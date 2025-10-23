Thông tin giá theo USD của Full Moon (FM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.01050473 Cao nhất 24H $ 0.01131531 ATH $ 0.04230323 Giá thấp nhất $ 0.00630962 Biến động giá (1 giờ) -0.49% Biến động giá (1D) -3.05% Biến động giá (7 ngày) -13.47%

Giá thời gian thực của Full Moon (FM) là $0.01074461. Trong 24 giờ qua, FM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01050473 và cao nhất là $ 0.01131531, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FM là $ 0.04230323, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00630962.

Về hiệu suất ngắn hạn, FM đã biến động -0.49% trong 1 giờ qua, -3.05% trong 24 giờ và -13.47% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Full Moon (FM)

Vốn hóa thị trường $ 3.44M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 214.35M Nguồn cung lưu thông 321.22M Tổng cung 20,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Full Moon là $ 3.44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FM là 321.22M, với tổng nguồn cung là 20000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 214.35M.