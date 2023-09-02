



加密貨幣領域的安全問題，一直是平臺和用戶都十分關心的問題。門頭溝事件的影響還未消失，盜幣事件手段層出不窮。MEXC 為了保護用戶的資產安全，提供了兩步驟驗證（2FA）和進階安全設定。









在進階安全設定中，您可以對提幣進行設置，確保個人資產安全。













登陸 MEXC ，在首頁右上角【個人頭像】中選擇【安全中心】。滑動頁面，在【進階安全設定】中可以看到【提幣設置】。









提幣設置分為【快捷提幣】和【提幣白名單】兩個功能。













打開【快捷提幣】右側的開關按鈕，選擇單筆提幣免驗證的額度，我們這裡以 500 USDT 為例來展示，點擊【確定】









填寫安全驗證信息，點擊【確定】，開啟快捷提幣功能。





注意這裡會根據您個人設置的兩步驟驗證（2FA）進行驗證。圖中顯示的是郵箱驗證和谷歌驗證兩種。









快捷提幣打開後，當您的單筆提幣金額小於 500 USDT 時，將不再進行兩步驟驗證（2FA），將會直接完成提幣。









提幣白名單在打開前，允許您提幣至任何地址。當您打開後，您只能提幣到自己白名單地址中。





點擊【管理提幣地址/聯繫人】跳轉到常用提幣地址設置頁面。點擊【增加提幣地址】， 選擇【普通地址】，填寫幣種、轉賬網絡、提幣地址、地址標簽（選填）信息，勾選【設為白名單地址】，點擊【確定】。









填寫安全驗證信息，點擊【確定】，完成提幣地址添加。同樣這裡會根據您個人設置的兩步驟驗證（2FA）進行驗證。





如果您想批量添加多個地址為白名單地址，您可以點擊【批量添加地址】。在批量添加提幣地址頁面中，填寫幣種、轉賬網絡、地址標籤（選填）、提幣地址、Memo/Tag 信息，打開白名單按鈕。所有地址批量添加完成後，點擊【保存】。













點擊 App 左上角的【個人頭像】，選擇【安全中心】，滑動頁面至最下方，選擇【提幣設置】













點擊【白名單】右側開啟按鈕，填寫兩步驟驗證的驗證碼後，白名單功能開啟。打開後您只能提幣到白名單賬戶中，其他地址無法提幣。





如果您還沒有白名單地址，點擊下方【提幣地址管理】進入添加白名單地址的頁面。









點擊【添加地址】，選擇您想要添加的幣種，我們以 MX 為例，填寫幣種、地址、網絡等信息，勾選【添加到白名單】，點擊【確認添加】完成。













點擊【快捷提幣】右側開啟按鈕，選擇免驗證的額度，點擊【確認】，填寫兩步驟驗證的驗證碼後，快捷提幣功能開啟。圖片中顯示設置了 500 USDT 的免驗證額度。





快捷提幣功能開啟後，您每次提現小於 500 USDT 將不再收到驗證，可以實現快速提幣。













如果您提幣相對頻繁，提幣設置會提高您的效率且能夠有效保護資產安全。





快捷提幣的功能能夠讓您在一定資金範圍內提現不需要進行 2FA 驗證，快速發起提幣。配合提幣地址白名單的使用，您可以對經常用到的一些地址快速提幣，不用每次複製這些地址。只需要在設置白名單時，自己標記好這些地址名稱即可。





具體到現實的使用場景中，如果您有長期定投的習慣，您可以在 MEXC 平臺購買您定投的代幣，然後通過白名單快速提幣到自己的不同理財地址。如果您經常小額給一些地址轉賬，如給一些合作人員支付薪水，使用快捷提幣功能也能幫您提高效率。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。