比特币 (BTC) 今日技术分析 比特币 分析页面提供由人工智能生成的关于 BTC 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 比特币 分析的信息。 注 册

比特币 (BTC) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $63,231.61 -- -2.12% -2.15% -20.12%

比特币 的 AI 每日分析 BTC 今日分析 BTC 昨日分析 比特币 今日分析 2026-08-14 巨鲸吸筹 ：巨鲸在64,000美元附近减仓风控但确认阶段性底部，Metaplanet等机构维持43,000枚BTC持仓未抛售，显示长期信心，支撑币价触底反弹。

：巨鲸在64,000美元附近减仓风控但确认阶段性底部，Metaplanet等机构维持43,000枚BTC持仓未抛售，显示长期信心，支撑币价触底反弹。 资金博弈 ：合约多空持仓比约1.29，资金费率0.0073%偏多，但现货ETF昨日净流出6116万美元，多空分歧加剧，短期或维持震荡。

：合约多空持仓比约1.29，资金费率0.0073%偏多，但现货ETF昨日净流出6116万美元，多空分歧加剧，短期或维持震荡。 宏观利好：美国PPI数据低于预期，通胀降温强化降息预期，美联储加息概率下降，为BTC等风险资产创造有利上涨条件。 巨鲸吸筹 ：巨鲸在64,000美元附近减仓风控但确认阶段性底部，Metaplanet等机构维持43,000枚BTC持仓未抛售，显示长期信心，支撑币价触底反弹。

：巨鲸在64,000美元附近减仓风控但确认阶段性底部，Metaplanet等机构维持43,000枚BTC持仓未抛售，显示长期信心，支撑币价触底反弹。 资金博弈 ：合约多空持仓比约1.29，资金费率0.0073%偏多，但现货ETF昨日净流出6116万美元，多空分歧加剧，短期或维持震荡。

：合约多空持仓比约1.29，资金费率0.0073%偏多，但现货ETF昨日净流出6116万美元，多空分歧加剧，短期或维持震荡。 宏观利好：美国PPI数据低于预期，通胀降温强化降息预期，美联储加息概率下降，为BTC等风险资产创造有利上涨条件。 比特币 昨日分析 2026-08-13 巨鲸大额抛售 ：Paxos关联巨鲸通过Wintermute出售800枚BTC，两个月累计售出2500枚，显示短期获利了结意愿强烈，对币价形成短期压制。

：Paxos关联巨鲸通过Wintermute出售800枚BTC，两个月累计售出2500枚，显示短期获利了结意愿强烈，对币价形成短期压制。 机构资金流出 ：比特币现货ETF昨日总净流出1.45亿美元，其中贝莱德IBIT净流出5356万美元，表明机构短期需求降温，对币价产生负面压力。

：比特币现货ETF昨日总净流出1.45亿美元，其中贝莱德IBIT净流出5356万美元，表明机构短期需求降温，对币价产生负面压力。 技术底部信号：BTC盈利供应量触及三年低点，技术指标交叉显示潜在底部形成，且生产成本区间提供强支撑，对币价形成潜在反弹动力。 巨鲸大额抛售 ：Paxos关联巨鲸通过Wintermute出售800枚BTC，两个月累计售出2500枚，显示短期获利了结意愿强烈，对币价形成短期压制。

：Paxos关联巨鲸通过Wintermute出售800枚BTC，两个月累计售出2500枚，显示短期获利了结意愿强烈，对币价形成短期压制。 机构资金流出 ：比特币现货ETF昨日总净流出1.45亿美元，其中贝莱德IBIT净流出5356万美元，表明机构短期需求降温，对币价产生负面压力。

：比特币现货ETF昨日总净流出1.45亿美元，其中贝莱德IBIT净流出5356万美元，表明机构短期需求降温，对币价产生负面压力。 技术底部信号：BTC盈利供应量触及三年低点，技术指标交叉显示潜在底部形成，且生产成本区间提供强支撑，对币价形成潜在反弹动力。

比特币 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 比特币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 8 中立 4 买入 14 移动平均线 : 买入 卖出 4 中立 0 买入 10 技术指标 : 中立 卖出 4 中立 4 买入 4 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 63,199.6999 63,198.6999 R2 63,198.6999 63,198.1269 R1 63,198.1999 63,197.7729 PP 63,197.1999 63,197.1999 S1 63,196.6999 63,196.6269 S2 63,195.6999 63,196.2729 S3 63,195.1999 63,195.6999

比特币 市场信号 当前净挂单量 -5.02M $321.18 M $326.20 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 12.05M 3日主动买入 $4,648.17 M 3日主动卖出 $4,636.11 M 7日主动买卖差额 183.65M 7日主动买入 $10,785.99 M 7日主动卖出 $10,602.33 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 比特币资金流向 净流入 BTCUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$29.44 M 63,171.79 2026-08-13 $13.16 M 63,427.40 2026-08-12 -$47.46 M 63,449.87 2026-08-11 -$80.37 M 63,624.46 2026-08-10 -$51.76 M 64,307.73 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。