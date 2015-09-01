爱达币 (ADA) 今日技术分析 爱达币 分析页面提供由人工智能生成的关于 ADA 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 爱达币 分析的信息。 注 册

爱达币 (ADA) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.1813 -- -14.04% +9.67% -30.54%

爱达币 的 AI 每日分析 ADA 的 AI 分析 2026-07-29 ADA 的 AI 分析 2026-07-28 爱达币 的 AI 分析 2026-07-29 巨鲸持续吸筹 ：ADA巨鲸地址持仓占比升至67%（2020年以来高位），且近期资金净流入显著（昨日流入约173.8万USDT），显示大户在低位积极囤货，对币价形成强力支撑。

：ADA巨鲸地址持仓占比升至67%（2020年以来高位），且近期资金净流入显著（昨日流入约173.8万USDT），显示大户在低位积极囤货，对币价形成强力支撑。 技术面超卖反弹 ：ADA价格触及4年低点后，4小时KDJ指标形成金叉（J值升至95），RSI脱离超卖区，且价格站上5日均线，短期技术面修复需求强烈，有望延续反弹。

：ADA价格触及4年低点后，4小时KDJ指标形成金叉（J值升至95），RSI脱离超卖区，且价格站上5日均线，短期技术面修复需求强烈，有望延续反弹。 合约情绪极度做多：ADA合约多空持仓人数比达3.71，精英账户多空比高达7.45，市场做多情绪高涨；同时资金费率为正（0.01%），表明多头力量占优，资金费率虽不高但配合高持仓比暗示反弹动能。 巨鲸持续吸筹 ：ADA巨鲸地址持仓占比升至67%（2020年以来高位），且近期资金净流入显著（昨日流入约173.8万USDT），显示大户在低位积极囤货，对币价形成强力支撑。

：ADA巨鲸地址持仓占比升至67%（2020年以来高位），且近期资金净流入显著（昨日流入约173.8万USDT），显示大户在低位积极囤货，对币价形成强力支撑。 技术面超卖反弹 ：ADA价格触及4年低点后，4小时KDJ指标形成金叉（J值升至95），RSI脱离超卖区，且价格站上5日均线，短期技术面修复需求强烈，有望延续反弹。

：ADA价格触及4年低点后，4小时KDJ指标形成金叉（J值升至95），RSI脱离超卖区，且价格站上5日均线，短期技术面修复需求强烈，有望延续反弹。 合约情绪极度做多：ADA合约多空持仓人数比达3.71，精英账户多空比高达7.45，市场做多情绪高涨；同时资金费率为正（0.01%），表明多头力量占优，资金费率虽不高但配合高持仓比暗示反弹动能。 爱达币 的 AI 分析 2026-07-28 资金持续流出 ：过去7天中有6天出现资金净流出，近24小时净流出约215.8万USDT，显示市场资金撤离意愿强烈，对ADA币价形成下行压力。

：过去7天中有6天出现资金净流出，近24小时净流出约215.8万USDT，显示市场资金撤离意愿强烈，对ADA币价形成下行压力。 合约极度看多 ：当前合约资金费率为负（-0.0119%），表明多头持仓占优但需支付费用；菁英账户多空持仓比高达4.78，散户持仓比约3.98，市场过度拥挤，存在回调风险。

：当前合约资金费率为负（-0.0119%），表明多头持仓占优但需支付费用；菁英账户多空持仓比高达4.78，散户持仓比约3.98，市场过度拥挤，存在回调风险。 技术面承压：日线级别KDJ指标J值跌至-3，进入超卖区域；价格跌破各短期均线，上方受20日均线（约0.165 USDT）压制，短期趋势偏弱。 资金持续流出 ：过去7天中有6天出现资金净流出，近24小时净流出约215.8万USDT，显示市场资金撤离意愿强烈，对ADA币价形成下行压力。

：过去7天中有6天出现资金净流出，近24小时净流出约215.8万USDT，显示市场资金撤离意愿强烈，对ADA币价形成下行压力。 合约极度看多 ：当前合约资金费率为负（-0.0119%），表明多头持仓占优但需支付费用；菁英账户多空持仓比高达4.78，散户持仓比约3.98，市场过度拥挤，存在回调风险。

：当前合约资金费率为负（-0.0119%），表明多头持仓占优但需支付费用；菁英账户多空持仓比高达4.78，散户持仓比约3.98，市场过度拥挤，存在回调风险。 技术面承压：日线级别KDJ指标J值跌至-3，进入超卖区域；价格跌破各短期均线，上方受20日均线（约0.165 USDT）压制，短期趋势偏弱。

爱达币 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 爱达币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 17 中立 3 买入 6 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 14 中立 0 买入 0 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 3 买入 6 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.1812 0.1812 R2 0.1812 0.1811 R1 0.1811 0.1811 PP 0.1811 0.1811 S1 0.181 0.181 S2 0.181 0.181 S3 0.1809 0.181

爱达币 市场信号 当前净挂单量 1.78M $40.27 M $38.49 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 1.01M 3日主动买入 $18.81 M 3日主动卖出 $17.80 M 7日主动买卖差额 0.86M 7日主动买入 $83.95 M 7日主动卖出 $83.09 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 爱达币资金流向 净流入 ADAUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 -$0.03 M 0.18 2026-08-12 $4.53 M 0.18 2026-08-11 -$5.79 M 0.19 2026-08-10 $0.00 M 0.20 2026-08-09 -$1.06 M 0.20 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。