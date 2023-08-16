1）做多盈利：以 100 买入 1 股苹果（AAPL）（合约面值如果为 1，代表 1 股），当价格涨至 105 时平仓。最终盈利 =（105 - 100）x 1 × 1 = $5

计算公式：盈亏 = （平仓价 - 开仓价）× 合约乘数 × 交易股数 × 方向（做多为正 +1，做空为负 -1）。 举例： 1）做多盈利：以 100 买入 1 股苹果（AAPL）（合约面值如果为 1，代表 1 股），当价格涨至 105 时平仓。最终盈利 =（105 - 100）x 1 × 1 = $5 2）做空盈利：以 200 卖出 1 股特斯拉（TSLA），当价格跌至 195 时平仓。最终盈利 =（195 - 200）× 1 × 1 × （-1）= $5

MEXC 采用与主流永续合约一致的风险管理机制： 1）系统将实时监控持仓保证金率。 2）保证金率通过合理价计算。 3）当保证金率跌至预设的强平水平时，系统将自动触发强制平仓（爆仓），以限制潜在损失。

Q6: 美股合约停盘期间是否允许交易？