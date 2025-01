Torch (TORCH) là gì

What is the project about? ClashMon:Ignition (hereinafter referred to as "ClashMon") is a web browser-based collectible RPG game. ClashMon is designed to bring together the excitement of collecting various character of uniqueness and forming a team to indulge in the various contents. The game redefines the concept of gaming by offering a chance to participate as a member of the web3 ecosystem and experience the sense of achievement that comes from trading in-game assets on your own. What makes your project unique? It will be the very first game on Base Mainnet and It's NFT Topped Base's "On-chain Summer" in terms of Number of Unique minters, and number of mints History of your project. The game will be launced on 19/Sep/2023 What’s next for your project? Lauching the game What can your token be used for? In game Token

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Torch (TORCH) Whitepaper Website chính thức