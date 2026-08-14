Pepe (PEPE) 今日技术分析
Pepe 分析页面提供由人工智能生成的关于 PEPE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Pepe 分析的信息。
Pepe (PEPE) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.000002676
|--
|-4.94%
|-5.11%
|-31.53%
Pepe 的 AI 每日分析
Pepe 今日分析 2026-08-14
- 资金大幅外流：过去3天PEPE资金持续净流出，累计超118万USDT，巨鲸出现单日4.54万亿枚的转移，筹码在重新分配，显示主力资金在撤离或转入冷钱包，对币价形成明显抛压。
- 合约情绪转空：合约资金费率为-0.0226%（负值），表明做空力量占优；虽然多空持仓比维持在4.6左右（多头人数多），但资金费率为负说明多头意愿不强，市场对短期反弹缺乏信心，利空币价。
- 技术面破位下行：日线级别KDJ指标形成死叉（J值跌至7），且价格跌破20日均线（约2.818u），短线趋势转弱，上方阻力重重，技术指标显示仍有下行空间。
Pepe 昨日分析 2026-08-13
- 资金持续净流出：过去3天PEPE资金净流出分别为-7.3万、-78.3万、-33.2万USDT，显示市场资金撤离意愿强烈，对PEPE币价形成持续压制。
- 合约持仓偏空：资金费率为-0.0119%（负值），且合约多空持仓比显示空头力量占优，市场情绪悲观，预示币价短期面临下跌风险。
- 技术面空头排列：日线级别价格跌破5日、10日及20日均线，短期趋势走弱，技术指标支持价格进一步向下探底。
Pepe 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Pepe 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
中立
卖出 12
中立 1
买入 13
|移动平均线:
|买入
|卖出 4
|中立 0
|买入 10
|技术指标:
|卖出
|卖出 8
|中立 1
|买入 3
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
0.0000026765
0.0000026765
R2
0.0000026765
0.0000026764
R1
0.0000026764
0.0000026764
PP
0.0000026764
0.0000026764
S1
0.0000026763
0.0000026763
S2
0.0000026763
0.0000026763
S3
0.0000026762
0.0000026763
Pepe 市场信号
当前净挂单量
-10.86M
$76.89 M
$87.75 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
1.99M
3日主动买入
$133.22 M
3日主动卖出
$131.24 M
7日主动买卖差额
4.05M
7日主动买入
$319.78 M
7日主动卖出
$315.73 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
Pepe资金流向
净流入PEPEUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|-$0.28 M
|0.00
|2026-08-13
|-$1.06 M
|0.00
|2026-08-12
|-$0.07 M
|0.00
|2026-08-11
|-$0.78 M
|0.00
|2026-08-10
|-$0.33 M
|0.00
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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