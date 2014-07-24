以太坊 (ETH) 今日技术分析 以太坊 分析页面提供由人工智能生成的关于 ETH 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 以太坊 分析的信息。 注 册

以太坊 (ETH) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $1,880.7 -- -1.33% +0.31% -15.43%

以太坊 的 AI 每日分析 ETH 今日分析 ETH 昨日分析 以太坊 今日分析 2026-08-14 巨鲸逢低吸纳 ：BitMine买入13000枚ETH（约2436万美元），Sharplink质押2亿美元ETH，巨鲸积累行为增强市场底部支撑，利好ETH价格。

：BitMine买入13000枚ETH（约2436万美元），Sharplink质押2亿美元ETH，巨鲸积累行为增强市场底部支撑，利好ETH价格。 ETF资金博弈 ：昨日现货ETF总净流出176万美元，但贝莱德ETHA呈流入态势，机构分歧中存有抄底机会，短期震荡偏多。

：昨日现货ETF总净流出176万美元，但贝莱德ETHA呈流入态势，机构分歧中存有抄底机会，短期震荡偏多。 技术面超卖反弹：日线KDJ指标J值跌至19进入超卖区，周线MACD绿柱缩短，价格在1880附近存在强支撑，技术面预示反弹。 巨鲸逢低吸纳 ：BitMine买入13000枚ETH（约2436万美元），Sharplink质押2亿美元ETH，巨鲸积累行为增强市场底部支撑，利好ETH价格。

：BitMine买入13000枚ETH（约2436万美元），Sharplink质押2亿美元ETH，巨鲸积累行为增强市场底部支撑，利好ETH价格。 ETF资金博弈 ：昨日现货ETF总净流出176万美元，但贝莱德ETHA呈流入态势，机构分歧中存有抄底机会，短期震荡偏多。

：昨日现货ETF总净流出176万美元，但贝莱德ETHA呈流入态势，机构分歧中存有抄底机会，短期震荡偏多。 技术面超卖反弹：日线KDJ指标J值跌至19进入超卖区，周线MACD绿柱缩短，价格在1880附近存在强支撑，技术面预示反弹。 以太坊 昨日分析 2026-08-13 巨鲸逢低吸筹 ：BitMine买入13000枚ETH（约2436万美元），同时ETH质押率升至34.4%创历史新高，交易所供应量下降，显示长期持币信心增强，对ETH价格形成强力支撑。

：BitMine买入13000枚ETH（约2436万美元），同时ETH质押率升至34.4%创历史新高，交易所供应量下降，显示长期持币信心增强，对ETH价格形成强力支撑。 机构资金博弈 ：尽管现货ETF昨日净流出176万美元，但贝莱德ETHA保持流入；合约24小时多头遭清算，资金费率低至0.0087%，空头过度拥挤，存在反弹需求。

：尽管现货ETF昨日净流出176万美元，但贝莱德ETHA保持流入；合约24小时多头遭清算，资金费率低至0.0087%，空头过度拥挤，存在反弹需求。 技术面超卖反弹：ETH价格在日线布林带中轨附近获得支撑，1小时MACD金叉且RSI从低位回升，结合恐慌贪婪指数30（极度恐惧），短期具备超跌反弹动能。 巨鲸逢低吸筹 ：BitMine买入13000枚ETH（约2436万美元），同时ETH质押率升至34.4%创历史新高，交易所供应量下降，显示长期持币信心增强，对ETH价格形成强力支撑。

：BitMine买入13000枚ETH（约2436万美元），同时ETH质押率升至34.4%创历史新高，交易所供应量下降，显示长期持币信心增强，对ETH价格形成强力支撑。 机构资金博弈 ：尽管现货ETF昨日净流出176万美元，但贝莱德ETHA保持流入；合约24小时多头遭清算，资金费率低至0.0087%，空头过度拥挤，存在反弹需求。

：尽管现货ETF昨日净流出176万美元，但贝莱德ETHA保持流入；合约24小时多头遭清算，资金费率低至0.0087%，空头过度拥挤，存在反弹需求。 技术面超卖反弹：ETH价格在日线布林带中轨附近获得支撑，1小时MACD金叉且RSI从低位回升，结合恐慌贪婪指数30（极度恐惧），短期具备超跌反弹动能。

以太坊 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 以太坊 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 8 中立 1 买入 17 移动平均线 : 强烈买入 卖出 1 中立 0 买入 13 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 1 买入 4 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 1,880.2766 1,880.0833 R2 1,880.0833 1,879.9725 R1 1,879.9866 1,879.9041 PP 1,879.7933 1,879.7933 S1 1,879.6966 1,879.6825 S2 1,879.5033 1,879.6141 S3 1,879.4066 1,879.5033

以太坊 市场信号 当前净挂单量 -22.34M $413.08 M $435.41 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -35.25M 3日主动买入 $2,260.62 M 3日主动卖出 $2,295.87 M 7日主动买卖差额 36.02M 7日主动买入 $5,462.18 M 7日主动卖出 $5,426.17 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 以太坊资金流向 净流入 ETHUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$6.61 M 1,877.10 2026-08-13 $21.57 M 1,880.18 2026-08-12 $0.88 M 1,892.83 2026-08-11 -$35.51 M 1,863.10 2026-08-10 -$38.56 M 1,877.04 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。