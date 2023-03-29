在本文中，您將使用MEXC Learn探索合約交易基礎知識。這份簡單的指南將幫助您輕松了解衍生品市場。
MEXC 合約交易終端免費為每位交易者提供所有必需的工具。終端對用戶十分友好，能一目了然地提供所有需要的信息。
如上圖所示：
序號1 所示頂部的菜單欄，允許您選擇您想要交易合約的交易對；
序號2 所示屏幕底部，包含您的頭寸和訂單詳情；
序號3 所示訂單簿位於屏幕左側，讓您瞭解其他經紀商正在買賣什麼，以便您瞭解目前市場行情；
序號4 所示屏幕右側有下單按鈕。
為了開始在MEXC交易合約，您必須將資金從您的現貨賬戶轉移到您的合約賬戶以交易合約 預訂訂單時，您可以指定要交易的資產的價格和數量，並通過按「買入/做多」或「賣出/做空」選項進行確認
合約交易提供了許多吸引所有投資者的優勢。由於它們是基於金融或實物資產價值的金融衍生品，因此它們非常適合加密貨幣挖掘和交易中的風險管理和對沖。這種風險緩沖使期貨交易更具風險效率。
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