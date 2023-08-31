



深度圖顧名思義是指展示交易深度的圖表，用戶可以利用深度圖查看當前交易市場的買賣單數量情況，常見於訂單簿式的交易所。深度圖代表交易所的活躍用戶和交易量數據，可以直觀反映一個交易所的市場深度和流動性。因此，看懂深度圖是交易用戶必修課之一。





那麼深度圖，怎麼看呢？以MEXC交易所的MX現貨交易為例。





橫軸：表示委託單的價格

縱軸：表示委託單的數量

綠色區域：表示買盤

紅色區域：表示賣盤

交匯處：表示當前的價格

範圍：表示價格範圍









深度圖通常有兩個妙用：①判斷深度②了解多空力量對比。





①判斷深度





通過觀察深度圖可以判斷出市場深度。如果深度足夠好，深度圖的買賣區域邊緣都會呈現鋸齒狀，鋸齒越小，代表價差越小。如果深度較差，深度圖會呈現出明顯的階梯狀。





②了解多空力量對比





我們可以通過紅色和綠色的面積對比，簡要判斷多空力量。綠色面積越大，說明買方越多，買方力量強大；紅色面積越大，說明賣方越多，賣方力量強大；面積相當，說明買賣雙方力量均衡。





對用戶而言，學會使用深度圖判斷深度十分重要，因為深度將直接影響交易成本。深度好意味着掛單數量大，用戶在進行市場交易時，買入或者賣出的實際價格接近真實價格，從而帶來較小价格差異，降低交易成本。相反，深度差代表掛單數量少，將導致交易者的下單價和真實成交價產生極大誤差，從而產生較大價格差異，提高交易成本。



