Solana (SOL) 今日技术分析 Solana 分析页面提供由人工智能生成的关于 SOL 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Solana 分析的信息。 注 册

Solana (SOL) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $76.37 -- +5.04% -1.63% -14.43%

Solana 的 AI 每日分析 SOL 今日分析 SOL 昨日分析 Solana 今日分析 2026-08-14 机构大幅增持 ：GSR将Solana配置比例提升至43.6%，同时美国现货ETF单日净流入883万美元，显示机构资金强烈看多，支撑SOL价格上行。

：GSR将Solana配置比例提升至43.6%，同时美国现货ETF单日净流入883万美元，显示机构资金强烈看多，支撑SOL价格上行。 支付生态落地 ：MoneyGram在Solana上启动法币出入金服务，覆盖170+国家，大幅提升链上流动性与实际应用场景，推动币价上涨。

：MoneyGram在Solana上启动法币出入金服务，覆盖170+国家，大幅提升链上流动性与实际应用场景，推动币价上涨。 合约情绪过热：合约多空持仓比达1.89（买方占主导），但资金费率为负（-0.0004%），暗示多头拥挤且有回调风险，短期可能加剧波动。 机构大幅增持 ：GSR将Solana配置比例提升至43.6%，同时美国现货ETF单日净流入883万美元，显示机构资金强烈看多，支撑SOL价格上行。

：GSR将Solana配置比例提升至43.6%，同时美国现货ETF单日净流入883万美元，显示机构资金强烈看多，支撑SOL价格上行。 支付生态落地 ：MoneyGram在Solana上启动法币出入金服务，覆盖170+国家，大幅提升链上流动性与实际应用场景，推动币价上涨。

：MoneyGram在Solana上启动法币出入金服务，覆盖170+国家，大幅提升链上流动性与实际应用场景，推动币价上涨。 合约情绪过热：合约多空持仓比达1.89（买方占主导），但资金费率为负（-0.0004%），暗示多头拥挤且有回调风险，短期可能加剧波动。 Solana 昨日分析 2026-08-13 机构增持 ：GSR将Solana配置比例大幅提高至43.6%，美国现货ETF单日净流入883万美元，机构资金持续流入支撑币价。

：GSR将Solana配置比例大幅提高至43.6%，美国现货ETF单日净流入883万美元，机构资金持续流入支撑币价。 资金费率 ：合约资金费率为0.0058%，显示多头需求占优，且过去几小时主动买入额在多个时段超过卖出额，买盘力量增强。

：合约资金费率为0.0058%，显示多头需求占优，且过去几小时主动买入额在多个时段超过卖出额，买盘力量增强。 生态扩张：MoneyGram在Solana上启动现金出入金服务，覆盖多国法币通道，RWA及支付应用落地推动基本面价值提升。 机构增持 ：GSR将Solana配置比例大幅提高至43.6%，美国现货ETF单日净流入883万美元，机构资金持续流入支撑币价。

：GSR将Solana配置比例大幅提高至43.6%，美国现货ETF单日净流入883万美元，机构资金持续流入支撑币价。 资金费率 ：合约资金费率为0.0058%，显示多头需求占优，且过去几小时主动买入额在多个时段超过卖出额，买盘力量增强。

：合约资金费率为0.0058%，显示多头需求占优，且过去几小时主动买入额在多个时段超过卖出额，买盘力量增强。 生态扩张：MoneyGram在Solana上启动现金出入金服务，覆盖多国法币通道，RWA及支付应用落地推动基本面价值提升。

Solana 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Solana 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 11 中立 2 买入 13 移动平均线 : 中立 卖出 8 中立 0 买入 6 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 2 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 76.3666 76.3533 R2 76.3533 76.3456 R1 76.3466 76.3409 PP 76.3333 76.3333 S1 76.3266 76.3256 S2 76.3133 76.3209 S3 76.3066 76.3133

Solana 市场信号 当前净挂单量 1.43M $257.94 M $256.52 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -15.48M 3日主动买入 $1,160.48 M 3日主动卖出 $1,175.96 M 7日主动买卖差额 -0.37M 7日主动买入 $3,569.05 M 7日主动卖出 $3,569.42 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Solana资金流向 净流入 SOLUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $3.19 M 76.22 2026-08-13 $6.45 M 75.65 2026-08-12 $2.34 M 75.75 2026-08-11 -$3.58 M 74.94 2026-08-10 -$12.46 M 75.99 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。