Pepe (PEPE) 今日技术分析 Pepe 分析页面提供由人工智能生成的关于 PEPE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Pepe 分析的信息。 注 册

Pepe (PEPE) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.000002676 -- -4.94% -5.11% -31.53%

Pepe 的 AI 每日分析 PEPE 今日分析 PEPE 昨日分析 Pepe 今日分析 2026-08-14 资金大幅外流 ：过去3天PEPE资金持续净流出，累计超118万USDT，巨鲸出现单日4.54万亿枚的转移，筹码在重新分配，显示主力资金在撤离或转入冷钱包，对币价形成明显抛压。

：过去3天PEPE资金持续净流出，累计超118万USDT，巨鲸出现单日4.54万亿枚的转移，筹码在重新分配，显示主力资金在撤离或转入冷钱包，对币价形成明显抛压。 合约情绪转空 ：合约资金费率为-0.0226%（负值），表明做空力量占优；虽然多空持仓比维持在4.6左右（多头人数多），但资金费率为负说明多头意愿不强，市场对短期反弹缺乏信心，利空币价。

：合约资金费率为-0.0226%（负值），表明做空力量占优；虽然多空持仓比维持在4.6左右（多头人数多），但资金费率为负说明多头意愿不强，市场对短期反弹缺乏信心，利空币价。 技术面破位下行：日线级别KDJ指标形成死叉（J值跌至7），且价格跌破20日均线（约2.818u），短线趋势转弱，上方阻力重重，技术指标显示仍有下行空间。 资金大幅外流 ：过去3天PEPE资金持续净流出，累计超118万USDT，巨鲸出现单日4.54万亿枚的转移，筹码在重新分配，显示主力资金在撤离或转入冷钱包，对币价形成明显抛压。

：过去3天PEPE资金持续净流出，累计超118万USDT，巨鲸出现单日4.54万亿枚的转移，筹码在重新分配，显示主力资金在撤离或转入冷钱包，对币价形成明显抛压。 合约情绪转空 ：合约资金费率为-0.0226%（负值），表明做空力量占优；虽然多空持仓比维持在4.6左右（多头人数多），但资金费率为负说明多头意愿不强，市场对短期反弹缺乏信心，利空币价。

：合约资金费率为-0.0226%（负值），表明做空力量占优；虽然多空持仓比维持在4.6左右（多头人数多），但资金费率为负说明多头意愿不强，市场对短期反弹缺乏信心，利空币价。 技术面破位下行：日线级别KDJ指标形成死叉（J值跌至7），且价格跌破20日均线（约2.818u），短线趋势转弱，上方阻力重重，技术指标显示仍有下行空间。 Pepe 昨日分析 2026-08-13 资金持续净流出 ：过去3天PEPE资金净流出分别为-7.3万、-78.3万、-33.2万USDT，显示市场资金撤离意愿强烈，对PEPE币价形成持续压制。

：过去3天PEPE资金净流出分别为-7.3万、-78.3万、-33.2万USDT，显示市场资金撤离意愿强烈，对PEPE币价形成持续压制。 合约持仓偏空 ：资金费率为-0.0119%（负值），且合约多空持仓比显示空头力量占优，市场情绪悲观，预示币价短期面临下跌风险。

：资金费率为-0.0119%（负值），且合约多空持仓比显示空头力量占优，市场情绪悲观，预示币价短期面临下跌风险。 技术面空头排列：日线级别价格跌破5日、10日及20日均线，短期趋势走弱，技术指标支持价格进一步向下探底。 资金持续净流出 ：过去3天PEPE资金净流出分别为-7.3万、-78.3万、-33.2万USDT，显示市场资金撤离意愿强烈，对PEPE币价形成持续压制。

：过去3天PEPE资金净流出分别为-7.3万、-78.3万、-33.2万USDT，显示市场资金撤离意愿强烈，对PEPE币价形成持续压制。 合约持仓偏空 ：资金费率为-0.0119%（负值），且合约多空持仓比显示空头力量占优，市场情绪悲观，预示币价短期面临下跌风险。

：资金费率为-0.0119%（负值），且合约多空持仓比显示空头力量占优，市场情绪悲观，预示币价短期面临下跌风险。 技术面空头排列：日线级别价格跌破5日、10日及20日均线，短期趋势走弱，技术指标支持价格进一步向下探底。

Pepe 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Pepe 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 12 中立 1 买入 13 移动平均线 : 买入 卖出 4 中立 0 买入 10 技术指标 : 卖出 卖出 8 中立 1 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.0000026765 0.0000026765 R2 0.0000026765 0.0000026764 R1 0.0000026764 0.0000026764 PP 0.0000026764 0.0000026764 S1 0.0000026763 0.0000026763 S2 0.0000026763 0.0000026763 S3 0.0000026762 0.0000026763

Pepe 市场信号 当前净挂单量 -10.86M $76.89 M $87.75 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 1.99M 3日主动买入 $133.22 M 3日主动卖出 $131.24 M 7日主动买卖差额 4.05M 7日主动买入 $319.78 M 7日主动卖出 $315.73 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Pepe资金流向 净流入 PEPEUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.28 M 0.00 2026-08-13 -$1.06 M 0.00 2026-08-12 -$0.07 M 0.00 2026-08-11 -$0.78 M 0.00 2026-08-10 -$0.33 M 0.00 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。