
在過去30天內，88mph 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0913479523。
在過去60天內，88mph 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1767557626。
在過去90天內，88mph 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1694371587381512。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0316037207613089
|-4.85%
|30天
|$ +0.0913479523
|+14.74%
|60天
|$ +0.1767557626
|+28.52%
|90天
|$ +0.1694371587381512
|+37.63%
88mph 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.06%
-4.85%
-9.85%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 MPH 兌換 AUD
A$0.9916144
|1 MPH 兌換 GBP
￡0.48341202
|1 MPH 兌換 EUR
€0.58877105
|1 MPH 兌換 USD
$0.619759
|1 MPH 兌換 MYR
RM2.7889155
|1 MPH 兌換 TRY
₺21.73494813
|1 MPH 兌換 JPY
¥97.27737264
|1 MPH 兌換 RUB
₽63.90954808
|1 MPH 兌換 INR
₹52.71670054
|1 MPH 兌換 IDR
Rp10,159.98198096
|1 MPH 兌換 PHP
₱36.54718823
|1 MPH 兌換 EGP
￡E.31.53953551
|1 MPH 兌換 BRL
R$3.91067929
|1 MPH 兌換 CAD
C$0.88625537
|1 MPH 兌換 BDT
৳74.0612005
|1 MPH 兌換 NGN
₦963.8491968
|1 MPH 兌換 UAH
₴26.01128523
|1 MPH 兌換 VES
Bs30.98795
|1 MPH 兌換 PKR
Rs172.44174416
|1 MPH 兌換 KZT
₸323.96662207
|1 MPH 兌換 THB
฿21.40647586
|1 MPH 兌換 TWD
NT$20.21653858
|1 MPH 兌換 CHF
Fr0.55158551
|1 MPH 兌換 HKD
HK$4.81552743
|1 MPH 兌換 MAD
.د.م6.18519482