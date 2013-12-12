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狗狗币 (DOGE) 今日技术分析

狗狗币 (DOGE) 今日技术分析

狗狗币 分析页面提供由人工智能生成的关于 DOGE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 狗狗币 分析的信息。

狗狗币 (DOGE) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$0.06983--+1.48%-6.21%-38.20%
了解更多关于 狗狗币 价格

狗狗币 的 AI 每日分析

狗狗币 今日分析 2026-08-14

  • 巨鲸持续吸筹：链上数据显示巨鲸累计买入约2亿枚DOGE，显示大户资金在低位布局，对币价形成潜在支撑。
  • 合约资金净流出：过去几天DOGE资金净流出超200万USDT，且多空持仓比从8.6降至7.0，显示多头力量减弱，对币价偏空。
  • 技术面承压：价格受压于0.072美元，日线KDJ指标J值达33进入弱势区，且短期均线空头排列，对币价形成压制。

狗狗币 昨日分析 2026-08-13

  • 资金持续流出：过去7天中有6天呈现资金净流出，累计流出超1500万USDT，显示主力资金在撤退，对币价形成压制。
  • 合约情绪过热：全网多空持仓比高达5.43（做多人数占84%），资金费率为正（0.0071%），表明散户做多情绪极度拥挤，极易发生多踩踏行情。
  • 技术面承压：周线KDJ指标J值处于负值区域（-5），MACD指标显示动能不足，价格在长期均线下方运行，中期趋势依然偏弱。

狗狗币 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 狗狗币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
卖出
卖出 14
中立 5
买入 7
移动平均线:强烈卖出卖出 12中立 2买入 0
技术指标:买入卖出 2中立 3买入 7
名称
经典
斐波那契
R3
0.06987
0.06985
R2
0.06985
0.06983
R1
0.06984
0.06983
PP
0.06982
0.06982
S1
0.06981
0.0698
S2
0.06979
0.0698
S3
0.06978
0.06979

狗狗币 市场信号

当前净挂单量
-1.16M
$90.47 M
$91.63 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
1.11M
3日主动买入
$92.35 M
3日主动卖出
$91.24 M
7日主动买卖差额
-0.44M
7日主动买入
$230.24 M
7日主动卖出
$230.68 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

狗狗币资金流向

净流入DOGEUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14-$0.12 M0.07
2026-08-13-$5.45 M0.07
2026-08-12-$2.03 M0.07
2026-08-11$1.29 M0.07
2026-08-10-$4.68 M0.07

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
DOGE/USDT
$0.06983
$0.06983$0.06983
+0.11%
87.88M (USDT)
DOGE/USDC
$0.06985
$0.06985$0.06985
+0.21%
408.61K (USDT)
DOGE/USD1
$0.06982
$0.06982$0.06982
+0.18%
5.51M (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

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USD
USD

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