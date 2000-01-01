如何进行盘前交易

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创建订单
点击“创建订单”，在“买入”选项中填写价格和数量，提交订单并支付相应金额。
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匹配订单
等待卖方匹配您的订单。一旦卖方接受您的订单，只需耐心等待交割时间的到来。
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订单交割
如果卖方在规定时间内完成了订单交割，您将收到所购买的代币。否则，平台将退还您的订单金额并提供相应的补偿。
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选择订单
在MEXC盘前交易的卖盘中选择符合您要求的订单即可。
2
匹配订单
在核实支付价格与数量等相关信息后，提交您的订单并完成相应的支付，等待交割期限的到来。
3
订单交割
如果卖方在规定时间内完成了订单交割，您将收到所购买的代币。否则，平台将退还您的订单金额并提供相应的补偿。
1
创建订单
点击“创建订单”，在“卖出”选项中填写价格和数量，提交订单并支付相应金额（包含抵押金额）。
2
匹配订单
等待买方匹配您的订单。一旦买方接受您的订单，只需耐心等待交割日期的到来。
3
订单交割
在交割日期结束前，您需要保证账户内有对应代币数量，以确保顺利完成代币交割，否则平台将不退还您的抵押金额。
1
选择订单
在MEXC盘前交易的买盘中选择符合您要求的订单即可。
2
匹配订单
在核实支付价格与数量等相关信息后，提交您的订单并支付相应金额（包含抵押金额），等待交割期限到来。
3
订单交割
在交割日期结束前，您需要保证账户内有对应代币数量，以确保顺利完成代币交割，否则平台将不退还您的抵押金额。

FAQ

什么是盘前交易

盘前交易是MEXC提供的一个场外交易（OTC）服务。它使交易者有机会在新代币在加密货币交易所正式上市之前买卖新代币。这种交易方式允许买家和卖家自行设定价格并匹配交易。这样，您就可以按照您想要的价格进行交易。通过MEXC盘前交易，您可以在代币进入公开市场之前获得竞争优势。始终了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。