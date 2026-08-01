Giá EXCELLENCE hôm nay

Giá EXCELLENCE (EOP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1,25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EOP sang USD là $ 0 mỗi EOP.

EXCELLENCE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 772 977, với nguồn cung lưu hành 1,00B EOP. Trong vòng 24 giờ qua, EOP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,00104167, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EOP biến động -- trong giờ qua và -9,18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 24,70.

Thông tin thị trường EXCELLENCE (EOP)

Vốn hóa thị trường $ 772,98K$ 772,98K $ 772,98K Khối lượng (24H) $ 24,70$ 24,70 $ 24,70 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 772,98K$ 772,98K $ 772,98K Nguồn cung lưu thông 1,00B 1,00B 1,00B Tổng cung 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Vốn hoá thị trường hiện tại của EXCELLENCE là $ 772,98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 24,70. Nguồn cung lưu hành của EOP là 1,00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 772,98K.