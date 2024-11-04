什么是DOGE (DOGE)

Dogecoin，有人稱作""狗狗幣/狗幣""，誕生於2013年12月8日，基於Scrypt演算法，是國際上用戶數僅次於比特幣的第二大虛擬貨幣 。狗幣系統上線後，由於reddit的助力(這網站上面的Doge內容氾濫得可怕)，流量呈現爆發式發展，不過兩周的時間，狗狗幣已經鋪開了專門的博客、論壇，截止2015年6月9日，市值達到1億。由於沒有預挖，狗幣分發公平，慈善、打賞文化深得人心，用戶發展驚人迅速。2015年6月9日狗幣客戶端地址數160萬，是萊特幣5倍多；客戶端活躍地址數，比特幣為19.6萬，狗幣8.3萬，萊特幣1.1萬；國外twitter關注數15萬多用戶，是比特幣1.7倍，萊特幣6倍，facebook點贊數和比特幣持平，遠超萊特幣 。日真實交易量長期雄踞虛擬幣前三，這還是沒有上大平臺前取得的成績 。企業互聯網時代最大的價值就是龐大用戶，狗狗幣用戶基數用了一年時間達到比特幣用戶數的三分之一，萊特幣的四倍。

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DOGE价格预测

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DOGE价格历史

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DOGE资源

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人们还问：关于DOGE的其他问题 What Can Dogecoin Be Used For? Dogecoin is just a fun meme coin. However, it gained popularity for its tipping culture. Users would tip each other online to show support. It is also used for charitable purposes such as fundraising campaigns and other charitable initiatives. Will Dogecoin reach $1? Yes, it is possible for DOGE to reach $1. If the market goes into a prolonged bull run, Doge will have a high chance of overtaking its $0.74 ATH and going beyond $1. What is Dogecoin highest price? Dogecoin has an all-time high of $0.74. How to pronounce Dogecoin? "Dohj Coin" - The correct pronunciation of Dogecoin is "dohj coin," with an emphasis on the first syllable. This pronunciation was confirmed by Dogecoin's co-creator, Jackson Palmer, who drew inspiration from the animated series Homestar Runner. When was Dogecoin the cheapest? Dogecoin temporarily reached a price of $0.0000869 on May 6, 2015. It was the lowest price Dogecoin saw since the day of its creation. Should I invest in Dogecoin? If you love memes, and Elon Musk, Dogecoin is the crypto of your dreams. However, it is important to do thorough research, stay informed, and diversify your portfolio as meme coins tend to be volatile and unpredictable. Why is Dogecoin value so low? DOGE prices are low because it is a meme coin with fewer use cases. It also has no maximum cap, giving a perception of ample supply instead of scarcity. Therefore, it's advisable to conduct thorough research before making investment decisions. Is Elon Musk involved with Dogecoin? Yes, Elon Musk has shown involvement and expressed interest in Dogecoin. He has been known to tweet about Dogecoin, which has had a significant impact on its price and popularity. Does Elon Musk own Dogecoin? No, Elon Musk is not the owner of Dogecoin, and we do not know the exact amount of Dogecoin he has. Some suggest that Musk may own a significant amount, while others believe he may be the mysterious Dogecoin "whale" with a large holding. How many Dogecoins are left? The supply of Dogecoin is inflationary, meaning there is no hard cap on the number of Dogecoins. As of now, there are 140 million DOGE in circulation. However, new Dogecoins are continuously being minted with a 5.256% yearly inflation rate. What is Dogechain? Dogechain is an EVM-compatible blockchain that aims to enhance the original Dogecoin cryptocurrency by providing scalability, security, robustness, and utility. It harmonizes with Dogecoin, offering smart contract capabilities. Why is doge dog so popular? Doge’s Dog gained popularity in 2013 following a meme culture on social media and imageboards like Reddit. The meme's relatability, simplicity, and humorous use of broken English struck a chord with internet users and allowed it to spread rapidly. Who invented the Dogecoin? The invention of Dogecoin came from Billy Markus and Jackson Palmer. In 2013, they created Dogecoin as a playful and meme-inspired cryptocurrency. Furthermore, they drew inspiration from the internet meme featuring a Shiba Inu dog. How wil Dogecoin's price trended in 2024? Based on the information provided, it is highly unlikely that Dogecoin's price will reach $1 in 2024 due to the significant surge required and the coin's historical performance.

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