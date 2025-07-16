什麼是 Launchpad？





MEXC Launchpad 是一個創新型的代幣認購平台，用戶只需完成指定任務並達成參與條件，即可使用 MX 或 USDT 等代幣，以優惠價格參與優質項目的代幣認購，公平獲取潛力資產。MEXC Launchpad 提供了兩種不同的參與方式，滿足不同用戶的需求：

搶先參與：可以優先以較低的價格獲取有潛力的新項目代幣。

折扣購買：有機會用大幅折扣的價格購買主流代幣。









在 MEXC 平台完成 KYC 認證的用戶均可參與 Launchpad 活動，部分 Launchpad 認購池可能僅針對新用戶開放，請您以活動頁面顯示為準。





參與活動用戶需要在活動結束前完成高級 KYC 認證，否則無法獲取代幣獎勵，代幣獎勵將在活動結束後發放至您的現貨帳戶內。





注意事項：

做市商和機構帳戶以及受限制國家 / 地區的機構和用戶不得參與此活動。

參與 Launchpad 活動的投入的代幣通常有一定最低金額要求。活動期間，投入的代幣會被凍結。

用於參與 Launchpad 活動的投入的 MX 代幣不可以同時用於參與陽光普照活動。









我們以 Web 端為例進行 Launchpad 活動操作演示。App 端操作類似 Web 端。









打開並登入 MEXC 官網，在頂部導航欄【活動】中選擇【Launchpad】進入活動頁面。









在活動頁面向下滑動，可以看到當前所有正在進行中的 Launchpad 活動。





選擇您想要參加的活動，點選【立即報名】。





註：如果您是第一次參加 Launchpad 活動，點選【立即報名】後會彈出安全提醒消息，您在閱讀後如果選擇繼續參加活動，點選【確認報名】。









報名成功後，選擇您要參與的池子，點選【立即認購】後進入詳情頁面。





注意有些池子僅限新用戶專享，請您以活動頁面顯示為準。新用戶指活動期間註冊的用戶，或活動開始前總充值少於 $100 的用戶（包括鏈上充值、法幣充值和 P2P 充值）。









在詳情頁面中，您可以看到不同池子的具體參與條件，如果您還未滿足參與條件，請您先完成對應的交易、充值任務，滿足參與條件後再參加活動。









如果您已經滿足參與點選，點選【立即認購】，輸入您本次認購的金額後，點選【確認】即可完成活動參與。





注意：每位用戶認購有上限，具體上限標準請您以活動頁面顯示為準。









此外，您還可以透過邀請好友的方式，來獲得對應的獎勵。





Launchpad 邀請獎勵不可與 Airdrop+ 邀請獎勵合併。邀請人將根據好友參與並完成的活動獲取獎勵，並以好友參與的最早結束的活動為優先，無論其參加活動的順序如何。此規則僅表明 Launchpad 邀請獎勵與 Airdrop+ 獎勵不可合併，且不影響 Launchpad 邀請獎勵與其他獎勵類型（如返佣）是否可合併。獎勵發放將完全依據好友參與活動的結束時間。













如果您想贖回已認購的代幣，您可以前往您參與活動的認購池子詳情頁面，點選【撤銷認購】即可。撤銷後，代幣將立即轉至您的現貨帳戶。





需要注意的是，具體項目是否支持撤銷認購，應以具體活動頁面顯示為準。













在 MEXC 官網頁面，將滑鼠懸浮於【資產】，點選【活動獎勵】。





在獎勵記錄頁面，選擇【現貨活動】，再點選【Launchpad】即可查看到您的活動獎勵記錄。













通常發行的項目分為使用 MX 進行認購，或使用 USDT 等其他代幣進行認購。具體支援參與認購的代幣，請活動頁面顯示詳情為準。





USDT 和 MX 認購代幣的價格會在認購期前展示在 Launchpad 活動頁面。





認購成功後會進行劃轉。若認購成功，將扣除相應認購資金；若認購失敗，您的認購資金將解鎖並在 24 小時內全額返還到您的現貨帳戶。





非超額認購（即認購總額 ≤ 出售總額）：按投入金額直接兌換（如 1 USDT = X 代幣）

超額認購（即認購總額 > 出售總額)：按比例分配。用戶獲得代幣 = （用戶投入金額/總投入金額）× 代幣總量





若總認購超額，代幣按比例分配。

若分配數量低於 8 位小數，可能視為無效並退款。





失敗情況：未完成任務、分配數量過小、項目取消、帳戶行為異常。

退款處理：資金將在 24 小時內全額返還至現貨帳戶。





獎勵發放具體時間請您查看 Launchpad 活動頁面詳情。代幣獎勵發放後，您可在【資產】-【現貨】-【現貨賬單】-【活動理財】-【Launchpad】中查看。









通常可立即交易。具體是否含有鎖倉期，請查看項目公告詳情。





如果您想了解更多相關資訊，請您前往 Launchpad 活動頁面進行查看。



