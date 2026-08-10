Giá Wolfies hôm nay

Giá Wolfies (PACK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PACK sang USD là $ 0 mỗi PACK.

Wolfies hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 823,409, với nguồn cung lưu hành 10.95B PACK. Trong vòng 24 giờ qua, PACK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PACK biến động +0.41% trong giờ qua và -6.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Wolfies (PACK)

Vốn hóa thị trường $ 823.41K$ 823.41K $ 823.41K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 823.41K$ 823.41K $ 823.41K Nguồn cung lưu thông 10.95B 10.95B 10.95B Tổng cung 10,954,351,525.58743 10,954,351,525.58743 10,954,351,525.58743

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wolfies là $ 823.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PACK là 10.95B, với tổng nguồn cung là 10954351525.58743. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 823.41K.