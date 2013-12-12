狗狗币 (DOGE) 今日技术分析
狗狗币 分析页面提供由人工智能生成的关于 DOGE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 狗狗币 分析的信息。
狗狗币 (DOGE) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.06983
|--
|+1.48%
|-6.21%
|-38.20%
狗狗币 的 AI 每日分析
狗狗币 今日分析 2026-08-14
- 巨鲸持续吸筹：链上数据显示巨鲸累计买入约2亿枚DOGE，显示大户资金在低位布局，对币价形成潜在支撑。
- 合约资金净流出：过去几天DOGE资金净流出超200万USDT，且多空持仓比从8.6降至7.0，显示多头力量减弱，对币价偏空。
- 技术面承压：价格受压于0.072美元，日线KDJ指标J值达33进入弱势区，且短期均线空头排列，对币价形成压制。
狗狗币 昨日分析 2026-08-13
- 资金持续流出：过去7天中有6天呈现资金净流出，累计流出超1500万USDT，显示主力资金在撤退，对币价形成压制。
- 合约情绪过热：全网多空持仓比高达5.43（做多人数占84%），资金费率为正（0.0071%），表明散户做多情绪极度拥挤，极易发生多踩踏行情。
- 技术面承压：周线KDJ指标J值处于负值区域（-5），MACD指标显示动能不足，价格在长期均线下方运行，中期趋势依然偏弱。
狗狗币 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 狗狗币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
卖出
卖出 14
中立 5
买入 7
|移动平均线:
|强烈卖出
|卖出 12
|中立 2
|买入 0
|技术指标:
|买入
|卖出 2
|中立 3
|买入 7
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
0.06987
0.06985
R2
0.06985
0.06983
R1
0.06984
0.06983
PP
0.06982
0.06982
S1
0.06981
0.0698
S2
0.06979
0.0698
S3
0.06978
0.06979
狗狗币 市场信号
当前净挂单量
-1.16M
$90.47 M
$91.63 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
1.11M
3日主动买入
$92.35 M
3日主动卖出
$91.24 M
7日主动买卖差额
-0.44M
7日主动买入
$230.24 M
7日主动卖出
$230.68 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
狗狗币资金流向
净流入DOGEUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|-$0.12 M
|0.07
|2026-08-13
|-$5.45 M
|0.07
|2026-08-12
|-$2.03 M
|0.07
|2026-08-11
|$1.29 M
|0.07
|2026-08-10
|-$4.68 M
|0.07
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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