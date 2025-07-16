什麼是拋物線 SAR 指標？





拋物線 SAR 指標（Stop And Reverse, SAR）是一種技術分析工具，主要用於判斷價格趨勢的方向和潛在的反轉點。該指標通過在價格圖表上繪製一系列的小點（通常位於 K 線圖的上方或下方）來幫助交易者識別趨勢的方向，並設置止損或目標價位。拋物線 SAR 常用於趨勢交易中，可以幫助交易者在趨勢中持倉，同時在反轉時提示退出。





拋物線 SAR 指標由技術分析師 J. Welles Wilder 在他的《技術交易系統的新概念 New Concepts in Technical Trading Systems》一書中提出，這本書出版於 1978 年，同時書中還出現了多個經典指標，如相對強弱指數（RSI）、平均真實波幅（ATR）和動向指數（DMI）。













趨勢判斷：

當 SAR 點在價格的下方時，表示當前是上升趨勢，建議持多頭倉位。

當 SAR 點在價格的上方時，表示當前是下降趨勢，建議持空頭倉位。





止損和反轉：

當 SAR 點在價格接近或突破時，說明趨勢可能反轉，此時交易者可以根據指標訊號調整持倉方向。





由於拋物線 SAR 指標直觀且易於理解，無論是交易新手還是經驗豐富的交易者，都能借助這一工具有效把握市場趨勢與反轉。該指標不僅能夠清晰地確認趨勢方向，還能預示潛在的反轉，為交易者提供雙重指導，從而提升其在各種市場環境中的實用性。









拋物線指標能夠為市場趨勢的方向、持續時間以及潛在的反轉點提供重要參考，從而幫助投資者找到合適的買賣時機。此外，部分交易者利用拋物線指標來設置動態止損價格，隨着市場趨勢的變化不斷調整止損位置。這種技術通常被稱為「追蹤止損」，可以在鎖定利潤的同時控制風險。





從本質上說，拋物線指標幫助交易者鞏固已有收益，因為一旦趨勢反轉，系統會觸發平倉操作。在某些情況下，它還能防止交易者過早賣出盈利頭寸或提前入場，從而優化交易決策。









拋物線指標在趨勢性市場中表現出色，但在橫盤或震盪行情中往往效果不佳。當市場缺乏明確趨勢時，該指標容易產生錯誤訊號，可能導致交易者遭受不必要的損失。





另一個需要留意的問題是指標的靈敏度。拋物線指標的靈敏度可以手動調整，但靈敏度越高，錯誤訊號的出現機率也越高。這可能導致交易者過早止盈，在尚有獲利空間時提前離場。更嚴重的是，虛假的上升訊號可能會讓交易者盲目樂觀，促使投資者在不合適的時機買入。





需要注意的是，拋物線指標並未考慮成交量因素，因此無法直接反映趨勢的強度。儘管在重大市場變化中，指標點之間的間距可能會擴大，但這並不一定意味着趨勢足夠強勁。因此，建議結合其他指標以全面評估市場趨勢。









在 MEXC 官網，打開 MEXC 現貨或合約交易頁面，點擊 K 線圖上方的指標【Fx】按鈕，在主指標中點擊並勾選【SAR】，您可以對【開始】、【增量】和【最大】三個參數進行設置，完成後點擊【確定】即可在 K 線圖上看到拋物線 SAR 指標。









