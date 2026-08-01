Giá Elk Finance hôm nay

Giá Elk Finance (ELK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00781158, biến động 2.64% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ELK sang USD là $ 0.00781158 mỗi ELK.

Elk Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 126,034, với nguồn cung lưu hành 16.13M ELK. Trong vòng 24 giờ qua, ELK được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00772432 (thấp) đến $ 0.00785869 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 6.03, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00738493.

Về hiệu suất ngắn hạn, ELK biến động +0.08% trong giờ qua và -1.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 180.81.

Thông tin thị trường Elk Finance (ELK)

Vốn hóa thị trường $ 126.03K$ 126.03K $ 126.03K Khối lượng (24H) $ 180.81$ 180.81 $ 180.81 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 331.40K$ 331.40K $ 331.40K Nguồn cung lưu thông 16.13M 16.13M 16.13M Tổng cung 42,424,242.0 42,424,242.0 42,424,242.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Elk Finance là $ 126.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 180.81. Nguồn cung lưu hành của ELK là 16.13M, với tổng nguồn cung là 42424242.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 331.40K.