如何利用MX輕鬆升級陽光普照活動？

等級
等級達標條件
投入係數
V1
連續24H持有≥5 MX
x1
V2
邀請1位有效用戶
x1.5
V3
邀請2位有效用戶
x1.55
V4
邀請3位有效用戶
x1.6
V5
邀請4位有效用戶
x1.65
V6
邀請5位有效用戶
x1.7
V7
邀請6位有效用戶
x1.75
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣。持有 MX 能夠獲得的被動收入有哪些？1. 代幣增值代幣最直接的價值來源於自身價格的波動，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增長率最高時達到 330%，作為長期持有 MX 的用戶，能夠從一季度的漲幅中賺取收益。您持有的數量越多，建倉成本越低，收益就越高。2. Launchpool 活動收益MEXC Launchpool 是一個讓用戶通過質押指
陽光普照和 Launchpool 活動是 MX 持有者專屬免費空投活動。為了激勵 MX Holder 積極參與活動，增加更多活動獎勵，MEXC 對陽光普照和 Launchpool 活動的等級獎勵係數規則進行調整，調整如下：調整前：活動中投入的 MX 越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。調整後：活動中邀請有效用戶數量越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。邀請不同數量有效用戶，對應的等級和係
1. 什麼是陽光普照？Kickstarter 活動是在項目啟動前階段發起的一項活動，用戶可以在 MEXC 上投票支持他們最喜歡的項目，然後 MEXC 會將其代幣空投給所有成功投票的用戶。本次活動旨在甄選優質項目，同時為 MEXC 用戶帶來空投收益。 2. 如何參與並提升獎勵？步驟 1：取得參與資格要獲得資格，您的帳戶必須完成至少一筆合約交易（金額和幣對不限），並且在活動開始當天 00:00（UTC
MEXC 平臺為 MX Holder 們提供了專屬的免費空投活動，幫助用戶賺取不同項目的空投收益。為了激勵用戶參與積極性和提高空投收益，MEXC 針對空投活動在 9 月份先後進行了參與門檻降低調整和獎勵係數調整。調整後的方案能夠幫助用戶更快參與到空投活動中，同時更容易提高自身獎勵係數，從而瓜分更多獎勵，賺取更多收益。如果您還想了解更多關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《MX 持有者的三大權益》