陽光普照常見問題

2025年7月21日
1. 什麼是陽光普照？


Kickstarter 活動是在項目啟動前階段發起的一項活動，用戶可以在 MEXC 上投票支持他們最喜歡的項目，然後 MEXC 會將其代幣空投給所有成功投票的用戶。本次活動旨在甄選優質項目，同時為 MEXC 用戶帶來空投收益。

2. 如何參與並提升獎勵？


步驟 1：取得參與資格
要獲得資格，您的帳戶必須完成至少一筆合約交易（金額和幣對不限），並且在活動開始當天 00:00（UTC+8）之前連續 24 小時持有至少 5 MX。

步驟 2：投入 MX 並計算有效投入量
當您符合參與資格後，您可以在活動期間投入 MX，投入的 MX 將用於計算獎勵，不會被凍結。活動結束後，我們將根據您的實際投入量和所滿足的檔位，計算您的有效投入量，有效投入量越大，您將獲得更多獎勵。

步驟 3：邀請有效好友，提升獎勵係數
透過邀請好友註冊並完成入金和合約交易（以下條件），您可以提升自己的獎勵係數：
1）透過您的邀請連結或邀請碼邀請好友加入 MEXC。
2）被邀請好友在註冊後，從完成第一次入金開始計算，在 7 天內累計入金 ≥ 100 USDT（不包含內部轉賬。鏈上充值、P2P 或法幣購買均為有效入金行為）。
3）好友需完成至少一次合約交易（不限金額）。
4）任意合約交易不包括跟單交易。
*註：完成合約交易=完成開倉與平倉動作。

邀請的有效好友越多，您的獎勵係數越高，瓜分的總獎勵越多。
獎勵規則：投入的 MX 越多，邀請的有效好友越多，您最終瓜分的獎勵也越高。

等級
要求
系數
V1
連續 24H 持有 ≥ 5 MX
x1
V2
邀請 1 位有效用户
x1.5
V3
邀請 2 位有效用户
x1.55
V4
邀请 3 位有效用户
x1.6
V5
邀请 4 位有效用户
x1.65
V6
邀请 5 位有效用户
x1.7
V7
邀请 6 位有效用户
x1.75

用戶有效 MX 投入量 = 用戶實際 MX 投入數量*對應檔位的投入系數。
用戶 A 的獎勵計算如下：
用戶 A 可獲獎勵 = (用戶 A 有效 MX 投入量/ 所有用戶總有效 MX 投入量) * 總獎池
投入的MX越多，且邀請越多朋友為有效用戶，瓜分的獎勵越多！

*有效用戶定義：
有效用戶 = 用戶註冊後，完成第一次入金（內部轉賬不計算，鏈上入金/ P2P /法幣入金均有效），且在 7 天內累計入金 ≥$100，並至少完成一次合約交易（需完成一次訂單關閉）。

*註：
系統將會快照有效邀請用戶數（有效時間為 30 日），並於隔日更新等級；用戶可於活動頁面查詢賬戶等級係數。


步驟4：發放代幣
我們將根據活動規則分配相應代幣至您的 MEXC 現貨帳戶。

3. 如何計算我的 MX 最低持倉？


計算最近 24 小時的快照最小值作為MX持有數量；
1）現貨賬戶最低持倉快照數量：取當日所有有持倉快照的最小數量（每日隨機快照三次） 例：當日三次快照分別是 100，200，300；當日的最低持倉快照數量為 100。
2）持倉快照截止時間取到活動開始時間的前一天；按照 UTC+8 進行統計。

4. 如何計算我的MX可投入額度？


陽光普照活動最小投入量 5 MX，最大投入量 100,000 MX。
1）若您現貨賬戶連續 24 小時的最低持倉 ＜5 MX，您的可投入額度 =0，無法參與陽光普照投入。
2）若 5 MX ≤ 您現貨賬戶連續24小時的最低持倉 ≤ 100,000 MX，您的可投入額度=您現貨賬戶連續 24 小時的最低持倉。
3）若您現貨賬戶連續 24 小時的最低持倉＞100,000 MX，您的可投入額度 =100,000 MX。
提示：若單一用戶透過多個帳戶累計投入超過 100,000 MX，相關帳戶可能會觸發平台的風控機制。請謹慎操作。

5. 為什麼我持有的 MX 越來越多，但陽光普照的空投越來越少？


陽光普照的空投數量不僅取決於您持有的 MX 數量，還受以下因素影響：
1）所有使用者的總有效 MX 投入量：若整體參與資金大幅增加，您的份額佔比可能被稀釋。
2）當期獎池規模：獎池總額減少時，人均分配隨之降低。
3）有效邀請好友係數：邀請新用戶頻率下降會影響獎勵係數。
總結：在個人 MX 持股和邀請係數不變的情況下，若空投減少，通常是因為總有效投入量增加或獎金池規模縮小。

6. 什麼因素會影響陽光普照的空投數量？


主要受以下因素影響：

個人因素
  • 持有的 MX 數量：持股越多，基礎分配比例越高。
  • 有效邀請好友係數：成功邀請活躍用戶可提升獎勵權重。

全局因素
  • 所有用戶的總有效投入量：參與資金越多，個人佔比可能降低。
  • 當期獎金池規模：獎金池總額變動會直接影響人均分配。

7. 如何查詢最終的總有效投入量？


活動結束後，官方會在公告中公佈所有用戶的總有效投入數據。查看平台公告頁

8. MX需要在哪個賬戶才可參與活動？


現貨賬戶，其他賬戶的MX不會被快照；

9. 如何查看我在活動期間的投入數量？


1）您可在活動頁面查看您的已投入數量，有效投入量。
2）您可通過活動頁面的獎勵記錄入口，前往獎勵記錄頁查看您的投入記錄。

10. 如何查看我在活動期間的獎勵？


1）根據您的實際投入情況，您可在活動頁面查看您的預估獎勵和實際發放獎勵。
2）您可通過活動頁面的獎勵記錄入口，前往獎勵記錄頁查看您的獎勵記錄。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

