Pudgy Penguins (PENGU) 今日技术分析 Pudgy Penguins 分析页面提供由人工智能生成的关于 PENGU 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Pudgy Penguins 分析的信息。 注 册

Pudgy Penguins (PENGU) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.006231 -- +5.04% +5.75% -29.49%

Pudgy Penguins 的 AI 每日分析 PENGU 的 AI 分析 2026-07-29 PENGU 的 AI 分析 2026-07-28 Pudgy Penguins 的 AI 分析 2026-07-29 资金大幅流出 ：过去7天资金净流出超300万USDT，近24小时流出约42万USDT，显示主力资金持续撤离，对币价形成明显压制。

：过去7天资金净流出超300万USDT，近24小时流出约42万USDT，显示主力资金持续撤离，对币价形成明显压制。 做空情绪浓厚 ：合约资金费率为负（-0.0123%），多空持仓人数比达5.9（做多人数占86%），散户极度看多而费率倒挂，暗示价格回调风险高。

：合约资金费率为负（-0.0123%），多空持仓人数比达5.9（做多人数占86%），散户极度看多而费率倒挂，暗示价格回调风险高。 技术面走弱：4小时KDJ指标J值处于低位（约21），价格跌破短期均线，日线KDJ死叉向下，技术形态显示短期趋势偏空。 资金大幅流出 ：过去7天资金净流出超300万USDT，近24小时流出约42万USDT，显示主力资金持续撤离，对币价形成明显压制。

：过去7天资金净流出超300万USDT，近24小时流出约42万USDT，显示主力资金持续撤离，对币价形成明显压制。 做空情绪浓厚 ：合约资金费率为负（-0.0123%），多空持仓人数比达5.9（做多人数占86%），散户极度看多而费率倒挂，暗示价格回调风险高。

：合约资金费率为负（-0.0123%），多空持仓人数比达5.9（做多人数占86%），散户极度看多而费率倒挂，暗示价格回调风险高。 技术面走弱：4小时KDJ指标J值处于低位（约21），价格跌破短期均线，日线KDJ死叉向下，技术形态显示短期趋势偏空。 Pudgy Penguins 的 AI 分析 2026-07-28 合约高费率 ：PENGU资金费率为-0.0117%，显示空头力量占优，市场情绪偏空，对币价形成下行压力。

：PENGU资金费率为-0.0117%，显示空头力量占优，市场情绪偏空，对币价形成下行压力。 资金持续流出 ：近7日资金净流入约-233万USDT，且主力合约主动买入额在多个时段低于卖出额，表明场内资金在撤离，对币价构成利空。

：近7日资金净流入约-233万USDT，且主力合约主动买入额在多个时段低于卖出额，表明场内资金在撤离，对币价构成利空。 多空比失衡：平台多空持仓比高达6.38（86.4%多头），但价格却下跌3.5%，显示散户逆势抄底被埋，菁英账户持仓比4.41显示大户高位做空，币价短期易跌难涨。 合约高费率 ：PENGU资金费率为-0.0117%，显示空头力量占优，市场情绪偏空，对币价形成下行压力。

：PENGU资金费率为-0.0117%，显示空头力量占优，市场情绪偏空，对币价形成下行压力。 资金持续流出 ：近7日资金净流入约-233万USDT，且主力合约主动买入额在多个时段低于卖出额，表明场内资金在撤离，对币价构成利空。

：近7日资金净流入约-233万USDT，且主力合约主动买入额在多个时段低于卖出额，表明场内资金在撤离，对币价构成利空。 多空比失衡：平台多空持仓比高达6.38（86.4%多头），但价格却下跌3.5%，显示散户逆势抄底被埋，菁英账户持仓比4.41显示大户高位做空，币价短期易跌难涨。

Pudgy Penguins 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Pudgy Penguins 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 9 中立 2 买入 15 移动平均线 : 强烈买入 卖出 2 中立 0 买入 12 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 2 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.006231 0.00623 R2 0.00623 0.006228 R1 0.006227 0.006227 PP 0.006226 0.006226 S1 0.006223 0.006224 S2 0.006222 0.006223 S3 0.006219 0.006222

Pudgy Penguins 市场信号 当前净挂单量 0.04M $7.12 M $7.09 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.19M 3日主动买入 $10.27 M 3日主动卖出 $10.08 M 7日主动买卖差额 0.14M 7日主动买入 $39.84 M 7日主动卖出 $39.70 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Pudgy Penguins资金流向 净流入 PENGUUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.18 M 0.01 2026-08-13 -$0.38 M 0.01 2026-08-12 -$0.41 M 0.01 2026-08-11 -$0.72 M 0.01 2026-08-10 -$0.61 M 0.01 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Pudgy Penguins (PENGU) 市场 探索现货和合约市场，查看 Pudgy Penguins 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 PENGU / USDT $0.006231 $0.006231 $0.006231 +0.14% 35.85M (USDT) 去交易 PENGU / USDC $0.006224 $0.006224 $0.006224 +0.09% 25.52M (USDT) 去交易