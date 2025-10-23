Thông tin giá theo USD của Ballz of Steel (BALLZ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00119624 Cao nhất 24H $ 0.00127362 ATH $ 0.01151396 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.08% Biến động giá (1D) -3.08% Biến động giá (7 ngày) -10.52%

Giá thời gian thực của Ballz of Steel (BALLZ) là $0.00122129. Trong 24 giờ qua, BALLZ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00119624 và cao nhất là $ 0.00127362, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BALLZ là $ 0.01151396, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BALLZ đã biến động +0.08% trong 1 giờ qua, -3.08% trong 24 giờ và -10.52% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ballz of Steel (BALLZ)

Vốn hóa thị trường $ 1.22M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.22M Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ballz of Steel là $ 1.22M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BALLZ là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.22M.