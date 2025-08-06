合約交易不同於現貨交易具有「高槓桿、高風險和高回報」的特點，並被眾多交易者追捧。但合約交易門檻較高，虧損者較多。因此，我們需要詳細了解合約標的基本情況，進行合約基本面分析，將損失的可能性降到最低，增加獲利的機會。 在加密貨幣市場，合約交易因其高槓桿、高波動性特徵吸引了大量投資者。然而，高收益往往伴隨著高風險，僅靠技術面訊號（如K線圖形、均線系統）往往無法達到穩健獲利。想要真正提高勝率，了解交易標的合約交易不同於現貨交易具有「高槓桿、高風險和高回報」的特點，並被眾多交易者追捧。但合約交易門檻較高，虧損者較多。因此，我們需要詳細了解合約標的基本情況，進行合約基本面分析，將損失的可能性降到最低，增加獲利的機會。 在加密貨幣市場，合約交易因其高槓桿、高波動性特徵吸引了大量投資者。然而，高收益往往伴隨著高風險，僅靠技術面訊號（如K線圖形、均線系統）往往無法達到穩健獲利。想要真正提高勝率，了解交易標的
合約交易如何看基本面分析？5 個指標助你制定獲利策略

合約交易不同於現貨交易具有「高槓桿、高風險和高回報」的特點，並被眾多交易者追捧。但合約交易門檻較高，虧損者較多。因此，我們需要詳細了解合約標的基本情況，進行合約基本面分析，將損失的可能性降到最低，增加獲利的機會。

在加密貨幣市場，合約交易因其高槓桿、高波動性特徵吸引了大量投資者。然而，高收益往往伴隨著高風險，僅靠技術面訊號（如K線圖形、均線系統）往往無法達到穩健獲利。想要真正提高勝率，了解交易標的的基本面資訊變得特別關鍵。

本文將從五個維度切入，教你如何透過合約基本面分析制定更合理的交易策略，為你的營運提供長期價值判斷基礎。

1. 什麼是合約基本面分析


合約基本面分析是指透過研究一個加密項目的核心數據與鏈上指標，判斷其代幣的內在價值與未來發展潛力，進而輔助交易者進行開倉決策。常見的基本麵包括：項目鏈上指標、代幣資料等。

與技術面分析著重短期趨勢不同，基本面分析著重更深層的價值邏輯，尤其適用於中長期合約部位的建構與持有。透過基本面分析，交易者可以更清楚地識別「被低估」或「被高估」的資產，優化開多或開空的時機選擇。

2. 為什麼要進行合約基本面分析？


2.1 彌補技術面的滯後性：


許多交易者在進行合約交易時都會採用技術面分析方法，即透過K線技術走勢和量價關係確定當前合約品種是否有交易機會。但技術分析不是萬能的，其存在失真的可能。追根溯源，技術分析源自於市場歷史走勢規律的研究，透過研究總結出高機率圖形和週期性走勢。因此，各式各樣的技術分析方法都具有經驗性，是處理後的結果，換句話說，其具有滯後性，當合約行情出現後，我們才能行動。這還不是技術分析最糟糕的地方，在一個充分博弈的合約市場，價格走勢變化萬千，不同技術分析方法有可能得出不一致，甚至完全相反的結論，讓交易者難以判斷開倉方向。

2.2 提升判斷方向的確定性


技術分析不是萬能的，其存在失真的可能。而基本面分析可以有效彌補技術分析的上述缺陷，是一種更全面、長期且確定的分析方法。首先，合約基本面分析囊括了鏈上指標、代幣數據等全方面的市場因素；其次，合約基本面分析，可以大致判斷一個資產價格的長期走勢；最後，不同於技術分析的模棱兩可，基本面分析得出的結論往往是肯定的。

2.3 辨識長期價值機會


但要注意的是，有的時候項目基本面非常好，代幣價格在短時間內可能也不會明顯上漲；項目基本面差，代幣價格可能也不會突然下跌。這是因為合約基本面分析著重於發現長期趨勢交易機會，尋找短期的具體買賣點建議配合使用技術面分析。

3. 五個關鍵指標，教你看懂合約基本面


我們可以用以下五個資料進行合約基本面分析：

3.1 活躍地址


活躍地址是分析區塊鏈網路上的活躍地址，可以提供用戶參與的相關情況。隨著時間推移活躍地址增加，表明項目生態繁榮，如果此時代幣價格處於低位，可以考慮持有該項目資產，進行買入開多的合約操作，而活躍地址減少表明用戶數減少，可以考慮減少持有該項目資產，進行賣出開空的合約操作。一般可以透過追蹤該項目的區塊鏈瀏覽器分析活躍地址，如 Etherscan

