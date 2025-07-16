一目均衡圖（ICHIMOKU Cloud）是將多個技術指標綜合在一張圖中的技術分析方法。一目均衡圖可顯示潛在的支撐位、阻力位區域、趨勢方向，提供了清晰的價格行為分析，幫助交易者找到最佳的進入和退出點。 一目均衡圖由日本記者 Goichi Hosoda 在 20 世紀 30 年代提出，經過多年的研究和改進這項分析技術，最終在 20 世紀 60 年代公開分享出來，成為今天廣為人知並用作技術分析的指標。一目均衡圖（ICHIMOKU Cloud）是將多個技術指標綜合在一張圖中的技術分析方法。一目均衡圖可顯示潛在的支撐位、阻力位區域、趨勢方向，提供了清晰的價格行為分析，幫助交易者找到最佳的進入和退出點。 一目均衡圖由日本記者 Goichi Hosoda 在 20 世紀 30 年代提出，經過多年的研究和改進這項分析技術，最終在 20 世紀 60 年代公開分享出來，成為今天廣為人知並用作技術分析的指標。
什麼是一目均衡圖

一目均衡圖（ICHIMOKU Cloud）是將多個技術指標綜合在一張圖中的技術分析方法。一目均衡圖可顯示潛在的支撐位、阻力位區域、趨勢方向，提供了清晰的價格行為分析，幫助交易者找到最佳的進入和退出點。

一目均衡圖由日本記者 Goichi Hosoda 在 20 世紀 30 年代提出，經過多年的研究和改進這項分析技術，最終在 20 世紀 60 年代公開分享出來，成為今天廣為人知並用作技術分析的指標。

在 MEXC 平臺合約交易中，已經上線了一目均衡圖分析指標，您可以在基礎版 K 線中添加這一指標並進行使用，輔助您的日常合約交易。

1. 一目均衡圖的組成


一目均衡圖由轉換線、基線、遲行帶、先行帶 A、先行帶 B 這五部分組成。

1.1 轉換線：以9日為移動平均線。計算方式：轉換線 = (9日內最高價的最高值+9日內最低價的最低值)/2 。如下圖所示中的藍色線條。

1.2 基線（Kijun-sen）：以26日為移動平均線。計算方式：基線 = (26日內最高價的最高值+26日內最低價的最低值)/2 。如下圖所示中的褐色線條。

1.3 遲行帶（Chikou Span）：今日收盤價與過去 26 日中線的差值。如下圖所示中的深綠色線條。遲行帶也就是將今天的收盤價畫到 26 天以前的位置。

1.4 先行帶 A（Senkou Span A）：通過轉換線和基線的移動平均值預計未來 26 日內趨勢。計算方式：先行帶 A =（轉換線＋基線）/2 。如下圖所示中的淺綠色線條。

1.5 先行帶 B（Senkou Span B）：通過 52 日移動平均值預計未來 26 日內趨勢。計算方式：先行帶 B =(52日內最高價的最高值+52日內最低價的最低值)/2 。如下圖所示中的粉色線條。

1.6 雲區（Cloud）：先行帶 A 和先行帶 B 中間的區域。


2. 一目均衡圖的用途


2.1 判斷未來趨勢方向


在圖中您可以看到，雲區是顯示在 K 線前的 26 個周期。

當先行帶 A 高於先行帶 B 形成綠色雲區，產生看漲信號。反之形成紅色雲區，產生看跌信號。如果雲區從紅色變為綠色，則產生看漲信號，而雲區從綠色變為紅色，則產生看跌信號。

當市場價格高於雲區，產生看漲信號，反之低於雲區產生看跌信號。

2.2 產生交易信號


在上漲趨勢中，如果價格在雲區上方，代幣價格向上穿過基線為買入信號；在下跌趨勢中，如果價格在雲區下方，代幣價格向下穿過基線為賣出信號。

在上漲趨勢中，如果價格在雲區上方，轉換線向上穿過基線為買入信號；在下跌趨勢中，如果價格在雲區下方，轉換線向下穿過基線為賣出信號。

2.3 形成阻力位和支撐位


雲區兩側的先行帶 A 和先行帶 B 在代幣價格波動中形成阻力位與支撐位，重要的是為交易者提供了預測未來 26 天的支撐/阻力區域。雲區在圖上顯示越寬，代表趨勢反轉的可能性越小。

