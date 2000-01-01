盘前交易是MEXC提供的一个场外交易（OTC）服务。它使交易者有机会在新代币在加密货币交易所正式上市之前买卖新代币。这种交易方式允许买家和卖家自行设定价格并匹配交易。这样，您就可以按照您想要的价格进行交易。通过MEXC盘前交易，您可以在代币进入公开市场之前获得竞争优势。始终了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。