實用建議：


  • 關注趨勢是否穩定上升
  • 搭配價格走勢判斷是否出現「價值窪地」

3.2 哈希率


需要注意，哈希率指標只適用於基於POW（工作量證明）的加密貨幣，如比特幣以太坊、BCH 等。在工作量證明網路中，礦工負責驗證交易並為網路安全進行加密。他們透過使用算力強大的計算機解決複雜的數學難題來完成這項任務。哈希數據即找到每個謎題的解決方案，因此哈希率是處理交易總計算能力的衡量標準。

一般而言，哈希率和加密貨幣的長期價值呈現正相關，哈希率越高，表示礦工願意將長期資本投入該加密貨幣的基礎實施建設。當某個加密貨幣哈希率上升，表示礦工正在加大投入，代幣價值有可能被低估，有買入開多的合約交易機會。相反，哈希率下降，說明礦工正在撤出該項目，代幣價值可能被高估，存在賣出開空的交易機會。

哈希率上漲： 表示礦工願意投入資源，資產被看好；
哈希率下降： 可能意味著礦工信心不足，有價格下行壓力
實用建議： 對於 PoW 類合約交易，結合哈希率變化預判大趨勢。

比特幣的哈希率，來源：Bitinfocharts

3.3 總鎖定價值（TVL）


TVL（鎖倉總價值） 是衡量 DeFi 項目吸引資金能力的重要指標，泛指一個 DeFi 平台中用戶所抵押、被鎖定的加密貨幣資產價值。TVL 越高，表示用戶願意將資產抵押在平台上，代表項目的可信度和獲利能力被市場認可。常見平台如 DeFiLlama 可提供即時 TVL 資料。

TVL 上漲 → 市場信心提升，可能適合開多
TVL 下降 → 資金撤離明顯，或有空頭機會

3.4 市值和完全稀釋估值（FDV）


這兩個指標共同揭示了一個項目的「當前估值」和「未來潛在估值」。

  • 市值（Market Cap）：已發行代幣 × 當前價格
  • 完全稀釋估值（Fully Diluted Valuation）：總發行上限 × 目前價格

若 FDV 顯著高於市值，表示仍有大量代幣未解鎖，未來流通時可能造成拋壓。尤其對新專案來說，這項資訊對判斷合約做空機會尤其關鍵。

舉例：Curve 發布 CRV 代幣時，代幣交易價格達到 15-20 美元，協議的完全稀釋估值超過 500 億美元。這比當時以太坊還要高！很顯然過高的估值是不合理的，市場很有可能會下跌來自我修正。因此，在這種情況下，可能存在賣出開空的機會。而反過來過低的估值也可能引發該項目代幣的上漲，存在著買入開多的機會。

3.5 代幣供應


在項目其他基本面水準相當的情況下，代幣的供應數量將對資產價格造成較大影響。最大供應量和流通供應量是基本代幣供應數據，其中流通供應量佔據重要地位。

可以直觀地說，在合約的基本面分析中，代幣的流通供應量是長線持股的理論基礎。具體而言，市面上流通供應量少且籌碼相對集中，這樣的代幣上漲的潛力大，適合長線持有合約多倉。如果代幣流通量大且籌碼分散，價格上漲的可能性將會變低，更利於持有合約空倉。

4. 如何在 MEXC 上做合約交易？


MEXC合約交易允許用戶在平台上透過槓桿機制，根據市場走勢判斷幣價漲跌方向，並進行買入（開多）或賣出（開空）操作。與現貨交易相比，合約交易不僅可以雙向交易、放大收益，還具備更靈活的策略執行空間。

MEXC 提供豐富的合約產品，涵蓋主流幣種與熱門新幣，支援 USDT 永續合約與幣本位合約，交易體驗成熟度穩定。平台擁有低滑點、高流動性、即時成交的技術優勢，同時配備止盈止損、追蹤停損、合約帳單、資金費用等一系列專業工具，幫助用戶有效率進行風險控制與損益分析。合約交易適合具有一定市場理解和風險承受能力的用戶，特別適用於短線波段、事件驅動或趨勢策略投資者。

用戶只需簡單三步驟即可 在 MEXC 上開啟合約交易，以 BTC 為例：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 BTC 代幣名稱，選擇 BTC 的合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

MEXC 合約頁面功能齊全，支援限價、市價、停損等多種下單方式。交易者也可隨時透過「合約帳單」功能追蹤資金變化，回顧每一筆交易盈虧與費用明細。


5. 總結：長期獲利的秘密在於「看得見的邏輯」


在波動劇烈、節奏快速的合約市場中，真正具備長期勝率的交易者，往往不是靠運氣，而是靠數據驅動的認知力。合約基本面分析正是建構這種認知體系的關鍵工具。透過活躍地址、哈希率、TVL、市值差與代幣供應等五大核心指標，交易者不僅可以辨別趨勢背後的真實力量，還能更有信心地佈局中長期策略。

價格短期或許會說謊，但基本面往往不會。善用基本面分析，您將不再盲目跟風，而是成為真正有邏輯、有計畫的合約交易者。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

