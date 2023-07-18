如何在MEXC進行KYC？





KYC是英語Know Your Customer的簡稱，其意思是充分了解您的客戶，可以理解為實名認證。







①KYC可以增強您的資產安全性。





②不同等級的KYC可以解鎖對應的交易許可權和理財活動。





③增加買幣和提現的單筆額度。





④完成KYC可以增加「活動贈金」權益。









MEXC的KYC分為初級認證和高級認證。





初級認證需要提供您的個人基本信息，初級認證可以將24小時提幣額度增加至80 BTC，OTC交易受限（KYC 支持區域的P2P交易）。





高級認證需要基礎認證信息和人臉識別認證，高級認證可以將24小時提幣額度增加至200 BTC，並可無限制地進行OTC交易（KYC 支持地區的P2P交易、全球銀行轉帳和金融卡/信用卡）。













①登錄MEXC官網，輸入您的賬號









點擊右上角【個人中心】-【身份認證】。









②選擇「初級認證」，點擊【去認證】。





您也可跳過初級認證直接進行高級認證。









③選擇您「證件簽發國籍」和「證件類型」。









④輸入您的「姓名」、「證件號碼」和「出生日期」。









⑤拍攝並上傳您的「證件正面」和「證件背面」。





請確保您的照片清晰可見，文件的四角完整。成功後，請點擊【提交審核】，初級認證將於24小時內給出結果。













①登錄MEXC官網，輸入您的賬號。









點擊右上角【個人中心】-【身份認證】。









②選擇「高級認證」，點擊【去認證】。









③請選擇您「證件簽發國籍」和「證件類型」然後點擊【確定】。





需要您注意的是：如果您未完成初級認證，則高級認證需要您選擇「證件簽發國籍」和「證件類型」。如果您完成初級認證，則高級認證將默認使用初級認證的「證件簽發國籍」，僅選擇證件類型。









④選擇您的居民地點，點擊【同意並繼續】。









⑤按網頁上的要求進行照片上傳。





請確保在拍攝時證件的完全展现和臉部的清晰。





⑥確認無誤，提交成功。









認證結果將於48小時內得到反馈，請您耐心等待。













①登錄您的App，點擊App首頁左上角【個人中心】。









②點擊【去認證】。













③選擇「初級認證」，點擊【去認證】。





您也可跳過初級認證直接進行高級認證。













④選擇證件簽發國家。









⑤選擇您「證件簽發國籍」和「證件類型」。













⑥輸入您的「姓名」、「證件號碼」和「出生日期」，點擊【繼續】。









⑦上傳您的「證件正面」和「證件背面」。





請確保您的照片清晰可見，文件的四角完整。上傳成功後，點擊【提交】，初級認證將於24小時內給出結果。













①登錄您的App，擊App首頁左上角【個人中心】。









②點擊【去認證】。









③點擊【立即認證】。







④選擇證件簽發國家。





















⑤選擇您的「證件類型」，點擊【繼續】。









⑥點擊【繼續】，按照App上的要求進行照片上傳，請確保在拍攝時證件的完全展现和臉部的清晰。









⑦您的高級KYC認證已經提交。





審核結果將於48小時內給出。







