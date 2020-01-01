闪兑交易是指一种在加密货币交易所中快速进行资产交换的方式，允许用户在不同的加密货币之间进行即时兑换，而不需要通过传统的订单簿进行挂单和撮合。它的主要特点是交易速度快、操作简单、无需等待市场匹配。
MEXC闪兑功能具有免手续费、简单、高效等优势。您可即刻完成交易，无需挂单来等待撮合。操作简单不复杂，适合所有用户快速交易的需求。避免了传统交易中的滑点，且不产生手续费。
进入闪兑功能界面，选择想要兑换的加密货币和数量。查看即时汇率，并确认兑换数量和预计完成时间，MEXC将尽力为您提供最优的汇率。等您一切确认无误后，点击确认进行兑换，交易会迅速完成。使用闪兑功能前，请确保现货账户余额充足。
您可兑换MEXC平台上的大部分加密货币。请访问我们的闪币功能页面，获取支持资产的完整列表。MEXC闪兑功能非常便捷且灵活，无论您想将 USDT 兑换成 BTC、ETH 、MX 或其他加密货币，还是其他加密货币之间的相互兑换，您只需在币种下拉栏中选择对应的加密货币即可，系统将为您提供对应币对的兑换汇率。
使用MEXC闪兑服务，可快速将您的数字资产兑换成 USDT。MEXC支持多种数字货币兑换成 USDT，不产生任何交易手续费，不存在滑点。
最低和最高交易金额取决于您交易的币对。您可以先查看限额，再输入交易金额。
闪兑获得的币种将自动划转至您的现货账户中。
您可以在登录之后，在MEXC账户的【订单】-【闪兑订单】下查看闪兑订单记录，而闪兑账单可以在【资产】-【现货】-【现货账单】下查看。
MEXC闪兑已与您MEXC账户的现货钱包绑定。只需通过现货钱包充值/提现，即可使用MEXC闪兑。