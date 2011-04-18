买币行情现货合约SNDK理财活动中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
注册
MEXC AI 的高级分析为您提供 瑞波币 的每日更新内容，包括技术分析和投资机会。立即获取最新的每日资讯！MEXC AI 的高级分析为您提供 瑞波币 的每日更新内容，包括技术分析和投资机会。立即获取最新的每日资讯！

更多关于 XRP

XRP 价格信息

XRP 介绍

XRP 白皮书

XRP 币种官网

XRP 代币经济

XRP 价格预测

XRP 价格历史

XRP 购买指南

XRP 兑换法币计算

XRP 现货

XRP 币本位合约

XRP U本位合约

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

瑞波币 (XRP) 今日技术分析

瑞波币 (XRP) 今日技术分析

瑞波币 分析页面提供由人工智能生成的关于 XRP 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 瑞波币 分析的信息。

瑞波币 (XRP) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$1.0104---2.16%-8.82%-29.62%
了解更多关于 瑞波币 价格

瑞波币 的 AI 每日分析

瑞波币 今日分析 2026-08-14

  • 机构入场信号：Cetera Investment Advisers 新增 XRP ETF 和信托份额，迪拜批准 RLUSD，监管清晰度提升，增强机构配置信心，利好 XRP。
  • 资金持续流出：过去7天资金净流出约 5300 万 USDT，市场呈缩量下跌态势，显示抛压减轻，存在反弹需求。
  • 合约高多比：合约多空持仓比达 5.69，精英账户多头占比 86%，市场情绪极度贪婪，短期面临回调风险。

瑞波币 昨日分析 2026-08-13

  • 机构入场：Cetera Investment Advisers新增XRP ETF及信托份额，Aviva将英镑流动性基金引入XRPL，机构配置渠道开放，利好XRP，看涨。
  • 监管利好：SEC会议或允许XRP在不进行完整证券注册下筹集资金，且CLARITY法案推进，监管风险大幅降低，利好XRP，看涨。
  • 资金流出：过去7天资金持续净流出，日均流出约800万美元，且跨链桥被盗引发短期恐慌，利空XRP，短期承压。

瑞波币 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 瑞波币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
买入
卖出 8
中立 4
买入 14
移动平均线:强烈买入卖出 2中立 1买入 11
技术指标:卖出卖出 6中立 3买入 3
名称
经典
斐波那契
R3
1.0095
1.0094
R2
1.0094
1.0092
R1
1.0091
1.0091
PP
1.009
1.009
S1
1.0087
1.0088
S2
1.0086
1.0087
S3
1.0083
1.0086

瑞波币 市场信号

当前净挂单量
-2.06M
$155.89 M
$157.95 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-3.36M
3日主动买入
$289.60 M
3日主动卖出
$292.96 M
7日主动买卖差额
3.25M
7日主动买入
$755.70 M
7日主动卖出
$752.46 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

瑞波币资金流向

净流入XRPUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14-$2.65 M1.01
2026-08-13-$8.15 M1.00
2026-08-12-$5.32 M1.01
2026-08-11-$12.81 M1.00
2026-08-10-$14.41 M1.02

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

探索有关 瑞波币 的更多信息

在 MEXC 上交易 瑞波币 (XRP) 市场

探索现货和合约市场，查看 瑞波币 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
XRP/USDT
$1.0102
$1.0102$1.0102
+0.67%
11.98M (USDT)
XRP/USDC
$1.0096
$1.0096$1.0096
+0.71%
98.49K (USDT)
XRP/USD1
$1.0102
$1.0102$1.0102
+0.81%
368.80K (USDT)
XRP/ETH
$0.0005358
$0.0005358$0.0005358
+0.33%
6.21K (USDT)
XRP/BTC
$0.000015892
$0.000015892$0.000015892
+0.60%
9.55K (USDT)
XRP/EUR
$0.8758
$0.8758$0.8758
+0.73%
66.99K (USDT)
XRP/BRL
$5.258
$5.258$5.258
+0.67%
50.29K (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

XRP 兑 USD 计算器

数量

XRP
XRP
USD
USD

1 XRP = 1.0104 USD

更多加密货币技术分析

查找更多热门加密货币价格分析。