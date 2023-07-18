mexc
市場現貨交易
HOT
合約交易M-Day 合約專場
主頁/學習指南/新手指南/操作指南/如何在MEXC進行KYC？

如何在MEXC進行KYC？

#新手入門
2023.07.18 MEXC
分享


1.KYC是什麼？


KYC是英語Know Your Customer的簡稱，其意思是充分了解您的客戶，可以理解為實名認證。

2.為什麼要做KYC？


①KYC可以增強您的資產安全性。


②不同等級的KYC可以解鎖對應的交易許可權和理財活動。


③增加買幣和提現的單筆額度。


④完成KYC可以增加「活動贈金」權益。

3.MEXC的KYC分類和區別


MEXC的KYC分為初級認證和高級認證。


初級認證需要提供您的個人基本信息，初級認證可以將24小時提幣額度增加至80 BTC，OTC交易受限（KYC 支持區域的P2P交易）。


高級認證需要基礎認證信息和人臉識別認證，高級認證可以將24小時提幣額度增加至200 BTC，並可無限制地進行OTC交易（KYC 支持地區的P2P交易、全球銀行轉帳和金融卡/信用卡）。


4.如何進行KYC？


4.1網頁端初級認證


①登錄MEXC官網，輸入您的賬號



點擊右上角【個人中心】-【身份認證】。



②選擇「初級認證」，點擊【去認證】。


您也可跳過初級認證直接進行高級認證。



③選擇您「證件簽發國籍」和「證件類型」。



④輸入您的「姓名」、「證件號碼」和「出生日期」。



⑤拍攝並上傳您的「證件正面」和「證件背面」。


請確保您的照片清晰可見，文件的四角完整。成功後，請點擊【提交審核】，初級認證將於24小時內給出結果。



4.2 網頁端高級認證


①登錄MEXC官網，輸入您的賬號。



點擊右上角【個人中心】-【身份認證】。



②選擇「高級認證」，點擊【去認證】。



③請選擇您「證件簽發國籍」和「證件類型」然後點擊【確定】。


需要您注意的是：如果您未完成初級認證，則高級認證需要您選擇「證件簽發國籍」和「證件類型」。如果您完成初級認證，則高級認證將默認使用初級認證的「證件簽發國籍」，僅選擇證件類型。



④選擇您的居民地點，點擊【同意並繼續】。



⑤按網頁上的要求進行照片上傳。


請確保在拍攝時證件的完全展现和臉部的清晰。

⑥確認無誤，提交成功。



認證結果將於48小時內得到反馈，請您耐心等待。



4.3 App端初級認證


①登錄您的App，點擊App首頁左上角【個人中心】。



②點擊【去認證】。




③選擇「初級認證」，點擊【去認證】。


您也可跳過初級認證直接進行高級認證。




④選擇證件簽發國家。



⑤選擇您「證件簽發國籍」和「證件類型」。




⑥輸入您的「姓名」、「證件號碼」和「出生日期」，點擊【繼續】。



⑦上傳您的「證件正面」和「證件背面」。


請確保您的照片清晰可見，文件的四角完整。上傳成功後，點擊【提交】，初級認證將於24小時內給出結果。



4.4 App端高級認證


①登錄您的App，擊App首頁左上角【個人中心】。



②點擊【去認證】。



③點擊【立即認證】。



④選擇證件簽發國家。







⑤選擇您的「證件類型」，點擊【繼續】。



⑥點擊【繼續】，按照App上的要求進行照片上傳，請確保在拍攝時證件的完全展现和臉部的清晰。



⑦您的高級KYC認證已經提交。


審核結果將於48小時內給出。



免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

新手福利

立即註冊，免費領取新人福利大禮包，高達1,000USDT合約贈金在等您！

關於我們
關於
用戶協議
隱私政策
風險告知
M-Ventures
MEXC Blog
服務
買幣
下載 App
費率
邀請好友
代理計畫
API
機構服務
如何購買
加密貨幣信息
加密貨幣價格
用戶支持
聯繫客服
幫助中心
公告中心
新手學院
大客戶權益
提交諮詢
改進建議
舉報異常資金
司法協助
官方驗證通道
買幣
買比特幣
買以太坊
買MX Token
買XRP
買Solana
聯繫我們
商務合作
機構合作
媒體合作
上幣申請
社區

© 2024 MEXC.COM