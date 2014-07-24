以太坊 (ETH) 今日技术分析
以太坊 分析页面提供由人工智能生成的关于 ETH 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 以太坊 分析的信息。
以太坊 (ETH) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$1,880.7
|--
|-1.33%
|+0.31%
|-15.43%
以太坊 的 AI 每日分析
以太坊 今日分析 2026-08-14
- 巨鲸逢低吸纳：BitMine买入13000枚ETH（约2436万美元），Sharplink质押2亿美元ETH，巨鲸积累行为增强市场底部支撑，利好ETH价格。
- ETF资金博弈：昨日现货ETF总净流出176万美元，但贝莱德ETHA呈流入态势，机构分歧中存有抄底机会，短期震荡偏多。
- 技术面超卖反弹：日线KDJ指标J值跌至19进入超卖区，周线MACD绿柱缩短，价格在1880附近存在强支撑，技术面预示反弹。
以太坊 昨日分析 2026-08-13
- 巨鲸逢低吸筹：BitMine买入13000枚ETH（约2436万美元），同时ETH质押率升至34.4%创历史新高，交易所供应量下降，显示长期持币信心增强，对ETH价格形成强力支撑。
- 机构资金博弈：尽管现货ETF昨日净流出176万美元，但贝莱德ETHA保持流入；合约24小时多头遭清算，资金费率低至0.0087%，空头过度拥挤，存在反弹需求。
- 技术面超卖反弹：ETH价格在日线布林带中轨附近获得支撑，1小时MACD金叉且RSI从低位回升，结合恐慌贪婪指数30（极度恐惧），短期具备超跌反弹动能。
以太坊 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 以太坊 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
买入
卖出 8
中立 1
买入 17
|移动平均线:
|强烈买入
|卖出 1
|中立 0
|买入 13
|技术指标:
|卖出
|卖出 7
|中立 1
|买入 4
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
1,880.2766
1,880.0833
R2
1,880.0833
1,879.9725
R1
1,879.9866
1,879.9041
PP
1,879.7933
1,879.7933
S1
1,879.6966
1,879.6825
S2
1,879.5033
1,879.6141
S3
1,879.4066
1,879.5033
以太坊 市场信号
当前净挂单量
-22.34M
$413.08 M
$435.41 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-35.25M
3日主动买入
$2,260.62 M
3日主动卖出
$2,295.87 M
7日主动买卖差额
36.02M
7日主动买入
$5,462.18 M
7日主动卖出
$5,426.17 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
以太坊资金流向
净流入ETHUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|-$6.61 M
|1,877.10
|2026-08-13
|$21.57 M
|1,880.18
|2026-08-12
|$0.88 M
|1,892.83
|2026-08-11
|-$35.51 M
|1,863.10
|2026-08-10
|-$38.56 M
|1,877.04
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
$1,880.7
$1,880.7$1,880.7
+0.02%
80.86K (USDT)
$1,879.07
$1,879.07$1,879.07
-0.02%
354.98 (USDT)
$1,877.83
$1,877.83$1,877.83
-0.25%
209.97 (USDT)
$0.029731
$0.029731$0.029731
+0.21%
91.72 (USDT)
$1,885.27
$1,885.27$1,885.27
-0.18%
55.77 (USDT)
$1,627.45
$1,627.45$1,627.45
-0.26%
44.70 (USDT)
$1,876.84
$1,876.84$1,876.84
-0.30%
29.63 (USDT)
$9,776.91
$9,776.91$9,776.91
-0.21%
28.77 (USDT)
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