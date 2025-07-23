Launchpad 打新：如何把握高回報機遇不踩坑





在加密貨幣市場中，「打新」是一種常見的獲取高回報的方式，即透過參與新項目的代幣發行，搶佔早期投資先機。Launchpad 作為這些項目的核心發行平台，依托區塊鏈技術打破了傳統金融的地域和准入限制，向全球用戶開放投資渠道。當前，主流的 Launchpad 分為兩類：





CEX Launchpad：依托中心化交易所（如 ：依托中心化交易所（如 MEXC 、Binance）完成代幣發售（即IEO，Initial Exchange Offering）。其優勢在於平台背書，透過嚴格的項目篩選為用戶提供一定保障，同時借助 CEX 的流動性資源，代幣上市後交易活躍，更適合廣大用戶參與。





DEX Launchpad：依托去中心化交易所的智能合約與流動性池機制，實現代幣的即時發行與交易（即 IDO，Initial DEX Offering）。項目方與 DEX 合作設定發行規則，用戶直接在平台認購，參與門檻更低，但風險也相對較高。





鑒於 Launchpad 兼具高回報與高風險，本文將從其機遇與挑戰、MEXC Launchpad 的保護機制，以及用戶安全參與的實用策略三個方面，提供全面指導，幫助投資者以更低風險的方式參與「打新」。













在加密市場的熱潮中，Launchpad 因其低門檻和高回報潛力成為投資者的熱門選擇。與傳統 IPO 相比，Launchpad 無需高額資金或複雜資格，普通散戶也能輕鬆參與早期項目投資，享受到紅利。





低參與門檻：例如，MEXC Launchpad 僅要求用戶完成 KYC 認證並完成少量任務即可參與，而去中心化 Launchpad 甚至只需連接錢包，極大降低了進入壁壘。





高回報潛力：Launchpad 為投資者提供了以低價早期購入代幣的機會。例如， BEE 在 MEXC Launchpad 上線後價格上漲，給用戶最高帶來 20 倍的收益率，早期參與者獲利可觀。





然而，高收益往往伴隨着高風險，投資者需保持警惕，以規避潛在損失。









儘管 Launchpad 充滿吸引力，但其背後隱藏着多重風險，包括外部風險（市場風險、項目風險、平台風險）和內部操作風險。以下主要闡述外部風險，內部操作風險將在後文詳述。





1.2.1 市場風險：





Launchpad 代幣上市後面臨多重市場風險。短期內，可能受拋售壓力或市場情緒影響，價格迅速下跌，尤其在流動性有限的去中心化平台上。 長期來看，隨着熱點敘事轉移、幣圈玩家「喜新厭舊」的普遍傾向，不少項目出現「開盤即巔峰」的尷尬局面。





短期拋售壓力：許多新項目在 TGE 後，早期投資者往往會選擇在價格高點迅速賣出，套現離場。再加上流動性有限，價格很容易劇烈波動。很多時候，代幣首日或首周衝高後就會快速回落，散戶若未能及時賣出或在高位追漲，往往很難全身而退。這種短期拋壓和高風險，是新項目上市初期的常見現象。





低流動性與操縱：部分中小型新代幣在去中心化平台上線後，由於初期流動性較低，很容易被大戶透過「拉盤-砸盤」操作操縱價格，短時間內價格暴漲暴跌，成交量極低，散戶持有的早期代幣因缺乏買盤支持，價值大幅縮水，難以及時脫手。





長期價格波動：根據 CryptoRank 統計，過去 12 個月（2024年7月至2025年7月），IEO 項目除 Blockchain Infrastructure（19 個項目，平均收益率約100%）外，其他類別如 Meme (15 個項目)、Blockchain Service (80 個項目)、GameFi (67 個項目)、DeFi (50 個項目)平均收益率均為負，跌破認購價格。









1.2.2 項目風險：





Launchpad 項目因數量激增和質量不一，存在顯著風險，影響投資者回報。





數量多，質量參差不齊：2025年6月1日至7月1日，Launchpad 和 IDO 平台完成 2,315 次代幣銷售（數據可能不完全，需參考平台公告）。項目數量龐大，但審核機制不足導致質量參差不齊。例如，有些團隊背景不透明、具有作惡歷史、或項目本身缺乏技術可行性，投資者難以篩選優質項目，也增加了因項目方作惡導致資金虧損的風險。





