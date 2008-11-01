比特币 (BTC) 今日技术分析
比特币 分析页面提供由人工智能生成的关于 BTC 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 比特币 分析的信息。
比特币 (BTC) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$63,231.61
|--
|-2.12%
|-2.15%
|-20.12%
比特币 的 AI 每日分析
比特币 今日分析 2026-08-14
- 巨鲸吸筹：巨鲸在64,000美元附近减仓风控但确认阶段性底部，Metaplanet等机构维持43,000枚BTC持仓未抛售，显示长期信心，支撑币价触底反弹。
- 资金博弈：合约多空持仓比约1.29，资金费率0.0073%偏多，但现货ETF昨日净流出6116万美元，多空分歧加剧，短期或维持震荡。
- 宏观利好：美国PPI数据低于预期，通胀降温强化降息预期，美联储加息概率下降，为BTC等风险资产创造有利上涨条件。
比特币 昨日分析 2026-08-13
- 巨鲸大额抛售：Paxos关联巨鲸通过Wintermute出售800枚BTC，两个月累计售出2500枚，显示短期获利了结意愿强烈，对币价形成短期压制。
- 机构资金流出：比特币现货ETF昨日总净流出1.45亿美元，其中贝莱德IBIT净流出5356万美元，表明机构短期需求降温，对币价产生负面压力。
- 技术底部信号：BTC盈利供应量触及三年低点，技术指标交叉显示潜在底部形成，且生产成本区间提供强支撑，对币价形成潜在反弹动力。
比特币 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 比特币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
买入
卖出 8
中立 4
买入 14
|移动平均线:
|买入
|卖出 4
|中立 0
|买入 10
|技术指标:
|中立
|卖出 4
|中立 4
|买入 4
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
63,199.6999
63,198.6999
R2
63,198.6999
63,198.1269
R1
63,198.1999
63,197.7729
PP
63,197.1999
63,197.1999
S1
63,196.6999
63,196.6269
S2
63,195.6999
63,196.2729
S3
63,195.1999
63,195.6999
比特币 市场信号
当前净挂单量
-5.02M
$321.18 M
$326.20 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
12.05M
3日主动买入
$4,648.17 M
3日主动卖出
$4,636.11 M
7日主动买卖差额
183.65M
7日主动买入
$10,785.99 M
7日主动卖出
$10,602.33 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
比特币资金流向
净流入BTCUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|-$29.44 M
|63,171.79
|2026-08-13
|$13.16 M
|63,427.40
|2026-08-12
|-$47.46 M
|63,449.87
|2026-08-11
|-$80.37 M
|63,624.46
|2026-08-10
|-$51.76 M
|64,307.73
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
$63,231.61
$63,231.61$63,231.61
-0.30%
5.53K (USDT)
$63,174.56
$63,174.56$63,174.56
-0.31%
74.14 (USDT)
$63,192.25
$63,192.25$63,192.25
-0.44%
6.05 (USDT)
$63,431.62
$63,431.62$63,431.62
-0.44%
1.37 (USDT)
$54,758.01
$54,758.01$54,758.01
-0.48%
1.07 (USDT)
$63,123
$63,123$63,123
-0.52%
0.89 (USDT)
$329,112.9
$329,112.9$329,112.9
-0.44%
0.82 (USDT)
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