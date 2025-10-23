Thông tin giá theo USD của Rhetor (RT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.01186702 Cao nhất 24H $ 0.01269923 ATH $ 0.02402558 Giá thấp nhất $ 0.00858898 Biến động giá (1 giờ) +0.42% Biến động giá (1D) -1.00% Biến động giá (7 ngày) -6.29%

Giá thời gian thực của Rhetor (RT) là $0.01215906. Trong 24 giờ qua, RT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01186702 và cao nhất là $ 0.01269923, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RT là $ 0.02402558, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00858898.

Về hiệu suất ngắn hạn, RT đã biến động +0.42% trong 1 giờ qua, -1.00% trong 24 giờ và -6.29% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Rhetor (RT)

Vốn hóa thị trường $ 12.20M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.20M Nguồn cung lưu thông 1000.00M Tổng cung 999,999,501.125052

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rhetor là $ 12.20M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RT là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999501.125052. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.20M.