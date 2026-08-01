Giá Obsidian hôm nay

Giá Obsidian (OBS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OBS sang USD là $ 0 mỗi OBS.

Obsidian hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 325,736, với nguồn cung lưu hành 9.97B OBS. Trong vòng 24 giờ qua, OBS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OBS biến động +0.53% trong giờ qua và -4.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Obsidian (OBS)

Vốn hóa thị trường $ 325.74K$ 325.74K $ 325.74K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 325.74K$ 325.74K $ 325.74K Nguồn cung lưu thông 9.97B 9.97B 9.97B Tổng cung 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427

Vốn hoá thị trường hiện tại của Obsidian là $ 325.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OBS là 9.97B, với tổng nguồn cung là 9970453452.428427. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 325.74K.