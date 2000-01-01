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Top token Phân tích theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Phân tích. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04207
+1.15%
+1.05%
+7.43%
$ 332.48M
$ 8.89M
2
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04173
+0.29%
-0.53%
+5.26%
$ 217.06M
$ 1.53M
3
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.6915
-1.64%
-3.54%
-24.80%
$ 166.65M
$ 288.97K
4
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01451
+0.69%
-0.41%
-1.96%
$ 157.68M
$ 4.55M
5
SoSoValue
SoSoValue
SOSO
$ 0.3414
+0.29%
-4.93%
+7.26%
$ 116.69M
$ 290.44K
6
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.34354
-0.35%
-1.48%
-1.43%
$ 115.03M
$ 189.63K
7
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.209
+0.19%
-0.14%
-3.42%
$ 74.51M
$ 425.88K
8
BAS
BAS
BAS
$ 0.0268
-0.59%
+2.38%
-3.94%
$ 67.03M
$ 2.59M
9
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 8.484
-0.04%
-1.26%
-0.11%
$ 63.59M
$ 6.76K
10
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.03795
+3.97%
+8.02%
+13.45%
$ 38.93M
$ 2.12M
11
FONQ
FONQ
FONQ
$ 0.054846
+0.02%
0.00%
-12.68%
$ 38.40M
$ 47.62K
12
LAB
LAB
LAB
$ 0.12336
+0.75%
-3.26%
-12.81%
$ 38.16M
$ 2.24M
13
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0012779
+0.33%
+1.62%
+2.89%
$ 29.72M
$ 43.90M
14
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07471
+0.70%
-3.72%
+6.32%
$ 22.82M
$ 1.14M
15
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.023764
+0.18%
+22.41%
+27.06%
$ 22.29M
$ 5.92M
16
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09756
+0.41%
+0.19%
+2.39%
$ 22.02M
$ 589.36K
17
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.03259
-1.44%
+139.64%
+171.03%
$ 21.85M
$ 42.17M
18
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008475
-1.40%
+12.25%
+4.27%
$ 16.90M
$ 10.72M
19
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006948
+0.45%
+1.56%
+1.84%
$ 16.02M
$ 8.10M
20
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.013901
-6.26%
+20.38%
+80.76%
$ 10.92M
$ 19.31M
21
DexTools
DexTools
DEXT
$ 0.102532
+0.14%
-0.00%
+0.37%
$ 7.31M
$ 11.81K
22
BytomDAO
BytomDAO
BTM
$ 0.01138971
-1.66%
-0.15%
-21.21%
$ 5.70M
$ 45.85K
23
KRYLL
KRYLL
KRL
$ 0.123063
+0.10%
-0.00%
+0.22%
$ 4.95M
$ 5.14K
24
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.03635
+0.16%
+4.01%
-21.78%
$ 4.60M
$ 18.49M
25
AlphaBlockAI
AlphaBlockAI
ALPHA
$ 0.00265241
-0.76%
-0.06%
+36.10%
$ 2.65M
$ 5.42K
26
Lotos
Lotos
LTS
$ 0.01786285
0.00%
+0.03%
+24.69%
$ 2.38M
$ 14.05K
27
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.00541
-0.02%
-1.46%
-5.47%
$ 2.17M
$ 10.87M
28
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001845
+0.05%
-0.69%
+4.09%
$ 1.88M
$ 31.88M
29
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.009909
+0.61%
-0.11%
-3.72%
$ 1.60M
$ 8.43M
30
HashAI
HashAI
HASHAI
$ 1.269E-5
+0.79%
-1.50%
-0.78%
$ 1.08M
--
31
QUP Coin
QUP Coin
QUP
$ 0.00052128
+0.35%
+0.05%
-4.80%
$ 1.04M
$ 216.88
32
DappRadar
DappRadar
RADAR
$ 0.00027102
-0.01%
+0.00%
+0.49%
$ 809.88K
$ 3.99
33
ClipX
ClipX
CLIPX
$ 0.00077954
-8.55%
-0.25%
+25.54%
$ 779.54K
$ 1.51M
34
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.00037772
+0.53%
+0.00%
-3.59%
$ 748.36K
$ 874.84K
35
GraphLinq
GraphLinq
GLQ
$ 0.002075
0.00%
+1.37%
+2.32%
$ 705.50K
$ 27.14M
36
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.697138
0.00%
-0.00%
+6.96%
$ 697.14K
$ 1.69
37
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0.00068213
+0.32%
-0.12%
+19.18%
$ 682.16K
$ 51.14K
38
MCNCOIN
MCNCOIN
MCN
$ 0.0507
-0.39%
+1.20%
-8.15%
$ 608.40K
$ 5.32M
39
Official Layoff Coin
Official Layoff Coin
LAYOFF
$ 0.00059479
+0.26%
-0.06%
-5.60%
$ 574.95K
$ 47.87K
40
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00217089
+0.21%
+0.01%
+7.16%
$ 515.21K
$ 623.57
41
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0.00152379
0.00%
--
-6.44%
$ 454.22K
$ 76.19
42
EPNS
EPNS
PUSH
$ 0.004961
+0.16%
-4.34%
-6.06%
$ 447.93K
$ 10.38M
43
Rawli Analytics
Rawli Analytics
RWAAN
$ 7.383E-5
-0.87%
+0.20%
-1.26%
$ 428.02K
--
44
Eduvantage AI
Eduvantage AI
EAI
$ 0.00035818
+0.17%
+0.01%
-3.55%
$ 358.03K
$ 757.10
45
Blocktronics
Blocktronics
BLOCKTRONICS
$ 3.42E-6
0.00%
-5.10%
+6.88%
$ 342.30K
--
46
SubQuery Network
SubQuery Network
SQT
$ 8.497E-5
+0.07%
-7.40%
-38.06%
$ 321.75K
--
47
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 5.64E-6
0.00%
-0.40%
+2.55%
$ 272.00K
--
48
TrenchBuddy
TrenchBuddy
TRENCH
$ 0.00026054
0.00%
+0.01%
+4.07%
$ 250.57K
$ 131.15
49
Buz Economy
Buz Economy
BUZ
$ 0.01654916
0.00%
0.00%
+0.68%
$ 248.24K
$ 3.99
50
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0.00103874
+1.09%
-0.14%
-22.84%
$ 224.60K
$ 1.88K

Câu hỏi thường gặp

Token Phân tích là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Phân tích đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 111 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.64B.
Token Phân tích nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Phân tích được theo dõi trên MEXC, BMT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 139.64% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Phân tích trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 111 token Phân tích, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Phân tích phổ biến bao gồm PYTH, CFX, KAITO. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Phân tích là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Phân tích là khoảng $1.64B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Phân tích, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.