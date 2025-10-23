Thông tin giá theo USD của Cronos Legends (CLG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 72.21 Cao nhất 24H $ 104.62 ATH $ 474.6 Giá thấp nhất $ 52.75 Biến động giá (1 giờ) -0.31% Biến động giá (1D) +41.49% Biến động giá (7 ngày) +39.19%

Giá thời gian thực của Cronos Legends (CLG) là $104.29. Trong 24 giờ qua, CLG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 72.21 và cao nhất là $ 104.62, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CLG là $ 474.6, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 52.75.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLG đã biến động -0.31% trong 1 giờ qua, +41.49% trong 24 giờ và +39.19% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cronos Legends (CLG)

Vốn hóa thị trường $ 34.45K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 49.84K Nguồn cung lưu thông 330.38 Tổng cung 477.9525

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cronos Legends là $ 34.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLG là 330.38, với tổng nguồn cung là 477.9525. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 49.84K.