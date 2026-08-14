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Pepe (PEPE) 今日技术分析

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Pepe 分析页面提供由人工智能生成的关于 PEPE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Pepe 分析的信息。

Pepe (PEPE) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$0.000002676---4.94%-5.11%-31.53%
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Pepe 的 AI 每日分析

Pepe 今日分析 2026-08-14

  • 资金大幅外流：过去3天PEPE资金持续净流出，累计超118万USDT，巨鲸出现单日4.54万亿枚的转移，筹码在重新分配，显示主力资金在撤离或转入冷钱包，对币价形成明显抛压。
  • 合约情绪转空：合约资金费率为-0.0226%（负值），表明做空力量占优；虽然多空持仓比维持在4.6左右（多头人数多），但资金费率为负说明多头意愿不强，市场对短期反弹缺乏信心，利空币价。
  • 技术面破位下行：日线级别KDJ指标形成死叉（J值跌至7），且价格跌破20日均线（约2.818u），短线趋势转弱，上方阻力重重，技术指标显示仍有下行空间。

Pepe 昨日分析 2026-08-13

  • 资金持续净流出：过去3天PEPE资金净流出分别为-7.3万、-78.3万、-33.2万USDT，显示市场资金撤离意愿强烈，对PEPE币价形成持续压制。
  • 合约持仓偏空：资金费率为-0.0119%（负值），且合约多空持仓比显示空头力量占优，市场情绪悲观，预示币价短期面临下跌风险。
  • 技术面空头排列：日线级别价格跌破5日、10日及20日均线，短期趋势走弱，技术指标支持价格进一步向下探底。

Pepe 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Pepe 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
中立
卖出 12
中立 1
买入 13
移动平均线:买入卖出 4中立 0买入 10
技术指标:卖出卖出 8中立 1买入 3
名称
经典
斐波那契
R3
0.0000026765
0.0000026765
R2
0.0000026765
0.0000026764
R1
0.0000026764
0.0000026764
PP
0.0000026764
0.0000026764
S1
0.0000026763
0.0000026763
S2
0.0000026763
0.0000026763
S3
0.0000026762
0.0000026763

Pepe 市场信号

当前净挂单量
-10.86M
$76.89 M
$87.75 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
1.99M
3日主动买入
$133.22 M
3日主动卖出
$131.24 M
7日主动买卖差额
4.05M
7日主动买入
$319.78 M
7日主动卖出
$315.73 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

Pepe资金流向

净流入PEPEUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14-$0.28 M0.00
2026-08-13-$1.06 M0.00
2026-08-12-$0.07 M0.00
2026-08-11-$0.78 M0.00
2026-08-10-$0.33 M0.00

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
PEPE/USDT
$0.000002676
$0.000002676$0.000002676
+0.22%
79.27B (USDT)
PEPE/USDC
$0.000002674
$0.000002674$0.000002674
+0.18%
20.79B (USDT)
PEPE/EUR
$0.000002323
$0.000002323$0.000002323
+0.34%
22.94B (USDT)
PEPE/USD1
$0.000002681
$0.000002681$0.000002681
+0.33%
20.22B (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

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USD

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