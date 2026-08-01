Giá HashAI hôm nay

Giá HashAI (HASHAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HASHAI sang USD là $ 0 mỗi HASHAI.

HashAI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,085,130, với nguồn cung lưu hành 84.84B HASHAI. Trong vòng 24 giờ qua, HASHAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00312086, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HASHAI biến động -0.00% trong giờ qua và -1.51% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường HashAI (HASHAI)

Vốn hóa thị trường $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Nguồn cung lưu thông 84.84B 84.84B 84.84B Tổng cung 89,225,730,969.61928 89,225,730,969.61928 89,225,730,969.61928

Vốn hoá thị trường hiện tại của HashAI là $ 1.09M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HASHAI là 84.84B, với tổng nguồn cung là 89225730969.61928. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.14M.