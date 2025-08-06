合約交易如何看基本面分析？5 個指標助你制定獲利策略

合約交易不同於現貨交易具有「高槓桿、高風險和高回報」的特點，並被眾多交易者追捧。但合約交易門檻較高，虧損者較多。因此，我們需要詳細了解合約標的基本情況，進行合約基本面分析，將損失的可能性降到最低，增加獲利的機會。









本文將從五個維度切入，教你如何透過合約基本面分析制定更合理的交易策略，為你的營運提供長期價值判斷基礎。









合約基本面分析是指透過研究一個加密項目的核心數據與鏈上指標，判斷其代幣的內在價值與未來發展潛力，進而輔助交易者進行開倉決策。常見的基本麵包括：項目鏈上指標、代幣資料等。





與技術面分析著重短期趨勢不同，基本面分析著重更深層的價值邏輯，尤其適用於中長期合約部位的建構與持有。透過基本面分析，交易者可以更清楚地識別「被低估」或「被高估」的資產，優化開多或開空的時機選擇。













許多交易者在進行合約交易時都會採用技術面分析方法，即透過K線技術走勢和量價關係確定當前合約品種是否有交易機會。但技術分析不是萬能的，其存在失真的可能。追根溯源，技術分析源自於市場歷史走勢規律的研究，透過研究總結出高機率圖形和週期性走勢。因此，各式各樣的技術分析方法都具有經驗性，是處理後的結果，換句話說，其具有滯後性，當合約行情出現後，我們才能行動。這還不是技術分析最糟糕的地方，在一個充分博弈的合約市場，價格走勢變化萬千，不同技術分析方法有可能得出不一致，甚至完全相反的結論，讓交易者難以判斷開倉方向。









技術分析不是萬能的，其存在失真的可能。而基本面分析可以有效彌補技術分析的上述缺陷，是一種更全面、長期且確定的分析方法。首先，合約基本面分析囊括了鏈上指標、代幣數據等全方面的市場因素；其次，合約基本面分析，可以大致判斷一個資產價格的長期走勢；最後，不同於技術分析的模棱兩可，基本面分析得出的結論往往是肯定的。









但要注意的是，有的時候項目基本面非常好，代幣價格在短時間內可能也不會明顯上漲；項目基本面差，代幣價格可能也不會突然下跌。這是因為合約基本面分析著重於發現長期趨勢交易機會，尋找短期的具體買賣點建議配合使用技術面分析。













我們可以用以下五個資料進行合約基本面分析：













實用建議：





關注趨勢是否穩定上升

搭配價格走勢判斷是否出現「價值窪地」













一般而言，哈希率和加密貨幣的長期價值呈現正相關，哈希率越高，表示礦工願意將長期資本投入該加密貨幣的基礎實施建設。當某個加密貨幣哈希率上升，表示礦工正在加大投入，代幣價值有可能被低估，有買入開多的合約交易機會。相反，哈希率下降，說明礦工正在撤出該項目，代幣價值可能被高估，存在賣出開空的交易機會。





哈希率上漲： 表示礦工願意投入資源，資產被看好；

哈希率下降： 可能意味著礦工信心不足，有價格下行壓力

實用建議： 對於 PoW 類合約交易，結合哈希率變化預判大趨勢。













TVL（鎖倉總價值） 是衡量 DeFi 項目吸引資金能力的重要指標，泛指一個 DeFi 平台中用戶所抵押、被鎖定的加密貨幣資產價值。TVL 越高，表示用戶願意將資產抵押在平台上，代表項目的可信度和獲利能力被市場認可。常見平台如 是衡量 DeFi 項目吸引資金能力的重要指標，泛指一個 DeFi 平台中用戶所抵押、被鎖定的加密貨幣資產價值。TVL 越高，表示用戶願意將資產抵押在平台上，代表項目的可信度和獲利能力被市場認可。常見平台如 DeFiLlama 可提供即時 TVL 資料。





TVL 上漲 → 市場信心提升，可能適合開多

TVL 下降 → 資金撤離明顯，或有空頭機會









這兩個指標共同揭示了一個項目的「當前估值」和「未來潛在估值」。





市值（Market Cap） ：已發行代幣 × 當前價格

完全稀釋估值（Fully Diluted Valuation）：總發行上限 × 目前價格





若 FDV 顯著高於市值，表示仍有大量代幣未解鎖，未來流通時可能造成拋壓。尤其對新專案來說，這項資訊對判斷合約做空機會尤其關鍵。





舉例：Curve 發布 CRV 代幣時，代幣交易價格達到 15-20 美元，協議的完全稀釋估值超過 500 億美元。這比當時以太坊還要高！很顯然過高的估值是不合理的，市場很有可能會下跌來自我修正。因此，在這種情況下，可能存在賣出開空的機會。而反過來過低的估值也可能引發該項目代幣的上漲，存在著買入開多的機會。









在項目其他基本面水準相當的情況下，代幣的供應數量將對資產價格造成較大影響。最大供應量和流通供應量是基本代幣供應數據，其中流通供應量佔據重要地位。





可以直觀地說，在合約的基本面分析中，代幣的流通供應量是長線持股的理論基礎。具體而言，市面上流通供應量少且籌碼相對集中，這樣的代幣上漲的潛力大，適合長線持有合約多倉。如果代幣流通量大且籌碼分散，價格上漲的可能性將會變低，更利於持有合約空倉。













MEXC 提供豐富的合約產品，涵蓋主流幣種與熱門新幣，支援 USDT 永續合約與幣本位合約，交易體驗成熟度穩定。平台擁有低滑點、高流動性、即時成交的技術優勢，同時配備止盈止損、追蹤停損、合約帳單、資金費用等一系列專業工具，幫助用戶有效率進行風險控制與損益分析。合約交易適合具有一定市場理解和風險承受能力的用戶，特別適用於短線波段、事件驅動或趨勢策略投資者。





用戶只需簡單三步驟即可 在 MEXC 上開啟合約交易，以 BTC 為例：





官方網站 1）開啟並登入 MEXC App 或

合約交易 2）在搜尋框中搜尋 BTC 代幣名稱，選擇 BTC 的

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。





MEXC 合約頁面功能齊全，支援限價、市價、停損等多種下單方式。交易者也可隨時透過「合約帳單」功能追蹤資金變化，回顧每一筆交易盈虧與費用明細。

















在波動劇烈、節奏快速的合約市場中，真正具備長期勝率的交易者，往往不是靠運氣，而是靠數據驅動的認知力。合約基本面分析正是建構這種認知體系的關鍵工具。透過活躍地址、哈希率、TVL、市值差與代幣供應等五大核心指標，交易者不僅可以辨別趨勢背後的真實力量，還能更有信心地佈局中長期策略。





價格短期或許會說謊，但基本面往往不會。善用基本面分析，您將不再盲目跟風，而是成為真正有邏輯、有計畫的合約交易者。









免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。