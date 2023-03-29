



在本文中，您將使用MEXC Learn探索合約交易基礎知識。這份簡單的指南將幫助您輕松了解衍生品市場。





期貨合約是衍生合約的一種形式，期貨合约要求交易雙方在未來的固定日期和利率完成一項資產的交易。買賣雙方必須遵循預訂未來合約時設定的價格。這種情況意味著無論資產的當前價格如何，都必須支付合同中確定的價格。





合約可以針對任何實物商品或任何金融工具。這些合同足夠詳細，可以列出合同涵蓋的資產數量。合約通常在MEXC提供的合約交易所進行交易。





合約是對沖市場價格下跌的常用工具。交易者還使用它們來保護他們的常規交易免受價格波動的影響。









合約讓交易者確定合約中資產的價格。該資產可以是任何常見的交易商品，如石油、黃金、白銀、玉米、糖和棉花。標的資產還可以是股票、貨幣對、加密貨幣和國債。





合約將在未來某個日期鎖定任何這些資產的價格。標準合約有一個到期日，也稱為到期日和設定價格。到期日或月份通常用於識別期貨。例如，一月份到期的玉米期貨合約稱為一月份玉米合約。





作為未來的合約買方，您將有義務在合約到期時取得商品或資產的所有權。這種所有權可以是現金形式，並不是實物資產所有權。





要記住的要點是，買家可以將他們的合約賣給其他人，從而免除他們的合約義務。

































MEXC 合約交易終端免費為每位交易者提供所有必需的工具。終端對用戶十分友好，能一目了然地提供所有需要的信息。





MEXC 網頁端：









MEXC App端：









如上圖所示：

序號1 所示頂部的菜單欄，允許您選擇您想要交易合約的交易對；

序號2 所示屏幕底部，包含您的頭寸和訂單詳情；

序號3 所示訂單簿位於屏幕左側，讓您瞭解其他經紀商正在買賣什麼，以便您瞭解目前市場行情；

序號4 所示屏幕右側有下單按鈕。









為了開始在MEXC交易合約，您必須將資金從您的現貨賬戶轉移到您的合約賬戶以交易合約 預訂訂單時，您可以指定要交易的資產的價格和數量，並通過按「買入/做多」或「賣出/做空」選項進行確認





MEXC合約交易對不同的交易組合提供不同的槓桿倍数；





MEXC交易所支持高達200倍的交易槓桿。最大槓桿取決於初始保證金和維持保證金；





交易所允許用戶在全倉模式下改變他們的多頭和空頭頭寸。比如多頭30x，空頭90x。為了對沖風險，交易者可以將交易槓桿從90倍調整到30倍；





平臺通過提供不同的保證金模式，支持不同保證金偏好的交易者；

全倉保證金模式與針對同一加密貨幣開設的兩個頭寸共享保證金。一個頭寸的任何利潤或損失都可以用來調整其他交易的餘額。

逐倉保證金模式只接受已開倉位的保證金。在虧損的情況下，交易將僅針對結算時的特定頭寸虧損。這使得加密貨幣的餘額保持不變。這是所有新交易者的最佳選擇，因為它可以保護主要的加密貨幣餘額。



作為默認設置，所有交易者都以逐倉保證金模式開始交易。









合約交易提供了許多吸引所有投資者的優勢。由於它們是基於金融或實物資產價值的金融衍生品，因此它們非常適合加密貨幣挖掘和交易中的風險管理和對沖。這種風險緩沖使期貨交易更具風險效率。





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