安全隱患，黑客攻擊：在去中心化交易平台上進行 IDO 的項目，由於審核機制依賴自動化工具和社區信任而非嚴格審查，項目方的技術實力和智能合約安全性難以得到充分保障。有項目因缺乏專業審計，存在安全漏洞，成為黑客攻擊的突破口。流動性池剛部署時尚未穩定，特別容易被利用。一旦漏洞被觸發，黑客可能透過清空流動性池盜取資金，導致投資者在 IDO 預售或分發階段投入的資產遭受重大損失。





1.2.3 平台風險：





Launchpad 平台自身同樣存在被黑客攻擊、智能合約漏洞或運營失誤的風險。無論是中心化還是去中心化平台，歷因安全漏洞導致用戶資金受損的例子比比皆是。此外，一些平台在代幣分配機制上缺乏透明與公平，容易出現大戶壟斷或內部人員「暗箱操作」等現象，進一步損害普通投資者的利益。









面對上述風險，投資者應選擇有保護機制的平台。MEXC透過嚴格篩選、公平分配、安全保障和用戶教育等措施，為用戶提供了一個相對安全的參與環境。









MEXC 建立了完善的項目評估框架，從技術創新、經濟模型設計、團隊背景和市場潛力等多維度審核項目。只有透過專業盡調的高品質項目才能上架 Launchpad。此外，部分上線項目還有機會與 MEXC Ventures 合作，進一步驗證其可行性和長期發展潛力。這種篩選機制相當於為用戶提前過濾了低質項目，節省了自行篩選的時間，有效降低投資風險，並且有利於項目的長期發展。









針對大戶壟斷和內部「老鼠倉」問題，MEXC Launchpad 採用公開透明的按比例分配機制。普通散戶無需複雜任務，僅需持有指定代幣（如 USDT、USD1）即可參與。在非超額認購模式下，用戶按投入金額比例獲得代幣；在超額認購模式下，代幣依然公平分配。摒棄抽籤制或根據質押數量決定認購額度的機制，確保普通散戶與大戶享有同等機會，提升參與公平性。









MEXC 利用 AI 監控系統和第三方審計機構（如 Hacken）對智能合約進行全面檢測，實時發現潛在漏洞，有效提升合約安全性。為進一步降低欺詐風險，平台要求所有用戶完成 KYC 認證，防止透過機器人搶購來擠佔普通投資者機會等惡意行為。









參與 Launchpad 具有博弈性與不確定性，用戶需要具備獨立的投資決策和風險管理能力，以應對市場波動和項目不確定性。為此，MEXC 學院提供投資策略與風險管理指南，包括項目評估技巧、賣出時機判斷和止損設置等教育內容，幫助用戶提升決策能力。用戶應學會分析項目基本面、判斷賣出時機，避免因市場拋壓或流動性不足而無法出貨，減少資金損失。這些資源支持用戶主動管理風險，降低盲目投資的風險。





除了上述外部風險外，用戶的個人決策同樣可能放大投資損失。接下來將從微觀視角深入探討用戶在Launchpad投資中常見的損失類型以及對應策略。













機會成本損失：錯失其他優質機遇

當資金投入 Launchpad 項目時，這部分資金就無法用於參與同期其他潛在收益更高的投資機會，例如在現貨市場低買高賣，或者質押挖礦等。如果參與的 Launchpad 項目表現不佳，這種機會成本就顯得尤為突出。





監管損失：政策變化的不確定性

加密貨幣行業在全球範圍內仍處於發展初期，各國對加密貨幣的監管政策尚不明朗且頻繁變動。某個國家出臺的嚴格監管政策，可能會對該國用戶參與 Launchpad 造成限制，甚至影響已持有的代幣價值。





資訊不對稱：資訊誤導與認知偏差





在部分 Launchpad 項目投資中，普通用戶往往處於資訊劣勢。





項目方過度宣傳： 部分項目方為了吸引投資，可能會誇大項目前景、技術實力或團隊背景，導致投資者對項目的真實價值產生誤判。





KOL/媒體的帶節奏： 一些 KOL 或媒體可能因項目方利益，發佈帶有偏向性的資訊，誘導投資者盲目跟風。





自身認知偏差： 普通用戶可能過於關注短期收益，忽視項目的長期價值和潛在風險，或者受 FOMO 情緒影響，做出非理性決策。









面對上述風險，並非束手無策。透過以下策略，可以有效降低 Launchpad 投資的風險敞口。





做好項目背景調查

不要輕信任何「暴富神話」和「內部消息」。在參與新項目 Launchpad 前，務必對項目進行深入細緻的調研，包括但不限於：仔細閱讀白皮書；研究團隊成員的過往經驗、專業能力和信譽；觀察項目在社區活躍度；進行競品分析，並關注投資機構背景等。





