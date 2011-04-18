瑞波币 (XRP) 今日技术分析
瑞波币 分析页面提供由人工智能生成的关于 XRP 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 瑞波币 分析的信息。
瑞波币 (XRP) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$1.0104
|--
|-2.16%
|-8.82%
|-29.62%
瑞波币 的 AI 每日分析
瑞波币 今日分析 2026-08-14
- 机构入场信号：Cetera Investment Advisers 新增 XRP ETF 和信托份额，迪拜批准 RLUSD，监管清晰度提升，增强机构配置信心，利好 XRP。
- 资金持续流出：过去7天资金净流出约 5300 万 USDT，市场呈缩量下跌态势，显示抛压减轻，存在反弹需求。
- 合约高多比：合约多空持仓比达 5.69，精英账户多头占比 86%，市场情绪极度贪婪，短期面临回调风险。
瑞波币 昨日分析 2026-08-13
- 机构入场：Cetera Investment Advisers新增XRP ETF及信托份额，Aviva将英镑流动性基金引入XRPL，机构配置渠道开放，利好XRP，看涨。
- 监管利好：SEC会议或允许XRP在不进行完整证券注册下筹集资金，且CLARITY法案推进，监管风险大幅降低，利好XRP，看涨。
- 资金流出：过去7天资金持续净流出，日均流出约800万美元，且跨链桥被盗引发短期恐慌，利空XRP，短期承压。
瑞波币 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 瑞波币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
买入
卖出 8
中立 4
买入 14
|移动平均线:
|强烈买入
|卖出 2
|中立 1
|买入 11
|技术指标:
|卖出
|卖出 6
|中立 3
|买入 3
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
1.0095
1.0094
R2
1.0094
1.0092
R1
1.0091
1.0091
PP
1.009
1.009
S1
1.0087
1.0088
S2
1.0086
1.0087
S3
1.0083
1.0086
瑞波币 市场信号
当前净挂单量
-2.06M
$155.89 M
$157.95 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-3.36M
3日主动买入
$289.60 M
3日主动卖出
$292.96 M
7日主动买卖差额
3.25M
7日主动买入
$755.70 M
7日主动卖出
$752.46 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
瑞波币资金流向
净流入XRPUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|-$2.65 M
|1.01
|2026-08-13
|-$8.15 M
|1.00
|2026-08-12
|-$5.32 M
|1.01
|2026-08-11
|-$12.81 M
|1.00
|2026-08-10
|-$14.41 M
|1.02
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
$1.0102
$1.0102$1.0102
+0.67%
11.98M (USDT)
$1.0096
$1.0096$1.0096
+0.71%
98.49K (USDT)
$1.0102
$1.0102$1.0102
+0.81%
368.80K (USDT)
$0.0005358
$0.0005358$0.0005358
+0.33%
6.21K (USDT)
$0.000015892
$0.000015892$0.000015892
+0.60%
9.55K (USDT)
$0.8758
$0.8758$0.8758
+0.73%
66.99K (USDT)
$5.258
$5.258$5.258
+0.67%
50.29K (USDT)
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本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。