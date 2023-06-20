合約交易操作指南（網頁端）





合約交易是加密貨幣交易市場重要的組成部分，交易者通過靈活使用槓桿，鎖定部分保證金進行多空雙邊交易，達到以小搏大的交易目的。本文旨在通過操作詳解，為初學者提供入門指南，輕鬆上手合約交易。





在 MEXC 平臺，合約交易分成 USDT 本位合約和幣本位合約兩種。本文以 USDT 本位為例進行網頁端合約交易展示。如果您習慣使用 App 端進行合約交易，您可以閱讀《 合約交易操作指南（App端） 》來學習。









在開始合約交易前，需要保證您的合約賬戶中有相應的資產，即 USDT。如果您的合約賬戶中沒有 USDT ，您可以從現貨資產進行劃轉。劃轉操作不需要手續費。





打開 MEXC 官網並登錄賬號，在右上角【資產】中點擊【合約】。









點擊右側【劃轉】按鈕，將資產從現貨賬戶劃轉到合約賬戶，選擇 USDT 幣種，輸入您想要劃轉的 USDT 數量，填寫完成後點擊【立即劃轉】。













由於【倉位模式】、【保證金模式】和【槓桿模式】均會影響您在合約交易過程中的盈利和虧損，MEXC 建議您按照下列流程完成下單操作：





設置【倉位模式】、【保證金模式】和【槓桿模式】；

選擇下單模式 ；

設置參數；

完成下單，即【開多】或【開空】。









MEXC 平臺倉位模式分為雙向持倉和單項持倉，兩者的區別在於您是否對一種幣種，可以同時持有多空兩種倉位。





如您打算交易 BTC/USDT 永續合約，在雙向持倉模式下您可以同時持有 BTC/USDT 合約交易對的多空兩種倉位，而在單向持倉模式下只能持有多空其中一種倉位。





在 MEXC 官網，在頂部導航欄【合約交易】中選擇【永續合約】下的【USDT 本位永續合約】進入交易頁面，在交易頁面切換成 BTC/USDT 永續合約交易對。





點擊右上角設置【⚙️】按鈕，打開偏好設置頁面。









在偏好設置裡面中，點擊交易設置下的【倉位模式】，選擇【雙向持倉】或【單項持倉】，選擇完成後點擊【確定】完成設置。這裡我們以雙向持倉為例進行展示。





注意，如果您已經有已持倉和掛單，不允許調整倉位模式。













MEXC 平臺保證金模式分為全倉和逐倉兩種模式。





全倉模式下，您是使用相對應結算幣種裡所有的可用餘額作為倉位保證金來維持倉位，避免強平。在這種保證金模式下，當資產淨值不足以滿足維持保證金需求時，強制平倉將被觸發。如果倉位被強制平倉，您將損失所對應幣種裡所有的資產





逐倉模式下，訂單觸發時，每個訂單的倉位是獨立計算的；如果需要補倉，即使您在其它逐倉賬戶或者全倉賬戶下有足夠的資產，也不會對該交易對自動補倉，需要您手工補倉。





在 MEXC 合約交易頁面右側的點擊【全倉】或【逐倉】打開保證金模式設置頁面，選擇您要設置的保證金模式，點擊【確定】即可生效。這裡我們以全倉為例進行展示。





需要注意的是，調整後的保證金模式對已持倉和掛單不生效。













MEXC 平臺槓桿模式分為簡約模式和高級模式兩種。兩者區別在於多空方向使用的是相同還是不同倍數的槓桿和保證金模式。





在交易頁面右上角點擊設置【⚙️】按鈕打開偏好設置，點擊交易設置下的【槓桿模式】，選擇【簡約模式】或者【高級模式】，選擇完成後點擊【確定】。









這裡我們以高級模式為例進行展示。高級模式允許多空方向使用不同倍數的槓桿和保證金模式。如下圖所示，多倉使用25倍槓桿，逐倉模式。而空倉使用20倍槓桿，全倉模式。





















我們以限價為例進行下單操作演示。





設置保證金模式為【全倉】，槓桿倍數為【25X】，選擇【限價】下單模式。在下方【價格】欄中輸入目標價格，如 65000 USDT，輸入【數量】如 49%。點擊下方【開多】或者【開空】，完成下單。













如果您的訂單未被觸發，您可以在下方【當前委託】中進行查看，如下圖所示。如果您的訂單被觸發，您可以在【當前倉位】中進行查看。

























合約交易是一項需要不斷學習並根據市場行情不斷調整策略的交易行為，對於新手來說，在交易過程中務必做好風險管理，合理分配倉位，不要盲目跟從他人的建議，要根據自己的判斷進行交易。





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