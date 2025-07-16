







MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣。持有 MX 可以參與平臺的 Launchpool、陽光普照等活動，獲得項目代幣空投等獎勵。同時使用 MX 可以還用來抵扣手續費，享受手續費20%優惠。近 24 小時內 MX 現貨持有數量 ≥ 500 即可享受現貨和合約手續費 50% 優惠 。









購買 MX Token，首先確保您的個人【現貨賬戶】中，持有 USDT、USDC、BTC 或者 ETH 四種代幣中的任何一種，因為目前 MEXC 平臺提供的 MX 相關交易對只包括這四種代幣。





如果您沒有這幾種代幣，可以通過法幣購買 USDT，或者從其他交易平臺提現到 MEXC 平臺。









打開並登錄 MEXC 官網，點擊頁面上方【現貨交易】，選擇【現貨交易】，您可以在右側輸入框中輸入 MX，找到 MX 和 USDT 的交易對。









在 K 線圖的下方，輸入相遇購買 MX 的數量和價格，點擊【買入 MX】完成購買，等待市場成交即可。













在 MEXC App 首頁，選擇下方【行情】，在【現貨】版塊中選擇【MX】（您也可以選擇在搜索欄中搜索），進入到 MX/USDT K 線圖頁面，點擊【買入】。





輸入您要購買 MX 的價格和數量，點擊【買入 MX】完成交易，等待購買成功即可。













持有 MX 可以免費參與平臺的 Launchpool 和陽光普照等活動。 Launchpool 是一個讓用戶通過質押指定代幣以獲取熱門或新上線幣種的空投活動。陽光普照是由 MEXC 發起的項目預上線活動，用戶投入MX參與陽光普照活動可獲得免費空投。我們以陽光普照活動為例介紹。





在 MEXC 平台首頁，選擇【活動】-【陽光普照】。









在活動頁面點擊【一鍵投入】，當前所有正在進行中的陽光普照活動您都可以參與。參與成功後只需要等待獎勵發放即可。









一般來說，參與陽光普照活動您需要近 24 小時最低持有 5 枚 MX。您持有的 MX Token 不會因為參與陽光普照活動而鎖倉，依舊可以自由交易。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。