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以太坊 (ETH) 今日技术分析

以太坊 (ETH) 今日技术分析

以太坊 分析页面提供由人工智能生成的关于 ETH 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 以太坊 分析的信息。

以太坊 (ETH) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$1,880.7---1.33%+0.31%-15.43%
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以太坊 的 AI 每日分析

以太坊 今日分析 2026-08-14

  • 巨鲸逢低吸纳：BitMine买入13000枚ETH（约2436万美元），Sharplink质押2亿美元ETH，巨鲸积累行为增强市场底部支撑，利好ETH价格。
  • ETF资金博弈：昨日现货ETF总净流出176万美元，但贝莱德ETHA呈流入态势，机构分歧中存有抄底机会，短期震荡偏多。
  • 技术面超卖反弹：日线KDJ指标J值跌至19进入超卖区，周线MACD绿柱缩短，价格在1880附近存在强支撑，技术面预示反弹。

以太坊 昨日分析 2026-08-13

  • 巨鲸逢低吸筹：BitMine买入13000枚ETH（约2436万美元），同时ETH质押率升至34.4%创历史新高，交易所供应量下降，显示长期持币信心增强，对ETH价格形成强力支撑。
  • 机构资金博弈：尽管现货ETF昨日净流出176万美元，但贝莱德ETHA保持流入；合约24小时多头遭清算，资金费率低至0.0087%，空头过度拥挤，存在反弹需求。
  • 技术面超卖反弹：ETH价格在日线布林带中轨附近获得支撑，1小时MACD金叉且RSI从低位回升，结合恐慌贪婪指数30（极度恐惧），短期具备超跌反弹动能。

以太坊 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 以太坊 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
买入
卖出 8
中立 1
买入 17
移动平均线:强烈买入卖出 1中立 0买入 13
技术指标:卖出卖出 7中立 1买入 4
名称
经典
斐波那契
R3
1,880.2766
1,880.0833
R2
1,880.0833
1,879.9725
R1
1,879.9866
1,879.9041
PP
1,879.7933
1,879.7933
S1
1,879.6966
1,879.6825
S2
1,879.5033
1,879.6141
S3
1,879.4066
1,879.5033

以太坊 市场信号

当前净挂单量
-22.34M
$413.08 M
$435.41 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-35.25M
3日主动买入
$2,260.62 M
3日主动卖出
$2,295.87 M
7日主动买卖差额
36.02M
7日主动买入
$5,462.18 M
7日主动卖出
$5,426.17 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

以太坊资金流向

净流入ETHUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14-$6.61 M1,877.10
2026-08-13$21.57 M1,880.18
2026-08-12$0.88 M1,892.83
2026-08-11-$35.51 M1,863.10
2026-08-10-$38.56 M1,877.04

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
ETH/USDT
$1,880.7
$1,880.7$1,880.7
+0.02%
80.86K (USDT)
ETH/USDC
$1,879.07
$1,879.07$1,879.07
-0.02%
354.98 (USDT)
ETH/USD1
$1,877.83
$1,877.83$1,877.83
-0.25%
209.97 (USDT)
ETH/BTC
$0.029731
$0.029731$0.029731
+0.21%
91.72 (USDT)
ETH/USDF
$1,885.27
$1,885.27$1,885.27
-0.18%
55.77 (USDT)
ETH/EUR
$1,627.45
$1,627.45$1,627.45
-0.26%
44.70 (USDT)
ETH/USDE
$1,876.84
$1,876.84$1,876.84
-0.30%
29.63 (USDT)
ETH/BRL
$9,776.91
$9,776.91$9,776.91
-0.21%
28.77 (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

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