瑞波币 (XRP) 今日技术分析 瑞波币 分析页面提供由人工智能生成的关于 XRP 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 瑞波币 分析的信息。 注 册

瑞波币 (XRP) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $1.0104 -- -2.16% -8.82% -29.62%

瑞波币 的 AI 每日分析 XRP 今日分析 XRP 昨日分析 瑞波币 今日分析 2026-08-14 机构入场信号 ：Cetera Investment Advisers 新增 XRP ETF 和信托份额，迪拜批准 RLUSD，监管清晰度提升，增强机构配置信心，利好 XRP。

：Cetera Investment Advisers 新增 XRP ETF 和信托份额，迪拜批准 RLUSD，监管清晰度提升，增强机构配置信心，利好 XRP。 资金持续流出 ：过去7天资金净流出约 5300 万 USDT，市场呈缩量下跌态势，显示抛压减轻，存在反弹需求。

：过去7天资金净流出约 5300 万 USDT，市场呈缩量下跌态势，显示抛压减轻，存在反弹需求。 合约高多比：合约多空持仓比达 5.69，精英账户多头占比 86%，市场情绪极度贪婪，短期面临回调风险。 机构入场信号 ：Cetera Investment Advisers 新增 XRP ETF 和信托份额，迪拜批准 RLUSD，监管清晰度提升，增强机构配置信心，利好 XRP。

：Cetera Investment Advisers 新增 XRP ETF 和信托份额，迪拜批准 RLUSD，监管清晰度提升，增强机构配置信心，利好 XRP。 资金持续流出 ：过去7天资金净流出约 5300 万 USDT，市场呈缩量下跌态势，显示抛压减轻，存在反弹需求。

：过去7天资金净流出约 5300 万 USDT，市场呈缩量下跌态势，显示抛压减轻，存在反弹需求。 合约高多比：合约多空持仓比达 5.69，精英账户多头占比 86%，市场情绪极度贪婪，短期面临回调风险。 瑞波币 昨日分析 2026-08-13 机构入场 ：Cetera Investment Advisers新增XRP ETF及信托份额，Aviva将英镑流动性基金引入XRPL，机构配置渠道开放，利好XRP，看涨。

：Cetera Investment Advisers新增XRP ETF及信托份额，Aviva将英镑流动性基金引入XRPL，机构配置渠道开放，利好XRP，看涨。 监管利好 ：SEC会议或允许XRP在不进行完整证券注册下筹集资金，且CLARITY法案推进，监管风险大幅降低，利好XRP，看涨。

：SEC会议或允许XRP在不进行完整证券注册下筹集资金，且CLARITY法案推进，监管风险大幅降低，利好XRP，看涨。 资金流出：过去7天资金持续净流出，日均流出约800万美元，且跨链桥被盗引发短期恐慌，利空XRP，短期承压。 机构入场 ：Cetera Investment Advisers新增XRP ETF及信托份额，Aviva将英镑流动性基金引入XRPL，机构配置渠道开放，利好XRP，看涨。

：Cetera Investment Advisers新增XRP ETF及信托份额，Aviva将英镑流动性基金引入XRPL，机构配置渠道开放，利好XRP，看涨。 监管利好 ：SEC会议或允许XRP在不进行完整证券注册下筹集资金，且CLARITY法案推进，监管风险大幅降低，利好XRP，看涨。

：SEC会议或允许XRP在不进行完整证券注册下筹集资金，且CLARITY法案推进，监管风险大幅降低，利好XRP，看涨。 资金流出：过去7天资金持续净流出，日均流出约800万美元，且跨链桥被盗引发短期恐慌，利空XRP，短期承压。

瑞波币 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 瑞波币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 8 中立 4 买入 14 移动平均线 : 强烈买入 卖出 2 中立 1 买入 11 技术指标 : 卖出 卖出 6 中立 3 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 1.0095 1.0094 R2 1.0094 1.0092 R1 1.0091 1.0091 PP 1.009 1.009 S1 1.0087 1.0088 S2 1.0086 1.0087 S3 1.0083 1.0086

瑞波币 市场信号 当前净挂单量 -2.06M $155.89 M $157.95 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -3.36M 3日主动买入 $289.60 M 3日主动卖出 $292.96 M 7日主动买卖差额 3.25M 7日主动买入 $755.70 M 7日主动卖出 $752.46 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 瑞波币资金流向 净流入 XRPUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$2.65 M 1.01 2026-08-13 -$8.15 M 1.00 2026-08-12 -$5.32 M 1.01 2026-08-11 -$12.81 M 1.00 2026-08-10 -$14.41 M 1.02 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。