分散投資

一方面是項目分散，將資金分散到多個不同的 Launchpad 項目中，即使其中一個項目表現不佳，其他項目的收益也能在一定程度上彌補損失。另一方面是資產類別分散， 除了 Launchpad，還可以考慮配置部分資金到主流幣、DeFi 挖礦等其他加密資產類別，以降低加密市場整體波動對資產組合的衝擊。





預算管理

只投入閒置資金，在參與任何 Launchpad 之前，明確自己可以承受的最大損失是多少，並據此設定預算，不要 All-in。









以下是 MEXC Launchpad 的具體操作指南，幫助用戶在實際參與中避免常見誤區。





在 MEXC 交易所官網導航欄點擊 「活動」→「 Launchpad 」 即可進入首發認購頁面，了解即將上線的 Launchpad 項目、認購規則、時間表等。如果還未滿足參與條件，請先完成對應的交易、充值任務，滿足後再參加活動。





選擇要參與的池子，點擊「立即認購」後進入詳情頁面，輸入本次認購的金額後，點擊「確認」即可完成活動參與。注意，參與 Launchpad 活動的投入的代幣通常有一定最低金額要求。參與認購期間，投入的代幣會被凍結。





若認購成功，資金直接扣除並兌換成項目代幣；若認購失敗（如未完成任務、超額認購未能分配、項目取消、異常帳戶），資金將在 24 小時內返還到現貨帳戶。





能獲得多少代幣與是否超額認購有關，如果是非超額認購，按照投入金額兌換代幣；如果是超額認購，按照認購比例進行分配。









看錯開盤時間，錯過潛在高點： 新幣上線初期往往價格波動劇烈，可能在短時間內出現高點，但隨後迅速回落。如果未能及時關注開盤時間並進行操作，可能會錯過最佳賣出時機，甚至被套牢。





盲目追高未設止盈：有用戶在項目上線後因看到價格迅速上漲而不及時賣出，結果錯失獲利機會。應提前計劃好目標價位和止盈點，避免被 FOMO 情緒左右，錯過賣出最佳時機。









事先了解項目上線節奏：留意 Launchpad 的關鍵時間點（申購期、代幣發放、開盤交易時間）。同時，關注項目方和 MEXC 的官方社交媒體，及時獲取最新資訊。了解項目通常的上線節奏，例如是否會先在某幾個交易所上線，價格趨勢如何等。





開盤設置止盈止損： 對於 Launchpad 獲得的代幣，提前設定好止盈止損點。例如，可以設定 50% 或 100% 的止盈目標，一旦達到就果斷賣出部分或全部。同時設定止損線，如果價格跌破某個支撐位，即使虧損也要及時止損，避免損失進一步擴大。有了明確的策略，可以有效規避情緒化交易的風險。值得注意的是，獲得的代幣通常可立即交易，但具體是否含有鎖倉期，請務必查看項目公告詳情。









Launchpad 這種獨特的早期代幣認購方式，的確為普通幣圈投資者打開了參與早期潛力項目的大門。對於追逐熱點、期待高回報的用戶來說，提前佈局可能意味着後續的巨大收益。但投資從來都是一場與風險的博弈，Launchpad 項目也並非穩賺不賠，而更像是一把雙刃劍，一面是可能帶來的巨大回報，另一面則充滿了不確定性與挑戰。





面對資本損失、機會成本、流動性風險、安全隱患、監管風險和資訊不對稱等種種可能的損失類型，投資策略一定不能停留在僥倖和情緒驅動層面，而必須建立在深入研究、嚴謹計劃和理性執行的基礎上。MEXC Launchpad 等平台已經提供了足夠的工具與規則去幫助投資者降低投資風險，但能否成功規避損失，最終依然取決於用戶自身對風險的認識以及具體操作的嚴謹程度。





MEXC Launchpad 作為優質的平台，提供了參與早期項目的通道，而對於用戶來說，只有真正認識到風險與機遇之間的平衡，才能真正實現「風險可控，收益可期」的投資結果。



