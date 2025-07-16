什麼是隨機指標（KDJ）





隨機指標（KDJ）是一種技術分析工具，通過分析價格的波動趨勢來反映價格走勢強弱以及判斷市場的超買和超賣狀態，為交易者買入和賣出做出決策。





隨機指標可追溯到 20 世紀 50 年代 George Lane 提出的隨機震盪指標（Stochastic Oscillator），隨機指標在隨機震盪指標的基礎上進行改進，增加了 J 線，以提供更敏感的市場訊號。





隨機指標被廣泛應用於短期交易策略。它不僅幫助交易者識別買入和賣出的最佳時機，還能通過其敏感的價格變化反映，提供更及時的市場動量信息。儘管隨機指標在波動市場中可能產生錯誤訊號，但它在趨勢市場中表現出色，成為許多交易者必不可少的技術分析工具。









隨機指標由三條曲線組成，分別是 K 線、D 線和 J 線，因此也被稱為 KDJ 指標。這些線基於價格的最高值、最低值和收盤價的關係計算得出。





K 線 ：快線，代表的就是當前價格所在最高價及最低價中間哪個位置。越靠近頂部 100 代表當前價格越接近周期內最高價；越靠近底部 0 代表當前價格越接近周期內最低價。

D 線 ：慢線，利用對 K 線的平滑處理來減少市場噪音，反映 K 線的變化程度。

J 線：提供了比 K 線和 D 線都更敏感的市場訊號，對價格的變動相對更加快速，幅度也會更大。





如下圖所示，黃色代表 K 線，綠色代表 D 線，藍色代表 J 線。

















K 值和 D 值永遠介於 0 到 100 之間，而 J 值可能會出現大於 100 或小於 0 的情況。





當 K 值和 D 值高於 80 時，市場可能處於超買狀態，需要留意回調。

當 K 值和 D 值低於 20 時，市場可能處於超賣狀態，可能出現反彈。









金叉出現是買入訊號、死叉就是賣出訊號。





當 K 線和 J 線同時向上突破 D 線，三線交叉並向上，即是金叉。這是一個買入訊號，表明市場可能開始上漲。特別是當金叉出現在 20 以下的超賣區域時，訊號更為強烈。





當 K 線和 J 線同時向下突破 D 線，三線交叉並向下，即是死叉。這是一個賣出訊號，表明市場可能開始下跌。特別是當死叉出現在 80 以上的超買區域時，訊號更為準確。





當頻繁出現金叉以及死叉的情況下，即是「鈍化」，無參考意義。









J 線可以幫助交易者識別市場短期的底部和頂部。





當 J 值大於 90 時，尤其是連續幾天超過 90，市場可能形成短期頂部，價格有可能回落。

當 J 值低於 10 時，尤其是連續幾天低於 10，市場可能形成短期底部，價格有可能回升。









隨機指標的主要優勢在於其靈敏度高、訊號直觀，能夠快速反映市場短期趨勢變化，適合短線交易者使用。它通過明確的超買超賣區域和金叉、死叉訊號，幫助投資者把握買賣時機。





隨機指標缺點在於對價格變化敏感，在市場劇烈波動的情況下，可能會產生錯誤的交易訊號，導致價格不會跟隨訊號上漲或下跌，從而使得交易者產生錯誤判斷。另外，在橫盤行情時也會發出錯誤訊號。因此在實際交易過程中，結合其他技術指標可以提高交易決策的準確性。









1）點擊 K 線圖上方的指標【Fx】按鈕。

2）在副指標中點擊並勾選【KDJ】。

3）您可以對隨機指標的【計算周期】、【移動平均周期1】和【移動平均周期2】三個參數進行個性化設置，同時對 K 線、D 線和 J 線的顏色進行個性化設置。

4）設置完成後，點擊【確定】即可在 K 線圖下方區域看到隨機指標。









