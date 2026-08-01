Giá BytomDAO hôm nay

Giá BytomDAO (BTM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01292308, biến động 3.94% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BTM sang USD là $ 0.01292308 mỗi BTM.

BytomDAO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 6,470,541, với nguồn cung lưu hành 500.70M BTM. Trong vòng 24 giờ qua, BTM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01292584 (thấp) đến $ 0.01375223 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02402455, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00600134.

Về hiệu suất ngắn hạn, BTM biến động -0.02% trong giờ qua và +8.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 33.10K.

Thông tin thị trường BytomDAO (BTM)

Vốn hóa thị trường $ 6.47M$ 6.47M $ 6.47M Khối lượng (24H) $ 33.10K$ 33.10K $ 33.10K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 27.14M$ 27.14M $ 27.14M Nguồn cung lưu thông 500.70M 500.70M 500.70M Tổng cung 931,520,516.0511441 931,520,516.0511441 931,520,516.0511441

Vốn hoá thị trường hiện tại của BytomDAO là $ 6.47M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 33.10K. Nguồn cung lưu hành của BTM là 500.70M, với tổng nguồn cung là 931520516.0511441. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 27.14M.