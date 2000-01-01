盘前交易
盘前交易是MEXC提供的一个场外交易（OTC）服务。它使交易者有机会在新代币正式上市之前进行交易。这种交易方式允许买家和卖家自行设定价格并匹配交易。
项目数量
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参与人数
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累计成交额
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可交易币种
往期币种
如何进行盘前交易
如何挂单买入
如何吃单买入
如何挂单卖出
如何吃单卖出
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创建订单
点击
“创建订单”
，在
“买入”
选项中填写价格和数量，提交订单并支付相应金额。
2
匹配订单
等待卖方匹配您的订单。一旦卖方接受您的订单，只需耐心等待交割时间的到来。
3
订单交割
如果卖方在规定时间内完成了订单交割，您将收到所购买的代币。否则，平台将退还您的订单金额并提供相应的补偿。
1
选择订单
在MEXC盘前交易的
卖盘
中选择符合您要求的订单即可。
2
匹配订单
在核实支付价格与数量等相关信息后，提交您的订单并完成相应的支付，等待交割期限的到来。
3
订单交割
如果卖方在规定时间内完成了订单交割，您将收到所购买的代币。否则，平台将退还您的订单金额并提供相应的补偿。
1
创建订单
点击
“创建订单”
，在
“卖出”
选项中填写价格和数量，提交订单并支付相应金额（包含抵押金额）。
2
匹配订单
等待买方匹配您的订单。一旦买方接受您的订单，只需耐心等待交割日期的到来。
3
订单交割
在交割日期结束前，您需要保证账户内有对应代币数量，以确保顺利完成代币交割，否则平台将不退还您的抵押金额。
1
选择订单
在MEXC盘前交易的
买盘
中选择符合您要求的订单即可。
2
匹配订单
在核实支付价格与数量等相关信息后，提交您的订单并支付相应金额（包含抵押金额），等待交割期限到来。
3
订单交割
在交割日期结束前，您需要保证账户内有对应代币数量，以确保顺利完成代币交割，否则平台将不退还您的抵押金额。
FAQ
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什么是盘前交易
盘前交易是MEXC提供的一个场外交易（OTC）服务。它使交易者有机会在新代币在加密货币交易所正式上市之前买卖新代币。这种交易方式允许买家和卖家自行设定价格并匹配交易。这样，您就可以按照您想要的价格进行交易。通过MEXC盘前交易，您可以在代币进入公开市场之前获得竞争优势。始终了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。
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什么是盘前交易积分标的？
“积分标的”是盘前交易项目的一种特殊类型。项目方未公布发行总量及其他信息前，“积分标的”是按照预设一定发行总量的盘前交易标的凭证，当项目方正式公布代币经济学后，平台会按照真实发行量与预设发行量的比例，对成交订单数量、价格做等比例映射，订单总金额不变。之后用户可在正式的盘前交易项目里查询映射的订单，并准备交割。
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积分标的项目订单如何交割？
盘前交易积分订单遵循代币总市值不变的核心逻辑：
假设 ATOKEN 积分预发行量为 100,000,000，作为 ATOKEN 盘前交易的代币凭证
后续 ATOKEN 的发行总量确认为 1,000,000,000
那么，兑换比例 = ATOKEN 发行总量 / ATOKEN 积分发行总量 = 10/1
ATOKEN 的实际交割数量，就是所有已成交订单中 ATOKEN 积分数量乘以 10，订单总金额保持不变。</b>
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盘前交易的优势是什么？
MEXC盘前交易为投资者在新代币正式发行之前提供了把握市场先机的途径。与新代币开盘后的交易相比，投资者有机会以更优惠的条件获取市场上热门的代币，从而获得潜在的市场优势。
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如何完成交割？
如果您是卖方:
交割时间到来前，请务必确保现货账户中拥有足够数量的代币以便履行交付义务。请耐心等待交割时间到来，您的代币将会安全转移到买方账户，并顺利完成交割过程；
如果您是买方:
在您的订单已成交后只需等待交割日期到来，若卖方未违约，您会收到订单对应数量的代币；若卖方违约，您会收到来自卖方的补偿款。
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作为卖家如何在MEXC进行盘前交易
作为卖家，您可以通过以下两种方式进行操作：
发布订单
：使用
“发布订单”
功能，按您想要的价格在挂单市场中发布您的挂单。
选择买单
：在挂单市场中找到匹配的
买单
，并按买家的报价出售您的代币。
一旦您的订单成交，只需等待交割即可。
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作为买家如何在MEXC进行盘前交易
作为买家，您可以通过以下两种方式进行操作：
发布订单
：使用
“发布订单”
功能，按您希望的价格设置购买的币量，并在挂单市场中发布您的挂单。
选择卖单
：在挂单市场中找到匹配的
卖单
，并按卖家指定的价格购买代币。
一旦您的订单成交，只需等待交割即可。