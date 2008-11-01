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比特币 (BTC) 今日技术分析

比特币 (BTC) 今日技术分析

比特币 分析页面提供由人工智能生成的关于 BTC 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 比特币 分析的信息。

比特币 (BTC) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$63,231.61---2.12%-2.15%-20.12%
了解更多关于 比特币 价格

比特币 的 AI 每日分析

比特币 今日分析 2026-08-14

  • 巨鲸吸筹：巨鲸在64,000美元附近减仓风控但确认阶段性底部，Metaplanet等机构维持43,000枚BTC持仓未抛售，显示长期信心，支撑币价触底反弹。
  • 资金博弈：合约多空持仓比约1.29，资金费率0.0073%偏多，但现货ETF昨日净流出6116万美元，多空分歧加剧，短期或维持震荡。
  • 宏观利好：美国PPI数据低于预期，通胀降温强化降息预期，美联储加息概率下降，为BTC等风险资产创造有利上涨条件。

比特币 昨日分析 2026-08-13

  • 巨鲸大额抛售：Paxos关联巨鲸通过Wintermute出售800枚BTC，两个月累计售出2500枚，显示短期获利了结意愿强烈，对币价形成短期压制。
  • 机构资金流出：比特币现货ETF昨日总净流出1.45亿美元，其中贝莱德IBIT净流出5356万美元，表明机构短期需求降温，对币价产生负面压力。
  • 技术底部信号：BTC盈利供应量触及三年低点，技术指标交叉显示潜在底部形成，且生产成本区间提供强支撑，对币价形成潜在反弹动力。

比特币 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 比特币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
买入
卖出 8
中立 4
买入 14
移动平均线:买入卖出 4中立 0买入 10
技术指标:中立卖出 4中立 4买入 4
名称
经典
斐波那契
R3
63,199.6999
63,198.6999
R2
63,198.6999
63,198.1269
R1
63,198.1999
63,197.7729
PP
63,197.1999
63,197.1999
S1
63,196.6999
63,196.6269
S2
63,195.6999
63,196.2729
S3
63,195.1999
63,195.6999

比特币 市场信号

当前净挂单量
-5.02M
$321.18 M
$326.20 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
12.05M
3日主动买入
$4,648.17 M
3日主动卖出
$4,636.11 M
7日主动买卖差额
183.65M
7日主动买入
$10,785.99 M
7日主动卖出
$10,602.33 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

比特币资金流向

净流入BTCUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14-$29.44 M63,171.79
2026-08-13$13.16 M63,427.40
2026-08-12-$47.46 M63,449.87
2026-08-11-$80.37 M63,624.46
2026-08-10-$51.76 M64,307.73

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
BTC/USDT
$63,231.61
$63,231.61$63,231.61
-0.30%
5.53K (USDT)
BTC/USDC
$63,174.56
$63,174.56$63,174.56
-0.31%
74.14 (USDT)
BTC/USD1
$63,192.25
$63,192.25$63,192.25
-0.44%
6.05 (USDT)
BTC/USDF
$63,431.62
$63,431.62$63,431.62
-0.44%
1.37 (USDT)
BTC/EUR
$54,758.01
$54,758.01$54,758.01
-0.48%
1.07 (USDT)
BTC/USDE
$63,123
$63,123$63,123
-0.52%
0.89 (USDT)
BTC/BRL
$329,112.9
$329,112.9$329,112.9
-0.44%
0.82 (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

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