如何利用MX輕鬆升級陽光普照活動？





陽光普照 活動是 MEXC 平臺為 MX 持有者推出的專屬空投活動。平臺用戶持有一定數量的 MX ，即可免費參與陽光普照活動，最終獲得新項目的代幣空投。





根據平臺最新數據顯示，2024 年（1月-10月） MEXC 平臺累計完成 2030 場新幣空投活動，發放獎池高達 1.16 億美元。如果您想了解陽光普照活動詳細參與方式，您可以閱讀《 如何參與陽光普照 》進行了解。









參與門檻：連續 24 小時持倉量 ≥ 5 MX 即可參與。





等級提升：邀請有效好友數越多，對應等級越高，投入係數越大，最終收益就越多。





有效用戶即用戶在註冊後，從完成第一次入金開始計算，在 7 天內累計入金 ≥ 100 USDT（不包含內部轉賬。鏈上充值、P2P 或法幣購買均為有效入金行為），並至少完成一次合約交易（不限金額）。









您的預估空投獎勵 = 當前用戶有效投入量 / 所有用戶有效投入量 * 總獎池。

有效投入量 = 已投入數量 * 投入係數。





邀請不同數量有效用戶或 MX 持倉量，對應的等級和係數詳情如下表所示：

等級 等級達標條件 投入係數 V1 連續24H持有≥5 MX x1 V2 邀請1位有效用戶 x1.5 V3 邀請2位有效用戶 x1.55 V4 邀請3位有效用戶 x1.6 V5 邀請4位有效用戶 x1.65 V6 邀請5位有效用戶 x1.7 V7 邀請6位有效用戶 x1.75









正如上面所提到，陽光普照活動邀請有效用戶數量越多，對應投入係數越高，最終瓜分的獎勵越多。讓我們用一個簡單的例子來進行說明。





假設當前有 A、B 兩名用戶在 24 小時均持倉 1000 枚 MX 參與陽光普照活動。A 用戶沒有邀請到有效用戶，對應的係數為 1；B 用戶邀請到 1 位有效用戶，對應的係數為 1.5，那麼：

A 用戶的獎勵 = 1,000 * 1 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 ) = 0.4

B 用戶的獎勵 = 1,000 * 1.5 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 ) = 0.6









2）用戶可按最大可投入數量進行投入，投入成功後僅用於獎勵核算，MX 不會被凍結。活動結束後，獎勵將以空投形式發放至用戶的現貨賬戶。









持倉 MX 除了能夠免費參與平臺的空投活動外，如果您近 24 小時內 MX 現貨持有數量 ≥500 即可享受手續費 50% 優惠（不包含 BTC 交易對）。邀請用戶加入 MEXC，獲得好友現貨合約交易手續費的 40% 返傭（部分地區最高為 50%），如果成為平臺代理，最高可獲得 70% 返傭。





同時 MEXC 平臺仍在不斷探索新的 MX 生態布局，為新老用戶帶去更多專屬福利，進一步提升用戶體驗和平臺代幣價值。未來，MX 還將融入更多創新應用場景，不斷擴展其生態系統，為用戶創造更多收益機會。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。