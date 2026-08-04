Notcoin (NOT) 今日技术分析 Notcoin 分析页面提供由人工智能生成的关于 NOT 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Notcoin 分析的信息。 注 册

Notcoin (NOT) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.0003861 -- +10.78% +3.12% -26.01%

Notcoin 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Notcoin 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 16 中立 4 买入 6 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 14 中立 0 买入 0 技术指标 : 买入 卖出 2 中立 4 买入 6 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.000385 0.0003849 R2 0.0003849 0.0003848 R1 0.0003848 0.0003848 PP 0.0003847 0.0003847 S1 0.0003846 0.0003846 S2 0.0003845 0.0003846 S3 0.0003844 0.0003845

Notcoin 市场信号 当前净挂单量 -0.89M $27.24 M $28.12 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.05M 3日主动买入 $0.68 M 3日主动卖出 $0.63 M 7日主动买卖差额 0.05M 7日主动买入 $1.09 M 7日主动卖出 $1.05 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Notcoin资金流向 净流入 NOTUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.07 M 0.00 2026-08-13 $0.33 M 0.00 2026-08-12 $0.04 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Notcoin (NOT) 市场 探索现货和合约市场，查看 Notcoin 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 NOT / USDT $0.0003857 $0.0003857 $0.0003857 -1.30% 414.01M (USDT) 去交易 NOT / USDC $0.0003853 $0.0003853 $0.0003853 -0.77% 148.06M (USDT) 去交易