3. 如何在MEXC使用一目均衡圖


目前您可以在 Web 端進行一目均衡圖的開啟和使用，App 端暫不支持。

3.1 如何開啟一目均衡圖


打開 MEXC 官網並登錄，選擇【合約交易】下的【USDT 本位永續合約】進入合約交易頁面。（註：幣本位永續合約操作一致）

在合約交易頁面點擊指標按鈕，勾選【ICHIMOKU Cloud】，點擊【確定】即可開啟一目均衡圖數據指標。


3.2 如何設置一目均衡圖


一目均衡圖開啟後，在 K 線上方您可以看到指標中包含的相關數據信息。這些數據信息顯示的是您當前鼠標所在位置對應的數據，以及在圖表中對應的線段顏色。

點擊【X】按鈕您將快速關閉一目均衡圖。


點擊設置按鈕，您可以對一目均衡圖中的基礎參數數據進行修改，同時也支持您對線條樣式自定義修改，包括線條顏色、粗細程度等，使其顯示更符合您的個人偏好。


一目均衡圖為我們提供了洞察市場趨勢的機會，您可以與其他指標相結合摸索出自己的交易策略。任何指標都不是萬能的，您可以通過不同指標的結合使用增強您對市場行情的判斷能力。同時在合約交易中，在開倉時建議您設置好止損，避免策略錯誤造成過大損失。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

搞懂 MEXC 合約資金費率，從此不再為「隱形成本」買單！

搞懂 MEXC 合約資金費率，從此不再為「隱形成本」買單！

您是不是也遇過這樣的情況：合約交易看對了方向，但收益越來越少？帳戶餘額莫名其妙減少？其實您可能忽略了一個關鍵細節——資金費率。在 MEXC 永續合約交易中，資金費率是許多新手忽略卻極為重要的成本變數。今天我們就來一文講透它的本質、計算方式、結算規則以及如何避坑，讓您從此看清「隱含本」的真相。1. 什麼是資金費率？新手必須搞懂的「費用橋樑」資金費率（Funding Rate）是一種用來調節合約市場與

合約交易如何看基本面分析？5 個指標助你制定獲利策略

合約交易如何看基本面分析？5 個指標助你制定獲利策略

合約交易不同於現貨交易具有「高槓桿、高風險和高回報」的特點，並被眾多交易者追捧。但合約交易門檻較高，虧損者較多。因此，我們需要詳細了解合約標的基本情況，進行合約基本面分析，將損失的可能性降到最低，增加獲利的機會。在加密貨幣市場，合約交易因其高槓桿、高波動性特徵吸引了大量投資者。然而，高收益往往伴隨著高風險，僅靠技術面訊號（如K線圖形、均線系統）往往無法達到穩健獲利。想要真正提高勝率，了解交易標的的

MEXC 平台合約實戰攻略 | 高槓桿交易全解析：高效策略與風險管理指南

MEXC 平台合約實戰攻略 | 高槓桿交易全解析：高效策略與風險管理指南

隨着市場交易節奏加快和用戶策略日益多元化發展，高槓桿（High Leverage）交易工具已成為專業投資者優化資金效率的核心配置。MEXC 平台提供 200 倍及以上的高倍槓桿功能，尤其是針對 BTC 和 ETH USDT 本位合約，更有高達 500 倍的槓桿合約，助力交易者精準捕捉短期波動機會，實現收益最大化。然而，高槓桿的「雙刃劍」特性要求投資者必須掌握科學的交易策略（Trading Stra

更高級的合約交易策略：學會在MEXC合約交易中止盈，及時鎖定交易利潤

更高級的合約交易策略：學會在MEXC合約交易中止盈，及時鎖定交易利潤

在合約交易的過程中，成功開倉只是完成了交易的一半，如何漂亮地平倉，將帳面上的浮動盈利穩穩地鎖定為已實現利潤，纔是決定一筆交易成敗的關鍵。許多交易者因為貪婪而錯過最佳平倉點，導致利潤回吐甚至由盈轉虧。為了幫助交易者克服人性弱點，執行嚴格的交易紀律，MEXC 平台提供了多樣化且功能強大的止盈工具。本文將全面解析這些工具的定義、策略與實戰操作方法，讓您學會在 MEXC 精準止盈，不再錯過任何鎖定利潤的機

