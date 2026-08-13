SUI (SUI) 今日技术分析
SUI 分析页面提供由人工智能生成的关于 SUI 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 SUI 分析的信息。
SUI (SUI) 价格变动
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SUI 的 AI 每日分析
SUI 今日分析 2026-08-14
- 资金持续回流：SUI近2日资金净流入超112万美元，且合约资金费率为正（0.0085%），显示买盘承接力度增强，对币价形成支撑。
- 技术面止跌企稳：SUI价格在4小时线MA50（约0.688）附近获得支撑，且短周期KDJ指标有金叉向上迹象，技术面呈现反弹需求。
- 基本面利好催化：Sui联合创始人发布抗量子硬件钱包及基金会回购动作，提振了市场对生态长期发展的信心，缓解了代币解锁带来的抛压。
SUI 昨日分析 2026-08-13
- 抗量子钱包：Sui联合创始人宣布开发10美元抗量子硬件钱包，技术优势获75.52看多得分，利好SUI。
- 资金费率转正：当前资金费率为0.003%，多头情绪占优，且主动买入量在部分时段超过卖出量，支撑SUI。
- 合约持仓比高：多空持仓比高达5.13，菁英账户多头持仓占比约84%，显示大户强烈看多SUI。
SUI资金流向
净流入SUIUSDT价格
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