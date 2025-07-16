



一目均衡圖（ICHIMOKU Cloud）是將多個技術指標綜合在一張圖中的技術分析方法。一目均衡圖可顯示潛在的支撐位、阻力位區域、趨勢方向，提供了清晰的價格行為分析，幫助交易者找到最佳的進入和退出點。





一目均衡圖由日本記者 Goichi Hosoda 在 20 世紀 30 年代提出，經過多年的研究和改進這項分析技術，最終在 20 世紀 60 年代公開分享出來，成為今天廣為人知並用作技術分析的指標。





在 MEXC 平臺合約交易中，已經上線了一目均衡圖分析指標，您可以在基礎版 K 線中添加這一指標並進行使用，輔助您的日常合約交易。









一目均衡圖由轉換線、基線、遲行帶、先行帶 A、先行帶 B 這五部分組成。





1.1 轉換線 ：以9日為移動平均線。計算方式：轉換線 = (9日內最高價的最高值+9日內最低價的最低值)/2 。如下圖所示中的藍色線條。





1.2 基線（Kijun-sen） ：以26日為移動平均線。計算方式：基線 = (26日內最高價的最高值+26日內最低價的最低值)/2 。如下圖所示中的褐色線條。





1.3 遲行帶（Chikou Span） ：今日收盤價與過去 26 日中線的差值。如下圖所示中的深綠色線條。遲行帶也就是將今天的收盤價畫到 26 天以前的位置。





1.4 先行帶 A（Senkou Span A） ：通過轉換線和基線的移動平均值預計未來 26 日內趨勢。計算方式：先行帶 A =（轉換線＋基線）/2 。如下圖所示中的淺綠色線條。





1.5 先行帶 B（Senkou Span B） ：通過 52 日移動平均值預計未來 26 日內趨勢。計算方式：先行帶 B =(52日內最高價的最高值+52日內最低價的最低值)/2 。如下圖所示中的粉色線條。





1.6 雲區（Cloud） ：先行帶 A 和先行帶 B 中間的區域。

















在圖中您可以看到，雲區是顯示在 K 線前的 26 個周期。





當先行帶 A 高於先行帶 B 形成綠色雲區，產生看漲信號。反之形成紅色雲區，產生看跌信號。如果雲區從紅色變為綠色，則產生看漲信號，而雲區從綠色變為紅色，則產生看跌信號。





當市場價格高於雲區，產生看漲信號，反之低於雲區產生看跌信號。









在上漲趨勢中，如果價格在雲區上方，代幣價格向上穿過基線為買入信號；在下跌趨勢中，如果價格在雲區下方，代幣價格向下穿過基線為賣出信號。





在上漲趨勢中，如果價格在雲區上方，轉換線向上穿過基線為買入信號；在下跌趨勢中，如果價格在雲區下方，轉換線向下穿過基線為賣出信號。









雲區兩側的先行帶 A 和先行帶 B 在代幣價格波動中形成阻力位與支撐位，重要的是為交易者提供了預測未來 26 天的支撐/阻力區域。雲區在圖上顯示越寬，代表趨勢反轉的可能性越小。









目前您可以在 Web 端進行一目均衡圖的開啟和使用，App 端暫不支持。









打開 MEXC 官網並登錄，選擇【合約交易】下的【USDT 本位永續合約】進入合約交易頁面。（註：幣本位永續合約操作一致）





在合約交易頁面點擊指標按鈕，勾選【ICHIMOKU Cloud】，點擊【確定】即可開啟一目均衡圖數據指標。













一目均衡圖開啟後，在 K 線上方您可以看到指標中包含的相關數據信息。這些數據信息顯示的是您當前鼠標所在位置對應的數據，以及在圖表中對應的線段顏色。





點擊【X】按鈕您將快速關閉一目均衡圖。









點擊設置按鈕，您可以對一目均衡圖中的基礎參數數據進行修改，同時也支持您對線條樣式自定義修改，包括線條顏色、粗細程度等，使其顯示更符合您的個人偏好。









一目均衡圖為我們提供了洞察市場趨勢的機會，您可以與其他指標相結合摸索出自己的交易策略。任何指標都不是萬能的，您可以通過不同指標的結合使用增強您對市場行情的判斷能力。同時在合約交易中，在開倉時建議您設置好止損，避免策略錯誤造成過大損失。



