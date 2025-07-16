MEXC Launchpad 是一個創新型的代幣認購平台，用戶只需完成指定任務並達成參與條件，即可使用 MX 或 USDT 等代幣，以優惠價格參與優質項目的代幣認購，公平獲取潛力資產。MEXC Launchpad 提供了兩種不同的參與方式，滿足不同用戶的需求： 搶先參與：可以優先以較低的價格獲取有潛力的新項目代幣。 折扣購買：有機會用大幅折扣的價格購買主流代幣。 1. 參與 Launchpad 活MEXC Launchpad 是一個創新型的代幣認購平台，用戶只需完成指定任務並達成參與條件，即可使用 MX 或 USDT 等代幣，以優惠價格參與優質項目的代幣認購，公平獲取潛力資產。MEXC Launchpad 提供了兩種不同的參與方式，滿足不同用戶的需求： 搶先參與：可以優先以較低的價格獲取有潛力的新項目代幣。 折扣購買：有機會用大幅折扣的價格購買主流代幣。 1. 參與 Launchpad 活
什麼是 Launchpad？

MEXC Launchpad 是一個創新型的代幣認購平台，用戶只需完成指定任務並達成參與條件，即可使用 MX 或 USDT 等代幣，以優惠價格參與優質項目的代幣認購，公平獲取潛力資產。MEXC Launchpad 提供了兩種不同的參與方式，滿足不同用戶的需求：
  • 搶先參與：可以優先以較低的價格獲取有潛力的新項目代幣。
  • 折扣購買：有機會用大幅折扣的價格購買主流代幣。

1. 參與 Launchpad 活動要求


在 MEXC 平台完成 KYC 認證的用戶均可參與 Launchpad 活動，部分 Launchpad 認購池可能僅針對新用戶開放，請您以活動頁面顯示為準。

參與活動用戶需要在活動結束前完成高級 KYC 認證，否則無法獲取代幣獎勵，代幣獎勵將在活動結束後發放至您的現貨帳戶內。

注意事項：
  • 做市商和機構帳戶以及受限制國家 / 地區的機構和用戶不得參與此活動。
  • 參與 Launchpad 活動的投入的代幣通常有一定最低金額要求。活動期間，投入的代幣會被凍結。
  • 用於參與 Launchpad 活動的投入的 MX 代幣不可以同時用於參與陽光普照活動。

2. 如何參與 Launchpad 活動


我們以 Web 端為例進行 Launchpad 活動操作演示。App 端操作類似 Web 端。

2.1 如何參與 Launchpad 活動


打開並登入 MEXC 官網，在頂部導航欄【活動】中選擇【Launchpad】進入活動頁面。


在活動頁面向下滑動，可以看到當前所有正在進行中的 Launchpad 活動。

選擇您想要參加的活動，點選【立即報名】。

註：如果您是第一次參加 Launchpad 活動，點選【立即報名】後會彈出安全提醒消息，您在閱讀後如果選擇繼續參加活動，點選【確認報名】。


報名成功後，選擇您要參與的池子，點選【立即認購】後進入詳情頁面。

注意有些池子僅限新用戶專享，請您以活動頁面顯示為準。新用戶指活動期間註冊的用戶，或活動開始前總充值少於 $100 的用戶（包括鏈上充值、法幣充值和 P2P 充值）。


在詳情頁面中，您可以看到不同池子的具體參與條件，如果您還未滿足參與條件，請您先完成對應的交易、充值任務，滿足參與條件後再參加活動。


如果您已經滿足參與點選，點選【立即認購】，輸入您本次認購的金額後，點選【確認】即可完成活動參與。

注意：每位用戶認購有上限，具體上限標準請您以活動頁面顯示為準。


此外，您還可以透過邀請好友的方式，來獲得對應的獎勵。

Launchpad 邀請獎勵不可與 Airdrop+ 邀請獎勵合併。邀請人將根據好友參與並完成的活動獲取獎勵，並以好友參與的最早結束的活動為優先，無論其參加活動的順序如何。此規則僅表明 Launchpad 邀請獎勵與 Airdrop+ 獎勵不可合併，且不影響 Launchpad 邀請獎勵與其他獎勵類型（如返佣）是否可合併。獎勵發放將完全依據好友參與活動的結束時間。


2.2 如何贖回認購代幣


如果您想贖回已認購的代幣，您可以前往您參與活動的認購池子詳情頁面，點選【撤銷認購】即可。撤銷後，代幣將立即轉至您的現貨帳戶。

需要注意的是，具體項目是否支持撤銷認購，應以具體活動頁面顯示為準。


2.3 如何查看活動獎勵


在 MEXC 官網頁面，將滑鼠懸浮於【資產】，點選【活動獎勵】。

在獎勵記錄頁面，選擇【現貨活動】，再點選【Launchpad】即可查看到您的活動獎勵記錄。


3. 常見問題


3.1 我可以使用哪些代幣參與MEXC Launchpad

通常發行的項目分為使用 MX 進行認購，或使用 USDT 等其他代幣進行認購。具體支援參與認購的代幣，請活動頁面顯示詳情為準。

3.2 代幣價格如何確認

USDT 和 MX 認購代幣的價格會在認購期前展示在 Launchpad 活動頁面。

3.3 認購資金會被劃轉嗎

認購成功後會進行劃轉。若認購成功，將扣除相應認購資金；若認購失敗，您的認購資金將解鎖並在 24 小時內全額返還到您的現貨帳戶。

3.4 如何計算我能獲得多少代幣

非超額認購（即認購總額 ≤ 出售總額）：按投入金額直接兌換（如 1 USDT = X 代幣）
超額認購（即認購總額 > 出售總額)：按比例分配。用戶獲得代幣 = （用戶投入金額/總投入金額）× 代幣總量

3.5 為什麼實際獲得的代幣比預期少

若總認購超額，代幣按比例分配。
若分配數量低於 8 位小數，可能視為無效並退款。

3.6 認購失敗會退款嗎

失敗情況：未完成任務、分配數量過小、項目取消、帳戶行為異常。
退款處理：資金將在 24 小時內全額返還至現貨帳戶。

3.7 代幣何時發放

獎勵發放具體時間請您查看 Launchpad 活動頁面詳情。代幣獎勵發放後，您可在【資產】-【現貨】-【現貨賬單】-【活動理財】-【Launchpad】中查看。


3.8 獲得的代幣有鎖倉期嗎

通常可立即交易。具體是否含有鎖倉期，請查看項目公告詳情。

如果您想了解更多相關資訊，請您前往 Launchpad 活動頁面進行查看。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

