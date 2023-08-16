Loading...
MEXC美股合约：用加密货币交易美股的全新方式
无需持有股票，零门槛参与美股涨跌！通过加密货币（如USDT）作为保证金，交易美股价格波动，享受杠杆收益与灵活操作
美股合约币对
未来将新增更多标的，满足多元化需求。
美股合约的特点
市场最低交易手续费
交易享全网最低费率！美股合约币对挂单费率低至0.00%，吃单费率低至0.00%
同步美股交易时间
贴近真实美股交易体验，同步美股盘中交易时间
业内领先的币对深度
极端行情下价格平稳运行，避免意外爆仓
同步永续合约交易体验
与永续合约交易体验一致，无需额外学习成本
FAQ
Q1: 资金费率如何收取？
美股合约暂免资金费用，零持有成本
Q2: 盈亏如何计算？
计算公式：盈亏 = （平仓价 - 开仓价）× 合约乘数 × 交易股数 × 方向（做多为正 +1，做空为负 -1）。
举例：
1）做多盈利：以 100 买入 1 股苹果（AAPL）（合约面值如果为 1，代表 1 股），当价格涨至 105 时平仓。最终盈利 =（105 - 100）x 1 × 1 = $5
2）做空盈利：以 200 卖出 1 股特斯拉（TSLA），当价格跌至 195 时平仓。最终盈利 =（195 - 200）× 1 × 1 × （-1）= $5
Q3: 强平机制如何触发？
MEXC 采用与主流永续合约一致的风险管理机制：
1）系统将实时监控持仓保证金率。
2）保证金率通过合理价计算。
3）当保证金率跌至预设的强平水平时，系统将自动触发强制平仓（爆仓），以限制潜在损失。
Q4: 美股合约的合理价格如何计算？
合理价将会采用美股正股最新成交价。
Q5: 美股合约支持哪种保证金模式？
美股合约仅支持逐仓模式交易。
Q6: 美股合约停盘期间是否允许交易？
在停盘期间，您可以撤销未成交订单，也可以补充保证金，但无法新增挂单或进行平仓。如果您担心价格波动影响仓位，建议您在停盘前及时平仓。请您关注开盘、休市时间及相关节假日，交易时间同步纽约交易所和纳斯达克的交易时段。
Q7: 美股合约是否支持杠杆交易？
美股合约支持最大5倍杠杆交易。使用杠杆会放大盈亏，存在爆仓甚至穿仓的风险，请谨慎选择杠杆倍数。
Q8: 美股发生拆股并股美股币对持仓将会如何处理 ？
当个股发生除权派息、并股或拆股等特殊事件时，股价可能出现剧烈波动。平台将采用提前交割方案统一结算用户头寸，交割后正常再次开启交易。请用户注意相关信息。