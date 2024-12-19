88mph 圖標

88mph 價格 (MPH)

USD

88mph (MPH) 實時價格圖表

$0.619753
$0.619753$0.619753
-4.80%(1D)

今天 88mph (MPH) 的價格

今天 88mph (MPH) 的實時價格爲 0.619759 USD。目前其市值爲 $ 740.01K USD。MPH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
88mph 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.60K USD
- 88mph 當天價格變化爲 -4.85%
- 其循環供應量爲 1.19M USD

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88mph (MPH) 價格表現 USD

今天內，88mph 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0316037207613089
在過去30天內，88mph 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0913479523
在過去60天內，88mph 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1767557626
在過去90天內，88mph 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1694371587381512

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0316037207613089-4.85%
30天$ +0.0913479523+14.74%
60天$ +0.1767557626+28.52%
90天$ +0.1694371587381512+37.63%

88mph (MPH) 價格分析

88mph 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.57888
$ 0.57888$ 0.57888

$ 0.651768
$ 0.651768$ 0.651768

$ 236.5
$ 236.5$ 236.5

-0.06%

-4.85%

-9.85%

88mph (MPH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 740.01K
$ 740.01K$ 740.01K

$ 1.60K
$ 1.60K$ 1.60K

1.19M
1.19M 1.19M

什麼是88mph (MPH)

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88mph (MPH) 資源

官網

大家還在問：關於 88mph (MPH) 的其他問題

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MPH 兌換爲當地貨幣

1 MPH 兌換 AUD
A$0.9916144
1 MPH 兌換 GBP
0.48341202
1 MPH 兌換 EUR
0.58877105
1 MPH 兌換 USD
$0.619759
1 MPH 兌換 MYR
RM2.7889155
1 MPH 兌換 TRY
21.73494813
1 MPH 兌換 JPY
¥97.27737264
1 MPH 兌換 RUB
63.90954808
1 MPH 兌換 INR
52.71670054
1 MPH 兌換 IDR
Rp10,159.98198096
1 MPH 兌換 PHP
36.54718823
1 MPH 兌換 EGP
￡E.31.53953551
1 MPH 兌換 BRL
R$3.91067929
1 MPH 兌換 CAD
C$0.88625537
1 MPH 兌換 BDT
74.0612005
1 MPH 兌換 NGN
963.8491968
1 MPH 兌換 UAH
26.01128523
1 MPH 兌換 VES
Bs30.98795
1 MPH 兌換 PKR
Rs172.44174416
1 MPH 兌換 KZT
323.96662207
1 MPH 兌換 THB
฿21.40647586
1 MPH 兌換 TWD
NT$20.21653858
1 MPH 兌換 CHF
Fr0.55158551
1 MPH 兌換 HKD
HK$4.81552743
1 MPH 兌換 MAD
.د.م6.18519482