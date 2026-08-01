Giá GOVNO hôm nay

Giá GOVNO (GOVNO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.228182, biến động 0.92% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GOVNO sang USD là $ 0.228182 mỗi GOVNO.

GOVNO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 177,477, với nguồn cung lưu hành 777.78K GOVNO. Trong vòng 24 giờ qua, GOVNO được giao dịch trong khoảng từ $ 0.221893 (thấp) đến $ 0.230671 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.97, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.21511.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOVNO biến động +0.01% trong giờ qua và +0.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 56.59.

Thông tin thị trường GOVNO (GOVNO)

Vốn hóa thị trường $ 177.48K$ 177.48K $ 177.48K Khối lượng (24H) $ 56.59$ 56.59 $ 56.59 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 177.48K$ 177.48K $ 177.48K Nguồn cung lưu thông 777.78K 777.78K 777.78K Tổng cung 777,776.65666666 777,776.65666666 777,776.65666666

Vốn hoá thị trường hiện tại của GOVNO là $ 177.48K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 56.59. Nguồn cung lưu hành của GOVNO là 777.78K, với tổng nguồn cung là 777776.65666666. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 177.48K.