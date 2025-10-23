Thông tin giá theo USD của Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.997712 $ 0.997712 $ 0.997712 Thấp nhất 24H $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.997712$ 0.997712 $ 0.997712 Cao nhất 24H $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 ATH $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Giá thấp nhất $ 0.989603$ 0.989603 $ 0.989603 Biến động giá (1 giờ) -0.05% Biến động giá (1D) -0.06% Biến động giá (7 ngày) -0.14% Biến động giá (7 ngày) -0.14%

Giá thời gian thực của Stargate Bridged USDC (USDC.E) là $0.999246. Trong 24 giờ qua, USDC.E được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.997712 và cao nhất là $ 1.001, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USDC.E là $ 1.011, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.989603.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDC.E đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, -0.06% trong 24 giờ và -0.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Vốn hóa thị trường $ 117.28M$ 117.28M $ 117.28M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 117.28M$ 117.28M $ 117.28M Nguồn cung lưu thông 117.27M 117.27M 117.27M Tổng cung 117,265,189.374162 117,265,189.374162 117,265,189.374162

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stargate Bridged USDC là $ 117.28M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USDC.E là 117.27M, với tổng nguồn cung là 117265189.374162. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 117.28M.