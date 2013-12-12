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狗狗币 (DOGE) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.06983 -- +1.48% -6.21% -38.20%

狗狗币 的 AI 每日分析 DOGE 今日分析 DOGE 昨日分析 狗狗币 今日分析 2026-08-14 巨鲸持续吸筹 ：链上数据显示巨鲸累计买入约2亿枚DOGE，显示大户资金在低位布局，对币价形成潜在支撑。

：链上数据显示巨鲸累计买入约2亿枚DOGE，显示大户资金在低位布局，对币价形成潜在支撑。 合约资金净流出 ：过去几天DOGE资金净流出超200万USDT，且多空持仓比从8.6降至7.0，显示多头力量减弱，对币价偏空。

：过去几天DOGE资金净流出超200万USDT，且多空持仓比从8.6降至7.0，显示多头力量减弱，对币价偏空。 技术面承压：价格受压于0.072美元，日线KDJ指标J值达33进入弱势区，且短期均线空头排列，对币价形成压制。 巨鲸持续吸筹 ：链上数据显示巨鲸累计买入约2亿枚DOGE，显示大户资金在低位布局，对币价形成潜在支撑。

：链上数据显示巨鲸累计买入约2亿枚DOGE，显示大户资金在低位布局，对币价形成潜在支撑。 合约资金净流出 ：过去几天DOGE资金净流出超200万USDT，且多空持仓比从8.6降至7.0，显示多头力量减弱，对币价偏空。

：过去几天DOGE资金净流出超200万USDT，且多空持仓比从8.6降至7.0，显示多头力量减弱，对币价偏空。 技术面承压：价格受压于0.072美元，日线KDJ指标J值达33进入弱势区，且短期均线空头排列，对币价形成压制。 狗狗币 昨日分析 2026-08-13 资金持续流出 ：过去7天中有6天呈现资金净流出，累计流出超1500万USDT，显示主力资金在撤退，对币价形成压制。

：过去7天中有6天呈现资金净流出，累计流出超1500万USDT，显示主力资金在撤退，对币价形成压制。 合约情绪过热 ：全网多空持仓比高达5.43（做多人数占84%），资金费率为正（0.0071%），表明散户做多情绪极度拥挤，极易发生多踩踏行情。

：全网多空持仓比高达5.43（做多人数占84%），资金费率为正（0.0071%），表明散户做多情绪极度拥挤，极易发生多踩踏行情。 技术面承压：周线KDJ指标J值处于负值区域（-5），MACD指标显示动能不足，价格在长期均线下方运行，中期趋势依然偏弱。 资金持续流出 ：过去7天中有6天呈现资金净流出，累计流出超1500万USDT，显示主力资金在撤退，对币价形成压制。

：过去7天中有6天呈现资金净流出，累计流出超1500万USDT，显示主力资金在撤退，对币价形成压制。 合约情绪过热 ：全网多空持仓比高达5.43（做多人数占84%），资金费率为正（0.0071%），表明散户做多情绪极度拥挤，极易发生多踩踏行情。

：全网多空持仓比高达5.43（做多人数占84%），资金费率为正（0.0071%），表明散户做多情绪极度拥挤，极易发生多踩踏行情。 技术面承压：周线KDJ指标J值处于负值区域（-5），MACD指标显示动能不足，价格在长期均线下方运行，中期趋势依然偏弱。

狗狗币 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 狗狗币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 14 中立 5 买入 7 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 12 中立 2 买入 0 技术指标 : 买入 卖出 2 中立 3 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.06987 0.06985 R2 0.06985 0.06983 R1 0.06984 0.06983 PP 0.06982 0.06982 S1 0.06981 0.0698 S2 0.06979 0.0698 S3 0.06978 0.06979

狗狗币 市场信号 当前净挂单量 -1.16M $90.47 M $91.63 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 1.11M 3日主动买入 $92.35 M 3日主动卖出 $91.24 M 7日主动买卖差额 -0.44M 7日主动买入 $230.24 M 7日主动卖出 $230.68 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 狗狗币资金流向 净流入 DOGEUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.12 M 0.07 2026-08-13 -$5.45 M 0.07 2026-08-12 -$2.03 M 0.07 2026-08-11 $1.29 M 0.07 2026-08-10 -$4.68 M 0.07 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。