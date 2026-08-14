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dogwifhat sol (WIF) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.1369 -- -2.29% -10.82% -33.19%

dogwifhat sol 的 AI 每日分析 WIF 的 AI 分析 2026-07-29 WIF 的 AI 分析 2026-07-28 dogwifhat sol 的 AI 分析 2026-07-29 资金持续流出 ：近7日资金净流入数据中有5日为负，两日累计流出超28万USDT，市场资金撤离意愿强烈，对WIF币价形成持续压制。

：近7日资金净流入数据中有5日为负，两日累计流出超28万USDT，市场资金撤离意愿强烈，对WIF币价形成持续压制。 散户做多拥挤 ：合约多空持仓人数比高达5.96，精英账户多空持仓比达4.02，显示散户与精英账户均严重看多，市场多头过于拥挤，存在回调风险。

：合约多空持仓人数比高达5.96，精英账户多空持仓比达4.02，显示散户与精英账户均严重看多，市场多头过于拥挤，存在回调风险。 技术面破位下行：当前价格已跌破1小时及4小时级别的20日均线（约0.147 USDT），且日线KDJ指标J值向下运行至25，短期趋势转弱，币价面临进一步下跌考验。 资金持续流出 ：近7日资金净流入数据中有5日为负，两日累计流出超28万USDT，市场资金撤离意愿强烈，对WIF币价形成持续压制。

：近7日资金净流入数据中有5日为负，两日累计流出超28万USDT，市场资金撤离意愿强烈，对WIF币价形成持续压制。 散户做多拥挤 ：合约多空持仓人数比高达5.96，精英账户多空持仓比达4.02，显示散户与精英账户均严重看多，市场多头过于拥挤，存在回调风险。

：合约多空持仓人数比高达5.96，精英账户多空持仓比达4.02，显示散户与精英账户均严重看多，市场多头过于拥挤，存在回调风险。 技术面破位下行：当前价格已跌破1小时及4小时级别的20日均线（约0.147 USDT），且日线KDJ指标J值向下运行至25，短期趋势转弱，币价面临进一步下跌考验。 dogwifhat sol 的 AI 分析 2026-07-28 资金持续流出 ：WIF 过去几天资金净流出显著（27日流出约14万USDT），显示场内资金撤离，对币价形成压制。

：WIF 过去几天资金净流出显著（27日流出约14万USDT），显示场内资金撤离，对币价形成压制。 多空比失衡 ：合约多空持仓比高达5.9，菁英账户多头持仓占比超86%，极端看多情绪下回调风险增加，易引发多单踩踏。

：合约多空持仓比高达5.9，菁英账户多头持仓占比超86%，极端看多情绪下回调风险增加，易引发多单踩踏。 技术面走弱：日线级别KDJ指标J值拐头向下，价格跌破5日均线，短期趋势偏空，支撑位需进一步确认。 资金持续流出 ：WIF 过去几天资金净流出显著（27日流出约14万USDT），显示场内资金撤离，对币价形成压制。

：WIF 过去几天资金净流出显著（27日流出约14万USDT），显示场内资金撤离，对币价形成压制。 多空比失衡 ：合约多空持仓比高达5.9，菁英账户多头持仓占比超86%，极端看多情绪下回调风险增加，易引发多单踩踏。

：合约多空持仓比高达5.9，菁英账户多头持仓占比超86%，极端看多情绪下回调风险增加，易引发多单踩踏。 技术面走弱：日线级别KDJ指标J值拐头向下，价格跌破5日均线，短期趋势偏空，支撑位需进一步确认。

Dogwifhat sol 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Dogwifhat sol 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 13 中立 6 买入 7 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 11 中立 3 买入 0 技术指标 : 买入 卖出 2 中立 3 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.1369 0.1369 R2 0.1369 0.1368 R1 0.1368 0.1368 PP 0.1368 0.1368 S1 0.1367 0.1367 S2 0.1367 0.1367 S3 0.1366 0.1367

Dogwifhat sol 市场信号 当前净挂单量 -1.45M $32.87 M $34.32 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.02M 3日主动买入 $2.66 M 3日主动卖出 $2.64 M 7日主动买卖差额 -0.22M 7日主动买入 $7.87 M 7日主动卖出 $8.09 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Dogwifhat sol资金流向 净流入 WIFUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.01 M 0.14 2026-08-13 -$0.21 M 0.14 2026-08-12 -$0.05 M 0.14 2026-08-11 -$0.27 M 0.14 2026-08-10 -$0.13 M 0.14 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 dogwifhat sol (WIF) 市场 探索现货和合约市场，查看 dogwifhat sol 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 WIF / USDT $0.1369 $0.1369 $0.1369 -0.72% 1.77M (USDT) 去交易 WIF / USDC $0.1369 $0.1369 $0.1369 -0.50% 403.69K (USDT) 去交易 WIF / EUR $0.1188 $0.1188 $0.1188 -0.41% 442.60K (USDT) 去交易