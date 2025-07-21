







Kickstarter 活動是在項目啟動前階段發起的一項活動，用戶可以在 MEXC 上投票支持他們最喜歡的項目，然後 MEXC 會將其代幣空投給所有成功投票的用戶。本次活動旨在甄選優質項目，同時為 MEXC 用戶帶來空投收益。









步驟 1：取得參與資格

要獲得資格，您的帳戶必須完成至少一筆合約交易（金額和幣對不限），並且在活動開始當天 00:00（UTC+8）之前連續 24 小時持有至少 5 MX。





步驟 2：投入 MX 並計算有效投入量

當您符合參與資格後，您可以在活動期間投入 MX，投入的 MX 將用於計算獎勵，不會被凍結。活動結束後，我們將根據您的實際投入量和所滿足的檔位，計算您的有效投入量，有效投入量越大，您將獲得更多獎勵。





步驟 3：邀請有效好友，提升獎勵係數

透過邀請好友註冊並完成入金和合約交易（以下條件），您可以提升自己的獎勵係數：

1）透過您的邀請連結或邀請碼邀請好友加入 MEXC。

2）被邀請好友在註冊後，從完成第一次入金開始計算，在 7 天內累計入金 ≥ 100 USDT（不包含內部轉賬。鏈上充值、P2P 或法幣購買均為有效入金行為）。

3）好友需完成至少一次合約交易（不限金額）。

4）任意合約交易不包括跟單交易。

*註：完成合約交易=完成開倉與平倉動作。





邀請的有效好友越多，您的獎勵係數越高，瓜分的總獎勵越多。

獎勵規則：投入的 MX 越多，邀請的有效好友越多，您最終瓜分的獎勵也越高。





等級 要求 系數 V1 連續 24H 持有 ≥ 5 MX x1 V2 邀請 1 位有效用户 x1.5 V3 邀請 2 位有效用户 x1.55 V4 邀请 3 位有效用户 x1.6 V5 邀请 4 位有效用户 x1.65 V6 邀请 5 位有效用户 x1.7 V7 邀请 6 位有效用户 x1.75





用戶有效 MX 投入量 = 用戶實際 MX 投入數量*對應檔位的投入系數。

用戶 A 的獎勵計算如下：

用戶 A 可獲獎勵 = (用戶 A 有效 MX 投入量/ 所有用戶總有效 MX 投入量) * 總獎池

投入的MX越多，且邀請越多朋友為有效用戶，瓜分的獎勵越多！





*有效用戶定義：

有效用戶 = 用戶註冊後，完成第一次入金（內部轉賬不計算，鏈上入金/ P2P /法幣入金均有效），且在 7 天內累計入金 ≥$100，並至少完成一次合約交易（需完成一次訂單關閉）。





*註：

系統將會快照有效邀請用戶數（有效時間為 30 日），並於隔日更新等級；用戶可於活動頁面查詢賬戶等級係數。









步驟4：發放代幣

我們將根據活動規則分配相應代幣至您的 MEXC 現貨帳戶。









計算最近 24 小時的快照最小值作為MX持有數量；

1）現貨賬戶最低持倉快照數量：取當日所有有持倉快照的最小數量（每日隨機快照三次） 例：當日三次快照分別是 100，200，300；當日的最低持倉快照數量為 100。

2）持倉快照截止時間取到活動開始時間的前一天；按照 UTC+8 進行統計。









陽光普照活動最小投入量 5 MX，最大投入量 100,000 MX。

1）若您現貨賬戶連續 24 小時的最低持倉 ＜5 MX，您的可投入額度 =0，無法參與陽光普照投入。

2）若 5 MX ≤ 您現貨賬戶連續24小時的最低持倉 ≤ 100,000 MX，您的可投入額度=您現貨賬戶連續 24 小時的最低持倉。

3）若您現貨賬戶連續 24 小時的最低持倉＞100,000 MX，您的可投入額度 =100,000 MX。

提示：若單一用戶透過多個帳戶累計投入超過 100,000 MX，相關帳戶可能會觸發平台的風控機制。請謹慎操作。









陽光普照的空投數量不僅取決於您持有的 MX 數量，還受以下因素影響：

1）所有使用者的總有效 MX 投入量：若整體參與資金大幅增加，您的份額佔比可能被稀釋。

2）當期獎池規模：獎池總額減少時，人均分配隨之降低。

3）有效邀請好友係數：邀請新用戶頻率下降會影響獎勵係數。

總結：在個人 MX 持股和邀請係數不變的情況下，若空投減少，通常是因為總有效投入量增加或獎金池規模縮小。









主要受以下因素影響：





個人因素

持有的 MX 數量：持股越多，基礎分配比例越高。

有效邀請好友係數：成功邀請活躍用戶可提升獎勵權重。





全局因素

所有用戶的總有效投入量：參與資金越多，個人佔比可能降低。

當期獎金池規模：獎金池總額變動會直接影響人均分配。

















現貨賬戶，其他賬戶的MX不會被快照；









1）您可在活動頁面查看您的已投入數量，有效投入量。







